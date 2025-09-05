Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 5. septembra 2025 o 11:00
Čas čítania 4:50
Richard Balog

REFRESHNI SI PLAYLIST: Lady Gaga ako porcelánová bábika v klipe od Tima Burtona, diss track Hard Rica aj nový Justin Bieber

REFRESHNI SI PLAYLIST: Lady Gaga ako porcelánová bábika v klipe od Tima Burtona, diss track Hard Rica aj nový Justin Bieber
Zdroj: Interscope Records
HUDBA ELEKTRONICKÁ HUDBA HUDBA POP RAP REFRESHNI SI PLAYLIST SLOVENSKÝ RAP
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Prvý týždeň po letných prázdninách priniesol množstvo skvelej hudby.

Prvý piatok v školskom roku 2025/2026 je tu a s ním aj náš zoznam s TOP tipmi na hudobné novinky z domova aj zo zahraničia. Priprav sa na Marka Damiana, Hard Rica, Dona Tolivera, ale aj The Weeknda so Swedish House Mafiou, Lady Gaga v strašidelnom videoklipe, ktorý režíroval Tim Burton, aj Justina Biebera. 

V komentároch nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac. Nezabudni sledovať náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý každý piatok aktualizujeme o fresh tracky. Ak sme niečo dôležité zo sveta hudby vynechali, podeľ sa s nami o svoje tipy v komentári.

P. S. Ak ťa zaujíma, ktorý slovenský raper kraľuje Spotify v počte mesačných poslucháčov, prečítaj si tento článok. V TOP 10 je hneď niekoľko prekvapivých mien.

Redakcia každý týždeň v piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich 7 dňoch a nemali by uniknúť tvojej pozornosti. Nezabudni dať odber téme REFRESHNI SI PLAYLIST, aby si vždy postrehol/postrehla fresh tracky, albumy či videoklipy od slovenských, českých, ale aj zahraničných interpretov.
Odporúčané
REFRESHNI SI PLAYLIST: Sabrina Carpenter vydala provokatívny album, nový Eminem a Carmen Electra v klipe od The Kid LAROI REFRESHNI SI PLAYLIST: Sabrina Carpenter vydala provokatívny album, nový Eminem a Carmen Electra v klipe od The Kid LAROI 29. augusta 2025 o 11:00

1. Marko Damian OVCE 

Marko Damian si zaslúži viac pozornosti ako väčšina raperov na slovenskej scéne, čo potvrdil aj vo svojom najnovšom tracku s názvom OVCE, ktorý doručil aj s videoklipom.

Nahrávka má silnú, surovú emóciu, keď Marko v texte otvára citlivé témy a svoje súkromie – hovorí o živote bez protekcie a kontaktov na „správnych“ miestach, boji s každodennou realitou aj o zrade od najbližších ľudí. Mimochodom, novinku, ktorú produkoval Biobulin, nájdeš spoločne s trackmi Pretty & Blessed a ANGEL DRILL na Spotify v jednom balíčku.

Môj brat rozvážal jedlo na Wolte, dlhy na krku a taška na chrbte.
Dneska má nemecký príjem a Mercedes, čo prišiel v čiernom športe.

2. Hard Rico SI JE*LA 

Jeden z najsledovanejších českých raperov má za sebou veľmi ťažké životné obdobie vrátane pobytu vo väzbe a následného rozchodu s partnerkou, ktorej tento týždeň poslal diss track s výstižným názvom SI JE*LA.

Hard Rico vydal prvú nahrávku od svojho prepustenia na slobodu po zaplatení kaucie vo výške 750-tisíc korún českých a ponúka ostravského interpreta v nahnevanej polohe, ktorá odzrkadľuje zistenie nevery Laury (bývalá partnerka Rica, pozn. redakcie). Rico na svojom Instagrame zdôraznil, že ide len o „předkrm“ a ďalšie novinky prídu čoskoro. 

Ano, já jsem jeden z dětí, co unese každou ránu.
Zavřeli mi mojí sestru a já vytahl ji ven.

3. Skrilla feat. G Herbo Doot Doot (6-7 Remix) 

2. septembra odhalili spoločnú novinku Skrilla a G Herbo, ktorý je v posledných mesiacoch v skvelej forme. Track s názvom Doot Doot (6-7 Remix) je dielom producenta 1ellis, pričom práve minimalistický, tvrdý beat si získal našu pozornosť.

Zatiaľ čo úvod patrí Skrillovi, ktorého pomalý flow nedostaneš z hlavy, tak druhú polovicu zobral útokom raper z Chicaga G Herbo so svojou typickou rýchlou kadenciou a ostrými bars. Vychutnaj si pouličnú hymnu s temnou atmosférou, ktorá je v pôvodnom aranžmáne na deluxe verzii albumu Zombie Love Kensington Paradise z februára 2025.

Diamonds VV, straight from Lex.
And I got a custom pendant waitin', wait 'til when you see that, ooh.

4. Don Toliver Tiramisu

Radosť nám dnes o polnoci urobil tiež Don Toliver, ktorý odhalil novinku s názvom Tiramisu. 

Track, ktorý produkovali Cardo Got Wings a Polo Boy Shawty, má jemnú R&B melódiu s viacerými vrstvami a predstavuje kombináciu romantiky, intimity a melanchólie. Don T znovu potvrdil, že v súčasnosti patrí medzi najzaujímavejších interpretov na americkej rapovej scéne, keď na beate predviedol všetky svoje technické skills doplnené o príjemnú lyrickú časť. Nemáme žiadne výhrady. 

Yeah, call me when you need it late at night, you know I'm slidin'.
I heard you been dreamin' 'bout me lately, girl, I'm ridin'.

Odporúčané
REFRESHNI SI PLAYLIST: Album vydal Offset aj Kid Cudi. Smack zas dokazuje, že je stále v skvelej forme REFRESHNI SI PLAYLIST: Album vydal Offset aj Kid Cudi. Smack zas dokazuje, že je stále v skvelej forme 22. augusta 2025 o 11:00

5. PARTYNEXTDOOR & Drake feat. Cash Cobain – SOMEBODY LOVES ME PT. 2 

PARTYNEXTDOOR a Drake sú aktuálne na veľkom európskom turné, ale napriek tomu potešili svojich fanúšikov novinkou v podobe pokračovania tracku SOMEBODY LOVES ME zo svojho collab albumu $ome $exy $ongs 4 U, ktorý vydali na Valentína.

Track SOMEBODY LOVES ME PT. 2 má DNA pôvodnej verzie, ale viac sa prikláňa k ostrovnému štýlu – s rýchlejším tempom a väčšou energiou v rytme. Remix populárnej nahrávky je obohatený o slohu v podaní Cash Cobaina z labelu OPIUM, ktorý založil Playboi Carti, a nechýba v našom playliste na Spotify. 

P. S. Pozri si tiež 3. epizódu série ICEMAN, ktorá je predzvesťou pripravovaného albumu od Champagne Papiho. Sme zvedaví, či niektorú z noviniek odhalí na koncerte v Berlíne.

I wear my Rollie upside down in the spot.
That way the sixes is always on top.

6. The Weeknd Closing Night 

Od vydania posledného albumu The Weeknda Hurry Up Tomorrow, ubehlo viac ako pol roka a hviezdny interpret pripomína svojim fanúšikom nahrávku vydaním bonusového tracku Closing Night z digitálnej verzie s obalom od Pharrella Williamsa na YouTube.

Text tracku je priamym odkazom na stopu číslo 8. z albumu – Opening Night. Produkciu zabezpečila skupina Swedish House Mafia, ktorá s The Weekndom spolupracovala už v minulosti na albume Dawn FM. Vokál 35-ročného rodáka z Toronta a famózny zvuk legendárnej trojice producentov (Sebastin Ingrosso, Axwell a Steve Angello, pozn. redakcie) je pohladením na duši. Bohužiaľ, track nie je na streamoch.

I just wanna go back to the simple times that made me trust you.
'Cause the weight of my past doesn't feel so heavy when I'm with you.

 

7. Lady Gaga The Dead Dance 

V stredu, 3. septembra popová superhviezda Lady Gaga zverejnila videoklip k novej nahrávke The Dead Dance, ktorá zaznieva v druhej sérii seriálu Wednesday na Netflixe. Track zároveň nájdeš na deluxe verzii albumu Mayhem, ktorý je na všetkých streamoch od pondelka.

Súčasťou novinky, ktorú budeš čoskoro počuť z každého komerčného rádia, je videoklip v réžii Tima Burtona. Gaga v skvelom vizuále stvárňuje strašidelnú porcelánovú bábiku s prasklinami na tvári. Akonáhle začne ožívať a potáca sa po cintoríne medzi ďalšími strašidelnými figúrkami, nájde svoj rytmus a splní sľub, ktorý dáva názov piesne. Skvelá práca. 

'Cause when you killed me inside, that's when I came alive.
Yeah, the music's gonna bring mе back from death.

8. Justin Bieber SWAG II 

Milióny fanúšikov Justina Biebera, vrátane nás, čakali, kedy odbije piatková polnoc a na všetkých streamoch bude pokračovanie albumu SWAG, ktorý umelec oznámil na Instagrame. Nakoniec, sme si počkali o 11 hodín viac, aby sme si mohli vypočuť novú nahrávku s rukopisom kanadskej popovej superhviezdy. 

LP s názvom SWAG II obsahuje 23 plnohodnotných trackov a trvá viac ako hodinu čistého času. Medzi hosťami nájdeš zvučných hostí – speváčku Tems v tracku I THINK YOU'RE SPECIAL, Gunnu či kontroverzného rapera menom Lil B. 

Bieber nás novinkou znovu presvedčil o svojom hudobnom a speváckom talente a album SWAG II bude v našej pravidelnej rotácii v najbližších mesiacoch – podobne ako prvá časť s trackmi ako ALL I CAN TAKE, DAISIES, YUKON alebo FIRST PLACE. V komentári nám napíš, ktorý z albumov ťa oslovil viac.

I don't really need a reason to stall you, that's on you.
Don't pretend I got a reason to call you, it's not true.
I only got a couple people to talk to and it's not you (yeah).

Spomenúť musíme aj ďalšie HOT novinky – dvojica rapových rivaliek Ice Spice a Latto vydali collab s názvom GYATT aj so sexi videoklipom, Tame Impala má online nahrávku Loser a slovenskú rapovú scénu zastupujú Dame a Smart s albumom RAPutačné Riziko plným humoru, ktorý majú členovia skupiny DMS častokrát veľmi na hrane, ale nás to úprimne baví. 
Odporúčané
REFRESHNI SI PLAYLIST: Spiritov collab s Dalybom, nová Cardi B aj sexy vizuál od Sary Rikas REFRESHNI SI PLAYLIST: Spiritov collab s Dalybom, nová Cardi B aj sexy vizuál od Sary Rikas 15. augusta 2025 o 11:00
Odporúčané
REFRESHNI SI PLAYLIST: Sabrina Carpenter vydala provokatívny album, nový Eminem a Carmen Electra v klipe od The Kid LAROI REFRESHNI SI PLAYLIST: Sabrina Carpenter vydala provokatívny album, nový Eminem a Carmen Electra v klipe od The Kid LAROI 29. augusta 2025 o 11:00
Odporúčané
REFRESHNI SI PLAYLIST: Album vydal Offset aj Kid Cudi. Smack zas dokazuje, že je stále v skvelej forme REFRESHNI SI PLAYLIST: Album vydal Offset aj Kid Cudi. Smack zas dokazuje, že je stále v skvelej forme 22. augusta 2025 o 11:00
Poskytujeme mladým ľuďom platformu
Modernej generácii poskytujeme platformu, kde môže prezentovať svoju tvorbu alebo vyjadriť názor.
Prinášame ti rozhovory s inšpiratívnymi ľuďmi a otvárame témy, ktoré sú pre teba aktuálne.
Vstúp do sveta modernej generácie
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
ELEKTRONICKÁ HUDBA HUDBA POP RAP REFRESHNI SI PLAYLIST SLOVENSKÝ RAP
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Richard Balog
Richard Balog
Reporter (external)
Všetky články
[email protected]
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Interscope Records
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Zuzka robí inštalatérku: Keď ľudia zistia, že im kotol opraví žena, sú pokojnejší (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Zuzka robí inštalatérku: Keď ľudia zistia, že im kotol opraví žena, sú pokojnejší (Rozhovor)
včera o 14:00
Zuzana a Mirka o minimalistickom živote: Je to ako bývať v Airbnb – máte len to, čo potrebujete
refresher+
Odporúčané
Zuzana a Mirka o minimalistickom živote: Je to ako bývať v Airbnb – máte len to, čo potrebujete
dnes o 09:00
V závere Menučka prišiel šok. Takýto zvrat nikto nečakal
Sponzorovaný obsah
V závere Menučka prišiel šok. Takýto zvrat nikto nečakal
pred 3 dňami
Jano praží na bardejovskom jarmoku legendárne langoše: Za hodinu ich pripravím aj 100, robím to s láskou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Jano praží na bardejovskom jarmoku legendárne langoše: Za hodinu ich pripravím aj 100, robím to s láskou (Reportáž)
pred 2 dňami
Týchto 7 bežných činností ti môže spôsobovať zdravotné problémy. Aspoň jednu z nich robíš aj ty
Sponzorovaný obsah
Týchto 7 bežných činností ti môže spôsobovať zdravotné problémy. Aspoň jednu z nich robíš aj ty
28. 8. 2025 10:00
SÚŤAŽ: Odpovedz na niekoľko otázok o pravidlách cestnej premávky a vyhraj vodičský kurz v autoškole podľa vlastného výberu
Sponzorovaný obsah
SÚŤAŽ: Odpovedz na niekoľko otázok o pravidlách cestnej premávky a vyhraj vodičský kurz v autoškole podľa vlastného výberu
1. 9. 2025 13:00
Storky
Crocs má bláznivú spoluprácu. Značka prináša jedinečné puzdro na telefón
Justin Bieber prekvapil fanúšikov. O polnoci vydá nový album „Swag II“
Nik Tendo a Decky vyrážajú na tour. Zavítajú aj na Slovensko
Radiohead sa vracia na európske pódiá. Na turné sa vydajú po 7 rokoch
Tieto celebrity sa budú brať v roku 2026. Jeden pár ťa zrejme prekvapí
Mussoliniho pravnuk hviezdi v talianskej lige. Má za sebou debut v Serie A
Boli sme na festivale v Benátkach. Sleduj exkluzívne zábery The Rocka aj...
Táto skladba od The Weeknda sa stala najstreamovanejšou v histórii Spotify
Vogue má novú šéfku. Annu Wintour vymení dlhoročná zamestnankyňa
Post Malone na prehliadke v Paríži predstavil vlastnú módnu značku
Lady Gaga vstupuje do sveta Wednesday. Netlix odhalil, ako bude vyzerať
Toto sú účastníci 5. série Love Islandu: Zubná asistentka či kaskadér z Londýna
HBO odhalilo ďalších hercov v Harry Potter seriáli. Vráti sa obľúbený profesor..
Poznáme dátum premiéry Doby ľadovej 6. O čom bude?
Hit roka? Nový mrazivý film zožal v Benátkach 15-minútové standing ovation
Seriálový hit rozdeľuje divákov. Tvorcovia ich vyzvali, aby nešikanovali hercov
Po kontroverzii so Sydney Sweeney uvádza American Eagle collab s Travisom Kelcem
Jaromír Jágr sa zapísal medzi klubové legendy NHL
Lana Del Rey odložila vydanie albumu na január. Toto je dôvod
Dwayne Johnson | The Rock
Dwayne Johnson je v novom filme na nepoznanie. Koľko hodín strávil v maskérni?
Lifestyle news
Víťazi Love Islandu 2024 sa zasnúbili. Kika a Trabo si svoje „áno“ povedali na ostrove lásky pred 38 minútami
Madonna mieri na plátna kín. Stvárni ju známa americká herečka, ktorú môžeš poznať zo seriálu Inventing Anna pred hodinou
Dlhé sedenie na toalete s telefónom môže ohroziť tvoje zdravie. Odborníci varujú pred nepríjemným ochorením pred 2 hodinami
Záhadné zmiznutie Maddie McCannovej je stále nevyriešené. Hlavný podozrivý má ísť teraz na slobodu pred 3 hodinami
Cez víkend nás čaká vesmírne divadlo. Na Slovensku budeme pozorovať krvavý Mesiac, v tomto čase ho uvidíš najjasnejšie dnes o 09:36
Unikátny nález v Číne: Objavili 12-metrového dinosaura, ktorý mení poznatky o evolúcii dnes o 08:38
Pil C a Luca Brassi vyrážajú na Brat Tour. Zastavia sa v mestách po celom Slovensku aj v Česku dnes o 07:44
The Weeknd sa vráti do Európy so svojím After Hours Til Dawn turné. Na pódiu sa k nemu pridá Playboi Carti včera o 19:10
Crocs prichádza s bláznivou spoluprácou. Značka prináša jedinečné puzdro na telefón včera o 18:26
Justin Bieber prekvapil fanúšikov. O polnoci vydá nový album „Swag II“ včera o 17:33
Spravodajstvo
Volodymyr Zelenskyj Robert Fico Polícia SR Vojna na Ukrajine
Viac
Zelenskyj sa každú chvíľu stretne s Ficom. Spomenul, že Slovensko a Maďarsko naďalej kupujú ruskú ropu
pred 52 minútami
AKTUÁLNE: Žiaci na Slovensku sa od roku 2026 začnú učiť o umelej inteligencii
pred 2 hodinami
AKTUÁLNE: Nehoda v tuneli Višňové. Traja ľudia sa zranili po páde z pracovnej plošiny
pred 2 hodinami

Viac z Hudba

Všetko
Hard Rico vydal disstrack na svoju exfrajerku. V skladbe opisuje jej neveru
Hard Rico vydal disstrack na svoju exfrajerku. V skladbe opisuje jej neveru
pred 2 dňami
G1nter prvý raz vystúpi v hlavnom meste, 2000s party či Red Bull Letecký deň. Toto ťa čaká v Bratislave (WEEKEND RADAR)
G1nter prvý raz vystúpi v hlavnom meste, 2000s party či Red Bull Letecký deň. Toto ťa čaká v Bratislave (WEEKEND RADAR)
včera o 17:00
Pil C a Luca Brassi vyrážajú na Brat Tour. Zastavia sa v mestách po celom Slovensku aj v Česku
Pil C a Luca Brassi vyrážajú na Brat Tour. Zastavia sa v mestách po celom Slovensku aj v Česku
dnes o 07:44
Cardi B predstavila nový cover pripravovaného albumu. Použila fotky zo svojho virálneho súdneho pojednávania
Cardi B predstavila nový cover pripravovaného albumu. Použila fotky zo svojho virálneho súdneho pojednávania
včera o 09:28
Obľúbená skladba od The Weeknda sa stala najstreamovanejšou v histórii Spotify. Prekonala hranicu 5 miliárd
Obľúbená skladba od The Weeknda sa stala najstreamovanejšou v histórii Spotify. Prekonala hranicu 5 miliárd
pred 3 dňami
Marko Damian vydal nový track OVCE. V klipe si holí hlavu a otvorene kritizuje systém
Marko Damian vydal nový track OVCE. V klipe si holí hlavu a otvorene kritizuje systém
pred 3 dňami
Viac z Móda Všetko
Pôvabná Georgina či dcéra Michaela Jacksona. Pozri si TOP outfity z červeného koberca v Benátkach
Oblečenie
pred 2 dňami
Pôvabná Georgina či dcéra Michaela Jacksona. Pozri si TOP outfity z červeného koberca v Benátkach
pred 2 dňami
Začínali v detskej izbe vo Svidníku, dnes šijú obleky pre hviezdy z NHL. Prispôsobiť nohavice na ich postavy je vraj výzva
1. 9. 2025 11:00
Luigi Mangione ako model pre SHEIN: Vrah riaditeľa zdravotnej poisťovne sa objavil na fotkách fast-fashion giganta
včera o 10:14
Viac z Zdravie Všetko
Žijem bez podprsenky: Mám krajšie a pevnejšie prsia, no nemusí to tak byť pre každú
refresher+
Žijem bez podprsenky: Mám krajšie a pevnejšie prsia, no nemusí to tak byť pre každú
pred 4 dňami
Robo má nevyliečiteľný nádor na mozgu. Nechce peniaze, ani umelé predlžovanie života. Telo ponúkol vedcom (Rozhovor)
22. 8. 2025 17:00
Týchto 7 bežných činností ti môže spôsobovať zdravotné problémy. Aspoň jednu z nich robíš aj ty
28. 8. 2025 10:00
Viac z Kultúra Všetko
Jedinečné motívy a linky, ktoré vyzerajú ako vylaserované. Týchto tatérov zo Slovenska a Česka musíš poznať (ARTIST SPOTLIGHT)
Umenie
pred 2 dňami
Jedinečné motívy a linky, ktoré vyzerajú ako vylaserované. Týchto tatérov zo Slovenska a Česka musíš poznať (ARTIST SPOTLIGHT)
pred 2 dňami
G1nter prvý raz vystúpi v hlavnom meste, 2000s party či Red Bull Letecký deň. Toto ťa čaká v Bratislave (WEEKEND RADAR)
včera o 17:00
Boli sme na festivale v Benátkach. Takto vyzeral The Rock a ďalšie hviezdy na červenom koberci
pred 2 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Nájdeš v Brne lepšie reštaurácie ako v Bratislave? Ochutnali sme podniky, ktoré ste nám odporučili
Nájdeš v Brne lepšie reštaurácie ako v Bratislave? Ochutnali sme podniky, ktoré ste nám odporučili
pred 18 minútami
S foodblogerom Čojem sme navštívili Českú republiku, do ktorej každý september prúdia tisíce slovenských študentov a študentiek
REFRESHNI SI PLAYLIST: Lady Gaga ako porcelánová bábika v klipe od Tima Burtona, diss track Hard Rica aj nový Justin Bieber
REFRESHNI SI PLAYLIST: Lady Gaga ako porcelánová bábika v klipe od Tima Burtona, diss track Hard Rica aj nový Justin Bieber
pred 3 hodinami
Zuzana a Mirka o minimalistickom živote: Je to ako bývať v Airbnb – máte len to, čo potrebujete
refresher+
Odporúčané
Zuzana a Mirka o minimalistickom živote: Je to ako bývať v Airbnb – máte len to, čo potrebujete
dnes o 09:00
Crocs prichádza s bláznivou spoluprácou. Značka prináša jedinečné puzdro na telefón
Crocs prichádza s bláznivou spoluprácou. Značka prináša jedinečné puzdro na telefón
včera o 18:26
Justin Bieber prekvapil fanúšikov. O polnoci vydá nový album „Swag II“
Justin Bieber prekvapil fanúšikov. O polnoci vydá nový album „Swag II“
včera o 17:33
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Viac sexi ako Päťdesiat odtieňov sivej? Adaptácia klasiky s Jacobom Elordim a Margot Robbie rozpáli kiná
Viac sexi ako Päťdesiat odtieňov sivej? Adaptácia klasiky s Jacobom Elordim a Margot Robbie rozpáli kiná
včera o 13:17
Najdrahšia večera na Malorke. Neznámy hosť zaplatil v reštaurácii vyše 63-tisíc eur
Najdrahšia večera na Malorke. Neznámy hosť zaplatil v reštaurácii vyše 63-tisíc eur
včera o 14:52
Zuzana Plačková si kúpila luxusný byt v bratislavskom Sky Parku. „Nepoznám nikoho, kto by ho mal tak naložený,“ uviedla
Zuzana Plačková si kúpila luxusný byt v bratislavskom Sky Parku. „Nepoznám nikoho, kto by ho mal tak naložený,“ uviedla
pred 2 dňami
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Čakať na lacnú letenku dnes už nemá zmysel. Expert radí ako lacno cestovať aj napriek rastúcim cenám
refresher+
Odporúčané
Čakať na lacnú letenku dnes už nemá zmysel. Expert radí ako lacno cestovať aj napriek rastúcim cenám
pred 3 dňami
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
pred 4 dňami
Začínali v detskej izbe vo Svidníku, dnes šijú obleky pre hviezdy z NHL. Prispôsobiť nohavice na ich postavy je vraj výzva
Odporúčané
Začínali v detskej izbe vo Svidníku, dnes šijú obleky pre hviezdy z NHL. Prispôsobiť nohavice na ich postavy je vraj výzva
1. 9. 2025 11:00
Slovenský film zožal na festivale v Benátkach veľký úspech. O výkone Milana Ondríka píšu aj zahraničné médiá
Slovenský film zožal na festivale v Benátkach veľký úspech. O výkone Milana Ondríka píšu aj zahraničné médiá
pred 3 dňami
VIDEO: Pellegrini v príhovore k SNP spomenul video Jovinečka z autoumyvárne. Influencer mu odkázal, že ho tam nabudúce zoberie
VIDEO: Pellegrini v príhovore k SNP spomenul video Jovinečka z autoumyvárne. Influencer mu odkázal, že ho tam nabudúce zoberie
30. 8. 2025 9:38
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
22. 8. 2025 7:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
26. 8. 2025 18:42
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
pred 4 dňami
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
15. 8. 2025 17:27
Domov
Zdieľať
Diskusia