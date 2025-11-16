Testoval som smart krúžok na penis: Vyhodnocuje riziko infarktu, orgazmus predlžuje až na 7 sekúnd

Vedel si o tom, že nočné erekcie dokážu veľa prezradiť o zdraví muža? A to nielen o sexuálnom. Poctivým sledovaním prirodzenej aktivity penisu dokážeš včas odhaliť závažné kardiovaskulárne problémy či dokonca predísť infarktu.
Smart hodinky sú v súčasnosti bežným doplnkom mnohých ľudí. Monitorujú srdcovú frekvenciu, zaznamenávajú športový výkon a dokonca nám niekedy prikážu, aby sme sa postavili a prešli, pretože sme dlho sedeli. Vďaka presným štatistikám o pohybe a spálených kalóriách dokážu výrazne pomôcť používateľom na svojej ceste za zdravším životným štýlom.
Keď som sa dopočul o zariadení, ktoré funguje veľmi podobne s tým rozdielom, že monitoruje mužské sexuálne zdravie, musel som ho vyskúšať.
Erekčné krúžky TechRing sú niečo ako smart hodinky, no nenosíš ich na ruke, ale na penise. Monitorujú tvoj výkon – nie pri športe, ale v posteli – a tiež zaznamenávajú, ako často máš prirodzene erekciu. Zozbierané dáta o erekcii si môžeš rovnako ako pri iných smart gadgetoch pozrieť v aplikácii, v ktorej nájdeš podrobné grafy s vysvetlivkami.
Keďže žijem stresujúci, uponáhľaný život, ktorý rozhodne neprispieva k sexuálnemu zdraviu, bol som zvedavý, či výsledkami dokážem konkurovať mojim rovesníkom. Na druhej strane ma lákal preto, že výrobca sľubuje používateľom pevnú erekciu a dlhší aj kvalitnejší orgazmus. Nieže by som s ňou mal nejaké problémy, ale od narodenia som pôžitkár a keď niečo môže byť ešte lepšie, ako je, idem si po to.
Tu však musím podotknúť, že moje potreby a túžby ani zďaleka neodhaľujú plný potenciál zariadenia. Je to preto, že nad jeho používaním premýšľam ako mladý a vitálny človek, ktorý si nepripúšťa, že by mu hrozilo nejaké kardiovaskulárne ochorenie.
Úplne najväčší prínos TechRingu však spočíva v tom, že na základe monitorovania nočných erekcií dokáže včas odhaliť ľudí s predispozíciou na infarkt či mŕtvicu. Pre vysvetlenie tohto benefitu som oslovil aj amerického výrobcu.
„V prípade, že sa mužovi zníži počet nočných erekcií o 50 % a tento stav sa nevráti do pôvodnej úrovne, existuje 50 % pravdepodobnosť, že v priebehu nasledujúcich dvoch až troch rokov dostane infarkt,“ hovorí lekár a CEO americkej firmy FirmTech, Eliot Justin, ktorý vynašiel TechRing.
- V čom má krúžok navrch od konkurenčných krúžkov na penis.
- Ako jeho nosenie vplývalo na moje potešenie a pevnosť erekcie pri sexe.
- Ako fungujú smart funkcie TechRingu a v akých rôznych hodnotách sa môžeš porovnávať s rovesníkmi.
- Koľko nočných erekcií by si mal mať denne.
- Aké závažné ochorenia dokážeš vďaka noseniu erekčného krúžku TechRing včas odhaliť a prečo ho obľubujú muži trpiaci erektilnou dysfunkciou.
- Vďaka čomu ti dokáže predĺžiť orgazmus z troch až na sedem sekúnd.
Penis ako vytesaný z kameňa
Keď sa mi erekčný krúžok prvýkrát dostal do rúk, príjemne ma prekvapilo, aký je jemný a mäkký. Hoci to výrobca písal na svojej webovej stránke, na základe skúseností z minulosti mám tendenciu výrobcom neveriť. Predsa len, každý chce najlepšie promo pre svoj produkt.
Keď som si prečítal, že erekčné krúžky TechRing sú omnoho pohodlnejšie na nosenie ako erekčné krúžky od konkurencie, ihneď som si objednal erekčný krúžok od konkurencie pre porovnanie. Musím úprimne zhodnotiť: neklamali.
Klasický erekčný krúžok ma nielenže po niekoľkých minútach nosenia tlačil, ale dokonca sa aj veľmi neprakticky nasadzoval. Zatiaľ čo si TechRing pokojne môžeš navliecť aj na nestoporený penis, pretože ho navrhli tak, aby blokoval prietok krvi iba smerom von z penisu – nie dovnútra, ostatné erekčné krúžky blokujú prietok krvi úplne, preto, keď si ich chceš nasadiť, potrebuješ mať erekciu. A ver mi, nič ti nepokazí náladu viac, ako sa medzi predohrou a aktom mordovať s nejakým erekčným krúžkom.
