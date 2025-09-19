Kategórie
dnes 19. septembra 2025 o 11:00
Čas čítania 3:49
Richard Balog

REFRESHNI SI PLAYLIST: Collab Yzomandias, Hard Rico a NobodyListen, nová Cardi B aj RAYE

REFRESHNI SI PLAYLIST: Collab Yzomandias, Hard Rico a NobodyListen, nová Cardi B aj RAYE
Zdroj: Mattoni 1873
HUDBA ELEKTRONICKÁ HUDBA HUDBA POP RAP REFRESHNI SI PLAYLIST
Doplň svoje hudobné obzory o fresh nahrávky.

Hudba je pre nás častokrát balzamom na dušu a sme radi, že ti môžeme aj tento týždeň predstaviť TOP releasy od domácich aj zahraničných interpretov, ktoré ti, veríme, spríjemnia náladu.

Zatiaľ čo Young Thug preložil vydanie svojho albumu na budúci piatok, Cardi B odhalila druhé sólo dnes o polnoci, Yzomandias spojil sily s Hard Ricom a NobodyListenom v HOT bangri a skupina Shoreline Mafia má online ďalšiu chytľavú nahrávku.

V komentároch nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac. Nezabudni sledovať náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý každý piatok aktualizujeme o fresh tracky. Ak sme niečo dôležité zo sveta hudby vynechali, podeľ sa s nami o svoje tipy v komentári.

Ak ťa zaujíma, ktorý slovenský raper kraľuje Spotify v počte mesačných poslucháčov, prečítaj si tento článok. V TOP 10 je viacero prekvapivých mien.

Redakcia každý týždeň v piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich 7 dňoch a nemali by uniknúť tvojej pozornosti. Nezabudni dať odber téme REFRESHNI SI PLAYLIST, aby si vždy postrehol/postrehla fresh tracky, albumy či videoklipy od známych slovenských, českých, ale aj zahraničných interpretov.
1. Yzomandias feat. Hard Rico & NobodyListen – WAGWAN 

Dnes o polnoci vydali Yzomandias, Hard Rico a NobodyListen spoločný track, ktorý sme nevedeli, že potrebujeme. Novinka nesie názov WAGWAN a sme presvedčení o tom, že čoskoro ovládne české aj slovenské playlisty na Spotify vrátane toho nášho.

Rico je po prepustení z väzby po zaplatení kaucie vo výške 750-tisíc korún českých mimoriadne aktívny. Každý týždeň odhaľuje nový track, pričom fresh collab s Yzom a Nobodym nás zatiaľ baví najviac. 

Škrtí mě chainem, říkám, že nice.
Moje druhé jméno může být hype.

2. Cardi B AM I THE DRAMA?  

Cardi B má za sebou výnimočný týždeň, keď najprv oznámila radostnú správu o tehotenstve s novým partnerom (hráčom amerického futbalu Stefonom Diggsom) a dnes o polnoci vydala očakávaný album AM I THE DRAMA? s množstvom hviezdnych hostí vrátane Janet Jackson, Seleny Gomez, Kehlani alebo Summer Walker. 

Druhé štúdiové LP v podaní newyorskej rodáčky obsahuje 23 trackov vrátane úspešného singlu WAP na feate s Megan Thee Stallion so štipľavým textom a erotickým videoklipom. Spoločne s albumom predstavila Cardi B aj vizuál k singlu Safe na feate s Kehlani. 

V komentári nám napíš, či má podľa teba jedna z najznámejších raperiek v sebe rovnaký oheň ako v čase, keď vydala platinový banger Bodak Yellow. 

3. Loe Shimmy feat. Don Toliver 3am 

Loe Shimmy sa postupne šplhá k najväčším hviezdam v rapovom žánri, čo dokonale potvrdil svojím posledným albumom Rockstar Junkie, z ktorého tento týždeň predstavil videoklip k tracku 3am v spolupráci s Donom Toliverom. 

Stopa číslo 9 z LP Rockstar Junkie je dielom dvojice producentov – King Nathan a Jacasikk, ktorí vytvorili beat na mieru pre rapera z Floridy a skvelo sadol aj hviezdnemu hosťovi, ktorý 3am otvára refrénom vo svojej typickej polohe. Samotný vizuál ponúka množstvo obnažených žien v záberoch ako z videohry GTA V.

I know what you will be doin' in here, you want me to stay 'til the morning.
I know just what you be doin' in here, you call me whenever you're horny.

4. Shoreline Mafia – OUT MY MIND 

V redakcii sme veľkými fanúšikmi tvorby skupiny Shoreline Mafia, ktorú tvoria OhGeesy a Fenix Flexin.

Dvojica z Los Angeles bola dlhý čas neaktívna, ale v roku 2025 predstavila album Back In Bidness aj west coast banger HOLLYWOOD s kolegom YG a najnovšie svojim fanúšikom servíruje track OUT MY MIND, ktorý má znovu hitový potenciál vďaka rýchlemu tempu a chytľavým bars.

They don't ever search me, know I'm packin' a tool (ha, ha, ha, ha, ha).
Then I seen her best friend, guess I spoke too soon. 

5. Ella Mai Tell Her 

Radosť s novým videoklipom urobila všetkým svojím fanúšikom tiež Ella Mai, keď predstavila vizuál k tracku Tell Her s produkciou od Mustarda, ktorý skvelo vysamploval hit Say My Name od Destiny's Child na čele s Beyoncé. 

Mai v texte požaduje od svojho partnera uistenie, že jej môže vyznať svoju lásku a oddanosť, najmä keď jeho bývalá stále prekračuje hranice. Britská speváčka ukázala, že R&B má v krvi a tešíme sa na jej pripravovaný album. 

You on some hood sh*t, and, yeah, that's cool, I don't care.
Up and you're down, I'm still here, I put aside how I feel.

6. RAYE – WHERE IS MY HUSBAND!

Britská senzácia sa vracia s novým singlom, ktorý je predzvesťou pripravovaného druhého štúdiového albumu a veľkého svetového turné. 

RAYE vydala dnes o polnoci novinku s výstižným názvom WHERE IS MY HUSBAND!, ktorú produkoval Mike Sabath, a kombinuje R&B s popom veľmi jedinečným spôsobom. Z nášho pohľadu ide o možno najodvážnejšiu nahrávku v doterajšej kariére 27-ročnej rodáčky z Londýna, a to nielen vďaka vykríčniku. Súčasťou je tiež videoklip ladený v retro štýle, ktorý RAYE miluje.

Why is this beautiful man waiting for me to get old?
Why is he already testing my patience?

 

7. KOJO Co je teď víc

Záver tohtotýždňového zoznamu patrí EP-čku s názvom Co je teď víc, ktoré vydal pod hlavičkou labelu rychlí kluci raper KOJO. 

Novinka, ktorá je online od štvrtkového večera, obsahuje síce len 3 tracky a trvá menej ako 7 minút, ale KOJO opätovne ukázal, že si zaslúži miesto na českej rapovej scéne. Všetky nahrávky majú svižné tempo, charakteristické melodické pasáže so spevom brnianskeho interpreta a dobrú atmosféru. Slohy na EP doručili tiež Lboy Bsc a Robin Zoot. 

Ty chtěla jsi víc, podívej, všechno to mám (všechno to mám).
Kdybych zradil, neváhej, baby, popadni gun (brr, brr).
V uších odezní mi poslední sonáta (sonáta).

Okrem siedmich noviniek vyššie uzreli svetlo sveta aj ďalšie HOT novinky, ktoré si musíš vypočuť – Kevin Gates predstavil track Satellites 2.5, Sevdaliza má online nahrávku Strong Because You Are s neodolateľnou melódiou, ktorú sprevádza vokál iránsko-holandskej interpretky, a ADONX vydal dnes o polnoci popovú baladu s názvom Wasted.
Richard Balog
Richard Balog
Reporter (external)
Všetky články
[email protected]
Náhľadový obrázok: Mattoni 1873
Všetko
Ektor sa dištancuje od koncertu DJ Wicha v O2 aréne: „Nikdy som nepotvrdil, že tam budem“
Ektor sa dištancuje od koncertu DJ Wicha v O2 aréne: „Nikdy som nepotvrdil, že tam budem“
pred 3 hodinami
13K vydali prvý track z nového albumu. Zdissovali v ňom Pufflicka
13K vydali prvý track z nového albumu. Zdissovali v ňom Pufflicka
dnes o 08:20
Boli sme v backstagi najväčšieho koncertu Simy. Podarilo sa jej zbúrať štadión v Trnave, ale aj prísť o hlas
refresher+
Boli sme v backstagi najväčšieho koncertu Simy. Podarilo sa jej zbúrať štadión v Trnave, ale aj prísť o hlas
15. 9. 2025 12:08
Billy Barman a Dievčatá zo SĽUK-u sú späť. Koncerty budú po dlhej dobe aj mimo Bratislavy, uvidíš ich v týchto mestách
Mediálna spolupráca
Billy Barman a Dievčatá zo SĽUK-u sú späť. Koncerty budú po dlhej dobe aj mimo Bratislavy, uvidíš ich v týchto mestách
pred 2 dňami
Historický moment vo Vatikáne: Na Námestí sv. Petra vystúpilo rapové duo Clipse aj Andrea Bocelli
Historický moment vo Vatikáne: Na Námestí sv. Petra vystúpilo rapové duo Clipse aj Andrea Bocelli
15. 9. 2025 10:07
Doja Cat vydáva nový album. Jeho oficiálnu premiéru si budeš môcť vychutnať aj kúsok od Slovenska
Doja Cat vydáva nový album. Jeho oficiálnu premiéru si budeš môcť vychutnať aj kúsok od Slovenska
pred 3 dňami
