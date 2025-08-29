Predĺžený víkend otvárame porciou hudobných noviniek s rukopisom hviezd aj menej známych interpretov, ktorí si zaslúžia pozornosť.
Letné prázdniny sú na konci a predtým, ako si naplno užiješ voľný piatok a víkend, sa pozrieme na TOP hudobné releasy za posledných 7 dní. Online priestor si pre seba uchmatli interpreti ako Yeat, ktorý odhalil videoklip k hitu COMË N GO, raper BigXthaPlug, ale aj Sabrina Carpenter s albumom Man's Best Friend.
1. Yeat – COMË N GO
Posledný prázdninový zoznam TOP hudobných noviniek otvára Yeat s videoklipom k tracku COMË N GO, ktorý je súčasťou raperovho posledného EP s názvom DANGEROUS SUMMER.
Nahrávka ponúka všestrannosť 25-ročného rodáka z mesta Irvine v Kalifornii, keď na beate s old school bicími od dvojice svojich dvorných producentov BNYX® a Sapjer ukazuje rapové zručnosti v sprievode explicitného textu vo forme, na ktorú sme doteraz neboli zvyknutí.
Who the f**k is you and why the f**k you in my section?
I just need to cop me two more pills and find an exit.
2. BigXthaPlug feat. Jelly Roll – Box Me Up
BigXthaPlug minulý piatok vydal album v country štýle I Hope You’re Happy, pričom medzi najvýraznejšie tracky patrí spolupráca s Jelly Rollom s názvom Box Me Up, ktorá dostala aj vizuál.
Hitmaker z Texasu otvára HOT novinku slohou plnou silných myšlienok a fanúšikom ukazuje, ako pohodlne sa cíti, keď dáva svoje srdce na dlani, namiesto toho, aby maskoval bolesť hedonizmom ako množstvo kolegov z rapovej branže. Jelly Roll následne preberá vedenie vo vzrušujúcom a melancholickom refréne, kde jeho chrapľavý hlas prechádza inštrumentálom s country gitarovými prvkami.
Ayy, if I lose you, then I might just go insane.
Like you might never be around but it's your voice that's in my brain.
3. Eminem – Everybody's Looking At Me
Jeden z najuznávanejších raperov v histórii, Eminem, má online zatiaľ nevydaný track Everybody's Looking At Me, ktorý produkoval Dr. Dre, pričom prvá sloha pochádza z freestylu Funkmaster Flex z roku 2002.
Hviezdny interpret z Detroitu nahrávku neskôr rozvinul a je súčasťou soundtracku k dokumentárnemu filmu Stans, ktorý režíroval samotný Em. V texte okrem iného spomína na vystúpenie na udeľovaní cien Grammy po boku Eltona Johna, keď spoločne zaspievali duet Stan.
Steppin' out, pink hats, furs, and minks.
B**ch on each arm, what the fuck you think?
4. The Kid LAROI – SHE DON'T NEED TO KNOW
Horúcu letnú novinku predstavil v posledný augustový piatok spevák The Kid LAROI, a to aj so sprievodným videoklipom, v ktorom účinkuje Carmen Electra v úlohe neodolateľnej mamy jeho priateľky. Track nesie názov SHE DON'T NEED TO KNOW a má sexi atmosféru od začiatku do konca. Presvedč sa o tom sám/sama.
She say that that's her bestie, well tell her what you told me.
No, I cannot be messy, I'm good but still.
5. Skepta feat. Fred again.. – London
Spojenie Skepta a Fred again.. nám v posledných mesiacoch urobilo radosť hneď niekoľkokrát, a populárni interpreti nakoniec vydali EP s výstižným názvom Skepta .. Fred, ktoré obsahuje 5 trackov vrátane už predtým vydaných bangrov.
Nahrávka London má surovú atmosféru charakteristickú pre britskú grime scénu, doplnenú o prvky elektronickej hudby a lyrickú nálož v podaní Skeptu, ktorý to za mikrofónom vie stále rovnako dobre.
When I walk in the room plеase don’t get it twisted.
No briеfcase but you know I mean business.
6. Kehlani feat. Mario – Folded (Remix)
R&B spevák Mario, ktorý je autorom hitu Let Me Love You, oslávil svoje 39. narodeniny vo veľkom štýle, keď predstavil remix tracku Folded od Kehlani.
Folded nie je klasická nahrávka o rozchode, ale pôsobí ako moment, keď človek prestane prosiť, čakať či dúfať a začne si nárokovať svoj kľud. Pôvodnú verziu s jednoduchou melancholickou produkciou a vokálom v podaní Kehlani doplnil Mario svojim charakteristickým prejavom s dávkou emócie. Bohužiaľ, track nie je na streamoch a musíš si vystačiť s YouTube.
I know it's getting cold out (I know it's getting cold out), but it's not frozen (it's not frozen, baby).
So come pick up your clothes (baby, please).
I have them folded (have them folded).
7. Sabrina Carpenter – Man's Best Friend
Dnes, 29. augusta o polnoci vydala svoj v poradí siedmy štúdiový album s názvom Man's Best Friend speváčka Sabrina Carpenter, ktorá si kvôli provokatívnemu obalu novinky vyslúžila množstvo kritiky od verejnosti.
LP okrem úspešného singlu Manchild obsahuje ďalších 11 trackov vrátane Tears s videoklipom, ktorý uzrel svetlo sveta spoločne s releasom. Carpenter zostala verná svojmu popovému štýlu a doručila dielo, ktoré budú jej verní fanúšikovia milovať.
A little initiative can go a very long, long way.
Baby, just do the dishes, I'll give you what you (what you), what you want.