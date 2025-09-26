Vytvor si perfektný obraz o HOT hudobných novinkách z domova aj zo zahraničia.
Hudba nás sprevádza každý deň, preto nás teší, že aj v posledný septembrový piatok môžeme predstaviť TOP releasy, spomedzi ktorých si, veríme, prídeš na svoje. Svoje katalógy tento týždeň úspešne rozšírili interpreti, ako Young Thug, Polo G, Rita Ora či Doja Cat, ale tiež Sergei Barracuda, ktorému asistuje Luca Brassi10x.
V komentároch nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac.
Ak ťa zaujíma, ktorý interpret má v súčasnosti najviac mesačných poslucháčov na Spotify, prečítaj si tento článok.
1. Young Thug – UY Scuti
Jeden z najočakávanejších rapových releasov v roku 2025 je od piatkovej polnoci online na všetkých streamoch, keď Young Thug odhalil podobu svojho štvrtého sólového albumu s názvom UY Scuti.
HOT novinka mala mať pôvodne premiéru minulý týždeň, ale Thugger doprial pozornosť Cardi B, ktorá v rovnakom čase vydala LP Am I the Drama? s množstvom hviezdnych hostí. Album obsahuje presne 20 trackov vrátane singlu Money On Money, na ktorom zahviezdil Future. Je dokonalou ukážkou raperových schopností a výnimočnosti. Nikto nikdy nebude ako Young Thug, preto nás teší, že je na slobode a tvorí hudbu. Nižšie nájdeš videoklip k Fucking Told U.
She hear ice (this cash), I brought the rocks out (the rocks).
She top the Birkin (yeah), she smell like Baccarat (on God).
2. Justin Bieber – SPEED DEMON
O pozornosť fanúšikov sa tento týždeň znovu prihlásil aj Justin Bieber, ktorý predstavil videoklip k najlepšiemu tracku z albumu SWAG II s názvom SPEED DEMON.
Nahrávka je o vytrvalosti, viere vo svoje schopnosti a raste, pričom má aj osobný rozmer, keď Bieber vyjadruje vďaku za lásku a podporu od blízkych aj fanúšikov, ktoré mu pomáhajú prekonať negatívne myšlienky a prekážky. Čierno-biely videoklip so zábermi z areálu Empire Polo Club v Kalifornii, ktorý režíroval Rory Kramer, je oslavou radosti a silným náhľadom veľkolepého návratu kanadského interpreta na scénu a koncertné pódiá.
Mimochodom, Justin Bieber patrí k headlinerom budúcoročného festivalu Coachella, ktorý sa uskutoční v blízkosti miesta natáčania.
Don't pretend I got a reason to call you, it's not true.
I only got a couple people to talk to, and it's not you (yeah).
3. Polo G – Chinatown Pt. 2
Polo G má množstvo neprajníkov, ktorí spochybňujú jeho postavenie na rapovej scéne, ale nikto nemôže poprieť, že dokáže vytvoriť kvalitný track so silnou emóciou.
Dôkazom je najnovšia nahrávka 26-ročného umelca z Chicaga s názvom Chinatown Pt. 2, ktorú produkovali DJ Ayo, Haze a jhk. Ak ti je názov známy, je to preto, že Chinatown je track z raperovho prelomového albumu The GOAT z roku 2020. V druhej verzii hovorí Polo o tom, ako ho stále prenasleduje minulosť, ale aj o tom, ako ho práve minulosť urobila hviezdou, ktorou je dnes.
I was in a rage when my feelings died, but it keep my heart sore.
I say I'm still okay when I'm feeling bad, you can see I'm not sure.
4. Loudz1 – Cloud
Zastúpenie v tohtotýždňovom zozname TOP hudobných noviniek má tiež český rap, a to vďaka interpretovi Loudz1, ktorý si v úvode roku 2025 získal našu priazeň vďaka LP TOO LOUD, a tentoraz boduje znovu.
Dnes o polnoci totiž zverejnil nový album s názvom Cloud, ktorý vyšiel pod hlavičkou Universal Music, a obsahuje 10 plnohodnotných trackov vrátane featov s Hasanom a Saulom. Novinka má pochmúrnu atmosféru, ktorá korešponduje s aktuálnym počasím, pričom v určitých polohách nám Loudz1 pripomína člena labelu rychlí kluci Stein27. Samozrejme, v dobrom slova zmysle.
5. Sergei Barracuda feat. Luca Brassi10x – Antarktida
Collab, ktorý sme už ani nečakali, je konečne online. Sergei Barracuda a Luca Brassi10x predstavili spoločný track Antarktida, ktorý je druhou ukážkou z pripravovaného albumu ostravského rapera Věčný hlad.
Sergei znovu potvrdil, že nie je len dobrý raper, ale aj producent, keď vytvoril beat s ostrými basami a hajtkami, ktorý nevieme dostať z hlavy. Obaja interpreti nezostali nič dlžní svojej povesti a predviedli sebavedomé lyrics s dávkou drzosti a kontroverznosti. Novinka nechýba ani v našom oficiálnom playliste na Spotify.
Sleduješ Andrew Tatea, jelikož jsi tlustý, hloupý a nechtěný.
Vzít úvěr na auto za cílem oslnit ženy není rozumné řešení.
6. Marshmello feat. Hudson Westbrook – Better Man Than Me
Marshmello patrí už niekoľko rokov medzi najdôležitejších interpretov vo svojom žánri a spolupracoval s mnohými špičkovými umelcami vrátane Juice WRLD. Tentoraz prichádza s ďalším výrazným míľnikom vo svojej kariére, keď spojil sily s country-popovou hviezdou Hudsonom Westbrookom a nahrali budúci hit Better Man Than Me.
If I'm so predictable, then why would you stay?
Yeah, wrap me up, throw me away.
7. Rita Ora – All Natural
Hviezdna britská speváčka s kosovskými koreňmi vydala 24. septembra nový singel, ktorý nazvala All Natural. Má elektro-popovú melódiu s rukopisom producenta menom Joel Little so širokým portfóliom hitov.
Ora označila novinku All Natural ako jeden z najosobnejších trackov, ktorý urobila. Vypočuj si ho v sprievode videoklipu s veľmi horúcou atmosférou v réžii speváčkinho manžela Waititiho. Čas ukáže, či ide o prvú ukážku z pripravovaného albumu. My sme si aspoň na krátku chvíľu pripomenuli dovolenkovú sezónu.
Pull me close and act like you mean it.
Sweet talk and make me believe it.