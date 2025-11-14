Mal Adolf Hitler mikropenis? Šokujúci výskum jeho DNA prináša prekvapivé zistenia

Podľa výsledkov analýzy mohol trpieť vzácnym genetickým syndrómom, ktorý spôsobuje hormonálne poruchy.
Britská televízna stanica Channel 4 pripravila nový dokumentárny film s názvom Hitler’s DNA: Blueprint of a Dictator, ktorý vyvolal množstvo diskusií aj kritiky. Tvorcovia sa v ňom pokúsili zistiť, či niektoré tvrdenia o Adolfovi Hitlerovi – napríklad, že mohol mať mikropenis alebo či mal židovský pôvod – majú vedecký základ.
Tvorcom sa podarilo získať vzorku krvi z kúsku látky, ktorú odstrihol americký vojak z gauča, na ktorom sa Hitler zastrelil. Krv následne porovnali so staršou DNA vzorkou jedného z Hitlerových príbuzných a našli zhodu v Y-chromozóme, čo malo potvrdiť, že krv skutočne patrí Hitlerovi.
Analýza DNA údajne odhalila znaky zodpovedajúce Kallmannovmu syndrómu, ktorý spôsobuje nižšiu hladinu testosterónu a oneskorený vývoj pohlavných znakov. Niektoré správy preto naznačujú, že Hitler skutočne mohol trpieť tzv. „mikropenisom“.
Vedci sa v dokumente venovali aj otázke jeho pôvodu. Hoci sa dlhé roky šírili špekulácie o Hitlerovom židovskom pôvode, podľa výsledkov analýzy mal diktátor čisto rakúsko-nemecké korene. Niektorí odborníci však podľa The Guardian dokument kritizujú ako senzáciechtivý a neetický.