Zaži beh a párty v jednom, príď na kúsok Berlína do Šafka, či na festival fotografov. Hlavné mesto opäť ožije (WEEKEND RADAR)

Premýšľaš, ako stráviť voľné dni v hlavnom meste? Vybrali sme pre teba najlepšie tipy, kam môžeš vyraziť.
Nemáš ešte plány na víkend? Žiadny strach, od toho sme tu my! Tu nájdeš všetko, čo podľa nás stojí za pozornosť v nasledujúce voľné dni. Aj tento víkend Bratislava poriadne žije.
Piatok, 14.11
TLAK x Emotional Voyage, Šafko
Tento piatok sa oplatí zájsť do klubu Šafko, ktorý sa premení na kúsok Berlína. Zahrá tu Emotional Voyage so svojím unikátnym mixom žánrov – od BreakBeatu, Acidu, House až po Trance a Ghetto-Tech. Berlínsky label smeruje po veľkom úspechu na tohtoročnom Grape opäť na Slovensko.
Očakávaj preto energickú šou, kde spolu s nimi vystúpia aj UrbnMowgli, Lai Raw, Bunny Tsukino, Moodrich, Yanko Kral a iní. Skvelá príležitosť vychutnať si moderný berlínsky sound priamo v Bratislave.
Šicko and Friends, Nová Tržnica
DJ Šicko bude oslavovať svoje 20. narodeniny vo veľkom štýle. Prídu raperi Nuell, Antonio Bari, no o hudbu sa postarajú aj Nina Majerov, Sonia Perez či samotný Šicko. Večer zakončia chalani z 404 Skateboards, ktorí predvedú svoj prvý DJ set.
Deň otvorených pivníc
Tento víkend, od 14. do 15. novembra, sa koná Deň otvorených pivníc. Viac než 120 pivníc malých aj veľkých vinárov z oblasti Bratislavy až po Trnavu otvorí svoje brány pre návštevníkov.
Pripravené sú ochutnávky slovenských vín, lokálna gastronómia a sprievodný kultúrny program. Vstupenka zahŕňa degustačný pohár, mapu, vínny pas a bonus na nákup vína, takže si návštevníci odnesú nielen zážitky, ale aj malé prekvapenia. Lístok ťa vyjde na 50 eur. Mapu podujatia si vieš pozrieť tu.
Daniu + Fralaa, Kácečko
Ak si chceš v piatok poriadne zatancovať, skoč do Kácečka, zahrajú ti Daniu a Fralaa. Čaká ťa tam poriadna porcia afrobeats, house music či RnB. Hrať začínajú o 22:00 a vstup si zakúpiš na mieste. Vstup je od 18 rokov.
Sobota, 15.11
SOBER RUN & PARTY, Vydrica
Túto sobotu si môžeš dopriať poriadnu dávku športu aj zábavy naraz. SOBER RUN & PARTY, ktorú organizujú Refresher a Love Them Running Club, sa uskutoční od 10:00 v priestoroch vo Vydrici.
Na začiatku ťa čaká krátka tanečná rozcvička, po ktorej sa rozbehneš po trase pripraveného behu. Po behu sa môžeš tešiť aj na DJ set, občerstvenie a osviežujúci nealkoholický punč Tanqueray 0,0 %. Zober kamošov, obuj tenisky a ukáž, že bežať a zabávať sa ide aj bez alkoholu.
Tanečné divadlo Ifjú Szivek a divadelná platforma TREPP
Ak máš chuť na kultúru, odporúčame spoločný event Tanečného divadlo Ifjú Szivek a divadelnej platformy TREPP, kde ťa už túto sobotu čaká nabitý program, ktorý začne od 17:00 a končí až o 23:00 hodine. Čaká ťa tam napríklad divadelné predstavenie V tom veku žil som tu na zemi, no prichystali si pre teba aj hudobný koncert. Celý program nájdeš na tomto linku.
Nedeľa, 16.11
Festival OFF Bratislava
Festival OFF Bratislava opäť otvára dvere pre nových talentovaných fotografov a tvorcov nových médií. Šestnásta edícia ťa zavedie do sveta neobmedzených možností a alternatívnych dimenzií, ktoré presahujú bežné vnímanie. Festival sa koná v priestoroch OD Prior na Kamennom námestí 1, 2. poschodie, otvorené denne od 11:00 do 20:00.
TIP OD REDAKCIE:
Ak máš chuť na kvalitnú kávu alebo sladký zákusok, určite zavítaj do kaviarne Baryk na Anenskej 4. Okrem výborných nápojov si tu môžeš pochutnať aj na ich domácich nátierkach, ktoré sú naozaj lahodné. Kaviareň sa nachádza v bratislavskej štvrti známej ako Radiohood a ponúka príjemné miesto na oddych či kávu s kamošmi.