Prvý týždeň po letných prázdninách priniesol množstvo skvelej hudby.
Prvý piatok v školskom roku 2025/2026 je tu a s ním aj náš zoznam s TOP tipmi na hudobné novinky z domova aj zo zahraničia. Priprav sa na Marka Damiana, Hard Rica, Dona Tolivera, ale aj The Weeknda so Swedish House Mafiou, Lady Gaga v strašidelnom videoklipe, ktorý režíroval Tim Burton, aj Justina Biebera.
1. Marko Damian – OVCE
Marko Damian si zaslúži viac pozornosti ako väčšina raperov na slovenskej scéne, čo potvrdil aj vo svojom najnovšom tracku s názvom OVCE, ktorý doručil aj s videoklipom.
Nahrávka má silnú, surovú emóciu, keď Marko v texte otvára citlivé témy a svoje súkromie – hovorí o živote bez protekcie a kontaktov na „správnych“ miestach, boji s každodennou realitou aj o zrade od najbližších ľudí. Mimochodom, novinku, ktorú produkoval Biobulin, nájdeš spoločne s trackmi Pretty & Blessed a ANGEL DRILL na Spotify v jednom balíčku.
Môj brat rozvážal jedlo na Wolte, dlhy na krku a taška na chrbte.
Dneska má nemecký príjem a Mercedes, čo prišiel v čiernom športe.
2. Hard Rico – SI JE*LA
Jeden z najsledovanejších českých raperov má za sebou veľmi ťažké životné obdobie vrátane pobytu vo väzbe a následného rozchodu s partnerkou, ktorej tento týždeň poslal diss track s výstižným názvom SI JE*LA.
Hard Rico vydal prvú nahrávku od svojho prepustenia na slobodu po zaplatení kaucie vo výške 750-tisíc korún českých a ponúka ostravského interpreta v nahnevanej polohe, ktorá odzrkadľuje zistenie nevery Laury (bývalá partnerka Rica, pozn. redakcie). Rico na svojom Instagrame zdôraznil, že ide len o „předkrm“ a ďalšie novinky prídu čoskoro.
Ano, já jsem jeden z dětí, co unese každou ránu.
Zavřeli mi mojí sestru a já vytahl ji ven.
3. Skrilla feat. G Herbo – Doot Doot (6-7 Remix)
2. septembra odhalili spoločnú novinku Skrilla a G Herbo, ktorý je v posledných mesiacoch v skvelej forme. Track s názvom Doot Doot (6-7 Remix) je dielom producenta 1ellis, pričom práve minimalistický, tvrdý beat si získal našu pozornosť.
Zatiaľ čo úvod patrí Skrillovi, ktorého pomalý flow nedostaneš z hlavy, tak druhú polovicu zobral útokom raper z Chicaga G Herbo so svojou typickou rýchlou kadenciou a ostrými bars. Vychutnaj si pouličnú hymnu s temnou atmosférou, ktorá je v pôvodnom aranžmáne na deluxe verzii albumu Zombie Love Kensington Paradise z februára 2025.
Diamonds VV, straight from Lex.
And I got a custom pendant waitin', wait 'til when you see that, ooh.
4. Don Toliver – Tiramisu
Radosť nám dnes o polnoci urobil tiež Don Toliver, ktorý odhalil novinku s názvom Tiramisu.
Track, ktorý produkovali Cardo Got Wings a Polo Boy Shawty, má jemnú R&B melódiu s viacerými vrstvami a predstavuje kombináciu romantiky, intimity a melanchólie. Don T znovu potvrdil, že v súčasnosti patrí medzi najzaujímavejších interpretov na americkej rapovej scéne, keď na beate predviedol všetky svoje technické skills doplnené o príjemnú lyrickú časť. Nemáme žiadne výhrady.
Yeah, call me when you need it late at night, you know I'm slidin'.
I heard you been dreamin' 'bout me lately, girl, I'm ridin'.
5. PARTYNEXTDOOR & Drake feat. Cash Cobain – SOMEBODY LOVES ME PT. 2
PARTYNEXTDOOR a Drake sú aktuálne na veľkom európskom turné, ale napriek tomu potešili svojich fanúšikov novinkou v podobe pokračovania tracku SOMEBODY LOVES ME zo svojho collab albumu $ome $exy $ongs 4 U, ktorý vydali na Valentína.
Track SOMEBODY LOVES ME PT. 2 má DNA pôvodnej verzie, ale viac sa prikláňa k ostrovnému štýlu – s rýchlejším tempom a väčšou energiou v rytme. Remix populárnej nahrávky je obohatený o slohu v podaní Cash Cobaina z labelu OPIUM, ktorý založil Playboi Carti, a nechýba v našom playliste na Spotify.
P. S. Pozri si tiež 3. epizódu série ICEMAN, ktorá je predzvesťou pripravovaného albumu od Champagne Papiho. Sme zvedaví, či niektorú z noviniek odhalí na koncerte v Berlíne.
I wear my Rollie upside down in the spot.
That way the sixes is always on top.
6. The Weeknd – Closing Night
Od vydania posledného albumu The Weeknda Hurry Up Tomorrow, ubehlo viac ako pol roka a hviezdny interpret pripomína svojim fanúšikom nahrávku vydaním bonusového tracku Closing Night z digitálnej verzie s obalom od Pharrella Williamsa na YouTube.
Text tracku je priamym odkazom na stopu číslo 8. z albumu – Opening Night. Produkciu zabezpečila skupina Swedish House Mafia, ktorá s The Weekndom spolupracovala už v minulosti na albume Dawn FM. Vokál 35-ročného rodáka z Toronta a famózny zvuk legendárnej trojice producentov (Sebastin Ingrosso, Axwell a Steve Angello, pozn. redakcie) je pohladením na duši. Bohužiaľ, track nie je na streamoch.
I just wanna go back to the simple times that made me trust you.
'Cause the weight of my past doesn't feel so heavy when I'm with you.
7. Lady Gaga – The Dead Dance
V stredu, 3. septembra popová superhviezda Lady Gaga zverejnila videoklip k novej nahrávke The Dead Dance, ktorá zaznieva v druhej sérii seriálu Wednesday na Netflixe. Track zároveň nájdeš na deluxe verzii albumu Mayhem, ktorý je na všetkých streamoch od pondelka.
Súčasťou novinky, ktorú budeš čoskoro počuť z každého komerčného rádia, je videoklip v réžii Tima Burtona. Gaga v skvelom vizuále stvárňuje strašidelnú porcelánovú bábiku s prasklinami na tvári. Akonáhle začne ožívať a potáca sa po cintoríne medzi ďalšími strašidelnými figúrkami, nájde svoj rytmus a splní sľub, ktorý dáva názov piesne. Skvelá práca.
'Cause when you killed me inside, that's when I came alive.
Yeah, the music's gonna bring mе back from death.
8. Justin Bieber – SWAG II
Milióny fanúšikov Justina Biebera, vrátane nás, čakali, kedy odbije piatková polnoc a na všetkých streamoch bude pokračovanie albumu SWAG, ktorý umelec oznámil na Instagrame. Nakoniec, sme si počkali o 11 hodín viac, aby sme si mohli vypočuť novú nahrávku s rukopisom kanadskej popovej superhviezdy.
LP s názvom SWAG II obsahuje 23 plnohodnotných trackov a trvá viac ako hodinu čistého času. Medzi hosťami nájdeš zvučných hostí – speváčku Tems v tracku I THINK YOU'RE SPECIAL, Gunnu či kontroverzného rapera menom Lil B.
Bieber nás novinkou znovu presvedčil o svojom hudobnom a speváckom talente a album SWAG II bude v našej pravidelnej rotácii v najbližších mesiacoch – podobne ako prvá časť s trackmi ako ALL I CAN TAKE, DAISIES, YUKON alebo FIRST PLACE. V komentári nám napíš, ktorý z albumov ťa oslovil viac.
I don't really need a reason to stall you, that's on you.
Don't pretend I got a reason to call you, it's not true.
I only got a couple people to talk to and it's not you (yeah).