dnes 12. septembra 2025 o 11:00
Čas čítania 3:38
Richard Balog

REFRESHNI SI PLAYLIST: Drake, Ed Sheeran, Luciano aj 58G priniesli horúce novinky

REFRESHNI SI PLAYLIST: Drake, Ed Sheeran, Luciano aj 58G priniesli horúce novinky
Zdroj: Instagam/@lucianoloco
HUDBA ELEKTRONICKÁ HUDBA HUDBA POP RAP REFRESHNI SI PLAYLIST
Ak miluješ hudbu, potom si na správnom mieste a pokračuj v rolovaní na HOT tracky, ktoré vyšli za posledný týždeň.

Ak si myslíš, že hudobný priemysel už nemá čo ponúknuť, si na veľkom omyle, keďže aj druhý septembrový týždeň priniesol množstvo zaujímavých releasov, spomedzi ktorých sme vybrali tie najlepšie od mien ako Drake, Ed Sheeran, Kali Uchis alebo Hard Rico.

V komentároch nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac. Nezabudni sledovať náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý každý piatok aktualizujeme o fresh tracky. Ak sme niečo dôležité zo sveta hudby vynechali, podeľ sa s nami o svoje tipy v komentári.

P. S. Ak ťa zaujíma, ktorý slovenský raper kraľuje Spotify v počte mesačných poslucháčov, prečítaj si tento článok. V TOP 10 je hneď niekoľko prekvapivých mien.

Redakcia každý týždeň v piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich 7 dňoch a nemali by uniknúť tvojej pozornosti. Nezabudni dať odber téme REFRESHNI SI PLAYLIST, aby si vždy postrehol/postrehla fresh tracky, albumy či videoklipy od známych slovenských, českých, ale aj zahraničných interpretov.
1. 58G ZA 5 DVANÁCT 

Na českej aj slovenskej rapovej scéne veľmi chýbajú skupiny a o to viac nás potešil release albumu s názvom ZA 5 DVANÁCT od zoskúpenia 58G, ktoré tvorí TK27, Doktor a Humla.

Novinka je dostupná na streamoch od nedele, 7. septembra, obsahuje 12 trackov vrátane intra, skitu v závere a videosinglu 2 brka, ktorý máme už dostatočne napočúvaný, ale stále nás baví. Medzi hosťami nájdeš napríklad slovenskú speváčku Laris Diam, Otisa z H16, Gleba či Dollara Prynca.

Album ZA 5 DVANÁCT je vyladený do najmenších detailov a určite nezapadne prachom po niekoľkých týždňoch. Takto si predstavujeme rap v roku 2025, ktorý balancuje na hrane medzi undergroundom a mainstreamom. 

Vidím jak mi život před očima utíká.
Nepomůžou love, když ti smrt na dveře zaťuká.

2. Hard Rico HAYABUSA 

Po ostrom minulotýždňovom diss tracku SI JE*LA pre bývalú partnerku, včera Hard Rico predstavil videosingel s názvom HAYABUSA, ktorý produkoval Humla z 58G.

Ostravský raper je po prepustení z väzby hladný po novej hudbe, čo je skvelá správa pre všetkých jeho fanúšikov. HAYABUSA má rýchly beat a ostré hajtky, do ktorých Rico triafa s presnosťou sebe vlastnou a sype jeden tučný bar za druhým v kombinácii s chytľavým refrénom. Dobrá práca. 

Ano, bylo to těsně, vyhnul se trestu jak smrti ve snu (ve snu).
Tohle chtěl vesmír, ať jsem tu venku a nahrávám desku.

3. Drake feat. Julia Wolf & Yeat Dog House

Od polnoci 10. septembra je na všetkých platformách dostupný track Dog House, ktorý spoločne nahrali Drake, speváčka Julia Wolf a Yeat.

Novinka, ktorá mala premiéru počas streamu 3. epizódy série ICEMAN, ktorou Champagne Papi pomaly teasuje pripravovaný album, je dielom producentov Smash David, Bosley a BNYX®. Nahrávku otvára Julia Wolf s emotívnym úvodom, keď spieva nad melódiou elektrickej gitary, aby následne nastúpil Drake a zmenil rytmus. Druhá sloha už patrí Yeatovi. 

P.S. Ak chceš počuť a vidieť kanadskú superhviezdu naživo, ešte máš na to skvelú príležitosť počas posledných koncertov v Európe. Stojí to za to. 

Just like Biggie said, I just need one chance, baby.
Just like Drizzy said, I just need one dance, baby.

4. Polo G Shoot It Off

Všetkých fanúšikov rapu určite poteší aj novinka Shoot It Off, ktorú dnes o polnoci predstavil Polo G, a to aj so sprievodným vizuálom. Rodák z Chicaga tentoraz predvádza svoje zručnosti a podrezaný jazyk do produkcie od dvojice Clemsy Beats a ​jahk, pričom prekračuje svoje obvyklé témy, ale stále zostáva verný charakteristickému tvrdému flowu.

‭My lawyer paid whenever them cases do get fought, he ain't gon' say it.
So his body language what I'm movin' off, ‭I don't know who would cross.

5. Luciano Pole Position 

Luciano patrí medzi najaktívnejších raperov na nemeckej scéne a len približne mesiac od vydania albumu Banditorinho 2 vydal úplne nový singel Pole Position, ktorý je zároveň ukážkou z pripravovaného LP.

HOT novinka so svižným tempom, ktoré ladí s témou nahrávky, si interpret s mozambickými koreňmi užíva od prvej do poslednej sekundy a chŕli sebavedomé bars. Na to, aby si naskočil/-a na Lucianovu vlnu, nemusíš nutne vedieť dokonale po nemecky, atmosféra tracku ťa napriek tomu absolútne pohltí. Obzvlášť s vizuálom z pretekárskeho okruhu s formulami v pozadí.

Bin für euch ans Ziel gekomm’n, Pole Position, Hamilton.
Es geht um das Gefühl, fühl' mich heute wie ein Star.

6. Jazzy Hypnotic 

Priestor v tohtotýždňovom zozname dostala aj speváčka Jazzy vďaka nahrávke Hypnotic s jednoduchým textom a melódiou, ktorá ťa okamžite rozhýbe. Umelkyňa s jamajskými koreňmi má dokonalý cit pre rytmus, čo potvrdila aj v energetickej novinke s produkciou od Marka Ralpha. 

You got me rolling like a wave.
I kinda like it.

7. Ed Sheeran Camera 

Ed Sheeran dnes o polnoci vydal očakávaný album Play, a to v sprievode videosinglu Camera, ktorý nájdeš zaradený v našom oficiálnom playliste na Spotify.

34-ročný rodák z Halifaxu, ktorý má viac ako 93 miliónov mesačných poslucháčov len na najznámejšej streamovacej platforme, predstavil svoj 8. štúdiový album po dlhom teasovaní a musíme uznať, že čakanie stálo za to. Novinka obsahuje 13 plnohodnotných trackov, pričom stopu číslo 6. s názvom Camera budeš v blízkych týždňoch počuť z každého rádia.

Spolumajiteľ futbalového klubu Ipswich Town FC potvrdil, že s ľahkosťou skladá hity, ktoré ľudia milujú. 

I don't need a camera to capture this moment.
I'll remember how you look tonight for all my life.

Svetlo sveta uzreli aj ďalšie HOT hudobné novinky – BIA a Key Glock predstavili track s názvom DADE, skvelo znie tiež nahrávka Cry about it! od Kali Uchis s Ravyn Lenae a trio talentovaných raperov Sheff G, Sleepy Hallow a Bay Swag naháňa šťastie v collabe Lucky
Podporujeme lokálne talenty
Podpore lokálnych umelcov alebo projektov sa venujeme už od vzniku Refresheru.
Veríme, že na Slovensku je veľa mladých talentovaných ľudí, a sme hrdí na to, že im poskytujeme platformu, kde môžu odprezentovať svoje nadanie.
Aj to môžeme robiť vďaka členom klubu Refresher+.
Súvisiace témy
ELEKTRONICKÁ HUDBA HUDBA POP RAP REFRESHNI SI PLAYLIST
Zdieľať
Diskusia