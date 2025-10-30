Lorde vystúpi v Česku. Festival Colours of Ostrava odhaľuje ďalšie hviezdy

Novozélandská kráľovná alternatívneho popu bude ďalším headlinerom po Teddym Swimsovi a Twenty One Pilots.
Dvadsaťdeväťročná Ella Marija Lani Yelich-O'Connor alias Lorde vydala pieseň Royals už pred 10 rokmi a vyniesla jej dve ceny Grammy. Odvtedy pridala štyri ďalšie štúdiové albumy a to posledné, Virgin, si odnieslo skvelé hodnotenie. Je potvrdené, že táto talentovaná interpretka zavíta k našim susedom.
„Záujem o jej koncerty bol enormný a jej aktuálne európske turné bolo prakticky hneď vypredané. Aj preto máme obrovskú radosť, že dokážeme fanúšikom sprostredkovať zážitok v Ostrave,“ okomentoval booking umelecký riaditeľ Colours of Ostrava Filip Košťálek.
Colours však okrem Lorde pridáva aj ďalších umelcov. Návštevníci sa môžu tešiť na vychádzajúcu hviezdu britskej scény – Paris Palomu. Speváčka začiatkom roka vyráža na turné ako support kapely Florence + The Machine a 5. marca otvorí ich koncert v pražskej O2 Aréne. Práve Florence + The Machine je jednou z hlavných inšpirácií Palomy.
Naprázdno neostane ani česká scéna. Novinkami v line-upe je aj držiteľka ceny Anděl v kategórii „Sólová interpretka“ Kateřina Marie Tichá, chlapci z Hanspaulky Tata Bojs a Sofian Medjmedj.
Budúci ročník festivalu Colours of Ostrava sa uskutoční od 15. do 18. júla 2026.