Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 26. septembra 2025 o 11:00
Čas čítania 3:48
Richard Balog

REFRESHNI SI PLAYLIST: Young Thug vydal očakávaný album, collab: Sergei Barracuda x Luca Brassi10x a sexi Rita Ora

REFRESHNI SI PLAYLIST: Young Thug vydal očakávaný album, collab: Sergei Barracuda x Luca Brassi10x a sexi Rita Ora
Zdroj: WireImage/Suzi Pratt
HUDBA ELEKTRONICKÁ HUDBA HUDBA POP RAP REFRESHNI SI PLAYLIST
Vytvor si perfektný obraz o HOT hudobných novinkách z domova aj zo zahraničia.

Hudba nás sprevádza každý deň, preto nás teší, že aj v posledný septembrový piatok môžeme predstaviť TOP releasy, spomedzi ktorých si, veríme, prídeš na svoje. Svoje katalógy tento týždeň úspešne rozšírili interpreti, ako Young Thug, Polo G, Rita Ora či Doja Cat, ale tiež Sergei Barracuda, ktorému asistuje Luca Brassi10x.


V komentároch nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac. Nezabudni sledovať náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý každý piatok aktualizujeme o fresh tracky. Ak sme niečo dôležité zo sveta hudby vynechali, podeľ sa s nami o svoje tipy v komentári.

Ak ťa zaujíma, ktorý interpret má v súčasnosti najviac mesačných poslucháčov na Spotify, prečítaj si tento článok. V TOP 10 nájdeš niekoľko prekvapivých mien.  

Redakcia každý týždeň v piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich 7 dňoch a nemali by uniknúť tvojej pozornosti. Nezabudni dať odber téme REFRESHNI SI PLAYLIST, aby si vždy postrehol/postrehla fresh tracky, albumy či videoklipy od známych slovenských, českých, ale aj zahraničných interpretov.
1. Young Thug UY Scuti 

Jeden z najočakávanejších rapových releasov v roku 2025 je od piatkovej polnoci online na všetkých streamoch, keď Young Thug odhalil podobu svojho štvrtého sólového albumu s názvom UY Scuti. 

HOT novinka mala mať pôvodne premiéru minulý týždeň, ale Thugger doprial pozornosť Cardi B, ktorá v rovnakom čase vydala LP Am I the Drama? s množstvom hviezdnych hostí. Album obsahuje presne 20 trackov vrátane singlu Money On Money, na ktorom zahviezdil Future. Je dokonalou ukážkou raperových schopností a výnimočnosti. Nikto nikdy nebude ako Young Thug, preto nás teší, že je na slobode a tvorí hudbu. Nižšie nájdeš videoklip k Fucking Told U. 

She hear ice (this cash), I brought the rocks out (the rocks).
She top the Birkin (yeah), she smell like Baccarat (on God).

2. Justin Bieber SPEED DEMON 

O pozornosť fanúšikov sa tento týždeň znovu prihlásil aj Justin Bieber, ktorý predstavil videoklip k najlepšiemu tracku z albumu SWAG II s názvom SPEED DEMON.

Nahrávka je o vytrvalosti, viere vo svoje schopnosti a raste, pričom má aj osobný rozmer, keď Bieber vyjadruje vďaku za lásku a podporu od blízkych aj fanúšikov, ktoré mu pomáhajú prekonať negatívne myšlienky a prekážky. Čierno-biely videoklip so zábermi z areálu Empire Polo Club v Kalifornii, ktorý režíroval Rory Kramer, je oslavou radosti a silným náhľadom veľkolepého návratu kanadského interpreta na scénu a koncertné pódiá. 

Mimochodom, Justin Bieber patrí k headlinerom budúcoročného festivalu Coachella, ktorý sa uskutoční v blízkosti miesta natáčania.

Don't pretend I got a reason to call you, it's not true.
I only got a couple people to talk to, and it's not you (yeah).

3. Polo G Chinatown Pt. 2 

Polo G má množstvo neprajníkov, ktorí spochybňujú jeho postavenie na rapovej scéne, ale nikto nemôže poprieť, že dokáže vytvoriť kvalitný track so silnou emóciou. 

Dôkazom je najnovšia nahrávka 26-ročného umelca z Chicaga s názvom Chinatown Pt. 2, ktorú produkovali DJ Ayo, Haze a jhk. Ak ti je názov známy, je to preto, že Chinatown je track z raperovho prelomového albumu The GOAT z roku 2020. V druhej verzii hovorí Polo o tom, ako ho stále prenasleduje minulosť, ale aj o tom, ako ho práve minulosť urobila hviezdou, ktorou je dnes.

I was in a rage when my feelings died, but it keep my heart sore.
I say I'm still okay when I'm feeling bad, you can see I'm not sure.

4. Loudz1 Cloud

Zastúpenie v tohtotýždňovom zozname TOP hudobných noviniek má tiež český rap, a to vďaka interpretovi Loudz1, ktorý si v úvode roku 2025 získal našu priazeň vďaka LP TOO LOUD, a tentoraz boduje znovu. 

Dnes o polnoci totiž zverejnil nový album s názvom Cloud, ktorý vyšiel pod hlavičkou Universal Music, a obsahuje 10 plnohodnotných trackov vrátane featov s Hasanom a Saulom. Novinka má pochmúrnu atmosféru, ktorá korešponduje s aktuálnym počasím, pričom v určitých polohách nám Loudz1 pripomína člena labelu rychlí kluci Stein27. Samozrejme, v dobrom slova zmysle.

5. Sergei Barracuda feat. Luca Brassi10x Antarktida 

Collab, ktorý sme už ani nečakali, je konečne online. Sergei Barracuda a Luca Brassi10x predstavili spoločný track Antarktida, ktorý je druhou ukážkou z pripravovaného albumu ostravského rapera Věčný hlad. 

Sergei znovu potvrdil, že nie je len dobrý raper, ale aj producent, keď vytvoril beat s ostrými basami a hajtkami, ktorý nevieme dostať z hlavy. Obaja interpreti nezostali nič dlžní svojej povesti a predviedli sebavedomé lyrics s dávkou drzosti a kontroverznosti. Novinka nechýba ani v našom oficiálnom playliste na Spotify

Sleduješ Andrew Tatea, jelikož jsi tlustý, hloupý a nechtěný.
Vzít úvěr na auto za cílem oslnit ženy není rozumné řešení.

6. Marshmello feat. Hudson Westbrook Better Man Than Me  

Marshmello patrí už niekoľko rokov medzi najdôležitejších interpretov vo svojom žánri a spolupracoval s mnohými špičkovými umelcami vrátane Juice WRLD.  Tentoraz prichádza s ďalším výrazným míľnikom vo svojej kariére, keď spojil sily s country-popovou hviezdou Hudsonom Westbrookom a nahrali budúci hit Better Man Than Me.

If I'm so predictable, then why would you stay?
Yeah, wrap me up, throw me away.

7. Rita Ora All Natural 

Hviezdna britská speváčka s kosovskými koreňmi vydala 24. septembra nový singel, ktorý nazvala All Natural. Má elektro-popovú melódiu s rukopisom producenta menom Joel Little so širokým portfóliom hitov. 

Ora označila novinku All Natural ako jeden z najosobnejších trackov, ktorý urobila. Vypočuj si ho v sprievode videoklipu s veľmi horúcou atmosférou v réžii speváčkinho manžela Waititiho. Čas ukáže, či ide o prvú ukážku z pripravovaného albumu. My sme si aspoň na krátku chvíľu pripomenuli dovolenkovú sezónu.

Pull me close and act like you mean it.
Sweet talk and make me believe it.

Pozornosť venuj aj ďalším HOT novinkám – Doja Cat dnes o polnoci odhalila album s názvom Vie s 15 stopami, Millyz a Skrilla nahrali spoločný track Storm Catchers a kanadská speváčka Tate McRae vydala singel TIT FOR TAT s veľmi horúcou atmosférou. 
Poskytujeme mladým ľuďom platformu
Modernej generácii poskytujeme platformu, kde môže prezentovať svoju tvorbu alebo vyjadriť názor.
Prinášame ti rozhovory s inšpiratívnymi ľuďmi a otvárame témy, ktoré sú pre teba aktuálne.
Vstúp do sveta modernej generácie
ELEKTRONICKÁ HUDBA HUDBA POP RAP REFRESHNI SI PLAYLIST
Richard Balog
Richard Balog
Reporter (external)
Všetky články
[email protected]
Náhľadový obrázok: WireImage/Suzi Pratt
Lewis Hamilton prosí fanúšikov o modlitby za svojho buldoga Roscoea. Momentálne je v kóme a jeho stav je vážny pred 23 minútami
VIDEO: Poľský skialpinista dokázal nemožné. Andrzej Bargiel vystúpil na Everest a zlyžoval ho bez kyslíka pred hodinou
Vedci prišli na to, prečo zostala najstaršia žena sveta tak dlho zdravá. Maria Branyas Morera sa dožila až 117 rokov pred 2 hodinami
Keď sa ikonický zajačik stretne so streetwearom. Takto vyzerá spoločná kolekcia Footshop x Playboy pred 2 hodinami
Kto sú najbohatšie deti na svete? Nechýba Blue Ivy Carter či princezná Charlotte z Walesu pred 3 hodinami
Doja Cat vydala album Vie, na ktorom ukazuje svoju jemnejšiu stránku. Na jednej skladbe hosťuje aj SZA dnes o 08:22
Vyšiel nový trailer k filmu Avatar: Fire and Ash. Priprav sa na epické súboje medzi kmeňmi dnes o 07:22
Svadba Keanu Reevesa a Alexandry Grant: Partnerka slávneho herca vyvrátila virálny hoax včera o 18:28
Všetko
Toto je TOP 10 najpočúvanejších interpretov na Spotify. Mnohých prekvapí
Zahraničné
20. 9. 2025 15:00
Toto je TOP 10 najpočúvanejších interpretov na Spotify. Mnohých prekvapí
20. 9. 2025 15:00
PG produkuje hity pre umelcov ako Shimmi či Nik Tendo: „Beaty robím aj v MHD. Keď vznikne nový track, je to ako mágia” (Rozhovor)
PG produkuje hity pre umelcov ako Shimmi či Nik Tendo: „Beaty robím aj v MHD. Keď vznikne nový track, je to ako mágia” (Rozhovor)
včera o 14:00
Pil C začal streamovať. Pomedzi koncerty stíha otvárať aj FIFA packy a strieľať góly
Pil C začal streamovať. Pomedzi koncerty stíha otvárať aj FIFA packy a strieľať góly
pred 2 dňami
D4vd pred nájdením mŕtveho dievčaťa v kufri vydal videoklip, v ktorom ťahá telo do auta. Fanúšikovia vidia desivé podobnosti
D4vd pred nájdením mŕtveho dievčaťa v kufri vydal videoklip, v ktorom ťahá telo do auta. Fanúšikovia vidia desivé podobnosti
pred 2 dňami
Český rap zažil historický večer. DJ Wich predviedol vo vypredanej O2 aréne svetovú šou
Český rap zažil historický večer. DJ Wich predviedol vo vypredanej O2 aréne svetovú šou
21. 9. 2025 13:20
Drake po šou v Mníchove vyrazil na liter piva na Oktoberfest. Na akciu si obliekol tradičný kroj
Drake po šou v Mníchove vyrazil na liter piva na Oktoberfest. Na akciu si obliekol tradičný kroj
21. 9. 2025 11:41
Režiséri hitov Miki, Černák či Duchoň v špeciálnom rozhovore Iba medzi nami. Prečo si vybrali Milana Ondríka či Vladka Plevčíka?
refresher+
Odporúčané
Režiséri hitov Miki, Černák či Duchoň v špeciálnom rozhovore Iba medzi nami. Prečo si vybrali Milana Ondríka či Vladka Plevčíka?
pred 37 minútami
Skvelí slovenskí režiséri odporučili ich obľubených tvorcov, poradili začínajúcim filmárom a prezradili informácie zo zákulisia natáčania divácky úspešných filmov.
Viac ako 80 % Slovákov sa pozrie na cenu, kým produkt vloží do košíka. Pri potravinách si všímame aj krajinu pôvodu
PR správa
Viac ako 80 % Slovákov sa pozrie na cenu, kým produkt vloží do košíka. Pri potravinách si všímame aj krajinu pôvodu
pred hodinou
REFRESHNI SI PLAYLIST: Young Thug vydal očakávaný album, collab: Sergei Barracuda x Luca Brassi10x a sexi Rita Ora
Odporúčané
REFRESHNI SI PLAYLIST: Young Thug vydal očakávaný album, collab: Sergei Barracuda x Luca Brassi10x a sexi Rita Ora
pred hodinou
Keď sa ikonický zajačik stretne so streetwearom. Takto vyzerá spoločná kolekcia Footshop x Playboy
V spolupráci
Keď sa ikonický zajačik stretne so streetwearom. Takto vyzerá spoločná kolekcia Footshop x Playboy
pred 2 hodinami
Toto sú najkrajšie slovenské ľudové piesne. Poznáš všetky?
Toto sú najkrajšie slovenské ľudové piesne. Poznáš všetky?
pred 3 hodinami
