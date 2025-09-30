Kategórie
dnes 30. septembra 2025 o 15:22
Čas čítania 1:21
Anna-Marie Vondráková

Na festivale Colours of Ostrava vystúpia Twenty One Pilots

Na festivale Colours of Ostrava vystúpia Twenty One Pilots
Zdroj: colours of ostrava/propagační materiál
HUDBA FESTIVALY SPEVÁCI A SPEVÁČKY
Ak ti už teraz chýba leto a festivalová sezóna, nezúfaj. Lístky na festival Colours of Ostrava sú už v predaji.

Organizátori Colours of Ostrava už pomaly začínajú odhaľovať lineup na budúci rok. Medzi hviezdami bude napríklad americká dvojica Twenty One Pilots. Už 23. ročník tohto festivalu prebehne od 15. do 18. júla 2026 tradične v komplexe Dolní Vítkovice. Lístky sú už v predaji.

Pôjde o posledné vystúpenie?

Hudobníci sa na pódiu Colours of Ostrava vracajú po štyroch rokoch. „Svet, ktorý Twenty One Pilots vytvorili, vrátane štýlu rozprávania s presahom mimo hudbu do videoklipov, grafiky alebo šifrovanej komunikácie, nemá obdoby. Máloktorý interpret dokáže vytvoriť silnú komunitu, ale stále si udrží otvorenosť a oslovuje nezaujatých poslucháčov,“ vyjadril sa umelecký riaditeľ festivalu Filip Košťálek.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Colours of Ostrava official 💛 (@colours_cz)

Twenty One Pilots vystúpili túto jar aj v pražskej O2 aréne v rámci The Clancy World Tour. „Ich show nás presvedčila, že nemajú konkurenciu. Komunikácia s publikom, využívanie priestoru alebo akrobatické výkony dávajú v spojení s rôznorodým hudobným mixom divákom toľko vnemov, že to chcete prežiť znovu,“ dodal Košťálek.

„Nielenže pôjde o jedinečnú možnosť vidieť Twenty One Pilots po vydaní záverečného dielu ságy, rozprávanej naprieč albumami Blurryface, Trench, Scaled And Icy, Clancy a Breach, navyše sa spevák Tyler Joseph v nedávnom vyhlásení vyjadril, že nevie, kedy sa po súčasnom koncertovaní kapela vráti. Vystúpenie na Colours of Ostrava v júli 2026 je zatiaľ tretím potvrdeným koncertom chystaného európskeho turné,“ dodávajú organizátori festivalu v tlačovej správe.

Koľko ťa vyjde lístok?

Ak si fanúšikom Twenty One Pilots a nechceš prísť o ich vystúpenie u našich susedov, môžeš si už teraz kúpiť vstupenku a zabezpečiť si tak, že ťa nikto nepredbehne.

Lístky sú aktuálne v predaji za cenu 3 790 korún, t.j. približne 156 eur (štyri dni pre dospelých), 2 490 korún, t.j. 102 eur (štyri dni FRESH ticket pre ľudí od 15 do 21 rokov), 1 490 korún, t.j. 61 eur (deti nad 140 cm a do dovŕšenia 15 rokov veku) a 15 990 korún, t.j. 653 eur (VIP+ umožňujúce vstup do VIP s obmedzenou konzumáciou jedla a pitia). Viac informácií nájdeš na stránkach festivalu.

Anna-Marie Vondráková
Anna-Marie Vondráková
Reporter
Náhľadový obrázok: colours of ostrava/propagační materiál
