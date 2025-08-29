Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 29. augusta 2025 o 11:00
Čas čítania 3:40
Richard Balog

REFRESHNI SI PLAYLIST: Sabrina Carpenter vydala provokatívny album, nový Eminem a Carmen Electra v klipe od The Kid LAROI

REFRESHNI SI PLAYLIST: Sabrina Carpenter vydala provokatívny album, nový Eminem a Carmen Electra v klipe od The Kid LAROI
Zdroj: Savion Washington/Getty Images
HUDBA ELEKTRONICKÁ HUDBA HUDBA POP RAP REFRESHNI SI PLAYLIST
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Predĺžený víkend otvárame porciou hudobných noviniek s rukopisom hviezd aj menej známych interpretov, ktorí si zaslúžia pozornosť.

Letné prázdniny sú na konci a predtým, ako si naplno užiješ voľný piatok a víkend, sa pozrieme na TOP hudobné releasy za posledných 7 dní. Online priestor si pre seba uchmatli interpreti ako Yeat, ktorý odhalil videoklip k hitu COMË N GO, raper BigXthaPlug, ale aj Sabrina Carpenter s albumom Man's Best Friend. 

V komentároch nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac. Nezabudni sledovať náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý každý piatok aktualizujeme o fresh tracky. Ak sme niečo dôležité zo sveta hudby vynechali, podeľ sa s nami o svoje tipy v komentári.

P. S. Ak ťa zaujíma, ktorý slovenský raper kraľuje Spotify v počte mesačných poslucháčov, prečítaj si tento článok. V TOP 10 je viacero zaujímavých prekvapení. 

Redakcia každý týždeň v piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich 7 dňoch a nemali by uniknúť tvojej pozornosti. Nezabudni dať odber téme REFRESHNI SI PLAYLIST, aby si vždy postrehol/postrehla fresh tracky, albumy či videoklipy od slovenských, českých, ale aj zahraničných interpretov.
Odporúčané
REFRESHNI SI PLAYLIST: Album vydal Offset aj Kid Cudi. Smack zas dokazuje, že je stále v skvelej forme REFRESHNI SI PLAYLIST: Album vydal Offset aj Kid Cudi. Smack zas dokazuje, že je stále v skvelej forme 22. augusta 2025 o 11:00

1. Yeat  COMË N GO

Posledný prázdninový zoznam TOP hudobných noviniek otvára Yeat s videoklipom k tracku COMË N GO, ktorý je súčasťou raperovho posledného EP s názvom DANGEROUS SUMMER.

Nahrávka ponúka všestrannosť 25-ročného rodáka z mesta Irvine v Kalifornii, keď na beate s old school bicími od dvojice svojich dvorných producentov BNYX® a Sapjer ukazuje rapové zručnosti v sprievode explicitného textu vo forme, na ktorú sme doteraz neboli zvyknutí. 

Who the f**k is you and why the f**k you in my section?
I just need to cop me two more pills and find an exit.

2. BigXthaPlug feat. Jelly Roll Box Me Up 

BigXthaPlug minulý piatok vydal album v country štýle I Hope You’re Happy, pričom medzi najvýraznejšie tracky patrí spolupráca s Jelly Rollom s názvom Box Me Up, ktorá dostala aj vizuál. 

Hitmaker z Texasu otvára HOT novinku slohou plnou silných myšlienok a fanúšikom ukazuje, ako pohodlne sa cíti, keď dáva svoje srdce na dlani, namiesto toho, aby maskoval bolesť hedonizmom ako množstvo kolegov z rapovej branže. Jelly Roll následne preberá vedenie vo vzrušujúcom a melancholickom refréne, kde jeho chrapľavý hlas prechádza inštrumentálom s country gitarovými prvkami.

Ayy, if I lose you, then I might just go insane.
Like you might never be around but it's your voice that's in my brain.

3. Eminem Everybody's Looking At Me

Jeden z najuznávanejších raperov v histórii, Eminem, má online zatiaľ nevydaný track Everybody's Looking At Me, ktorý produkoval Dr. Dre, pričom prvá sloha pochádza z freestylu Funkmaster Flex z roku 2002. 

Hviezdny interpret z Detroitu nahrávku neskôr rozvinul a je súčasťou soundtracku k dokumentárnemu filmu Stans, ktorý režíroval samotný Em. V texte okrem iného spomína na vystúpenie na udeľovaní cien Grammy po boku Eltona Johna, keď spoločne zaspievali duet Stan. 

Steppin' out, pink hats, furs, and minks.
B**ch on each arm, what the fuck you think? 

4. The Kid LAROI SHE DON'T NEED TO KNOW

Horúcu letnú novinku predstavil v posledný augustový piatok spevák The Kid LAROI, a to aj so sprievodným videoklipom, v ktorom účinkuje Carmen Electra v úlohe neodolateľnej mamy jeho priateľky. Track nesie názov SHE DON'T NEED TO KNOW a má sexi atmosféru od začiatku do konca. Presvedč sa o tom sám/sama. 

She say that that's her bestie, well tell her what you told me.
No, I cannot be messy, I'm good but still.

Odporúčané
REFRESHNI SI PLAYLIST: Spiritov collab s Dalybom, nová Cardi B aj sexy vizuál od Sary Rikas REFRESHNI SI PLAYLIST: Spiritov collab s Dalybom, nová Cardi B aj sexy vizuál od Sary Rikas 15. augusta 2025 o 11:00

5. Skepta feat. Fred again.. – London 

Spojenie Skepta a Fred again.. nám v posledných mesiacoch urobilo radosť hneď niekoľkokrát, a populárni interpreti nakoniec vydali EP s výstižným názvom Skepta .. Fred, ktoré obsahuje 5 trackov vrátane už predtým vydaných bangrov. 

Nahrávka London má surovú atmosféru charakteristickú pre britskú grime scénu, doplnenú o prvky elektronickej hudby a lyrickú nálož v podaní Skeptu, ktorý to za mikrofónom vie stále rovnako dobre. 

When I walk in the room plеase don’t get it twisted.
No briеfcase but you know I mean business.

6. Kehlani feat. Mario Folded (Remix)

R&B spevák Mario, ktorý je autorom hitu Let Me Love You, oslávil svoje 39. narodeniny vo veľkom štýle, keď predstavil remix tracku Folded od Kehlani. 

Folded nie je klasická nahrávka o rozchode, ale pôsobí ako moment, keď človek prestane prosiť, čakať či dúfať a začne si nárokovať svoj kľud. Pôvodnú verziu s jednoduchou melancholickou produkciou a vokálom v podaní Kehlani doplnil Mario svojim charakteristickým prejavom s dávkou emócie. Bohužiaľ, track nie je na streamoch a musíš si vystačiť s YouTube.

I know it's getting cold out (I know it's getting cold out), but it's not frozen (it's not frozen, baby).
So come pick up your clothes (baby, please).
I have them folded (have them folded).

7. Sabrina Carpenter  Man's Best Friend

Dnes, 29. augusta o polnoci vydala svoj v poradí siedmy štúdiový album s názvom Man's Best Friend speváčka Sabrina Carpenter, ktorá si kvôli provokatívnemu obalu novinky vyslúžila množstvo kritiky od verejnosti

LP okrem úspešného singlu Manchild obsahuje ďalších 11 trackov vrátane Tears s videoklipom, ktorý uzrel svetlo sveta spoločne s releasom. Carpenter zostala verná svojmu popovému štýlu a doručila dielo, ktoré budú jej verní fanúšikovia milovať. 

A little initiative can go a very long, long way.
Baby, just do the dishes, I'll give you what you (what you), what you want.

Pozornosť si zaslúžia aj ďalšie HOT hudobné novinky – Joey Bada$$ predstavil spoluprácu s Ab-Soulom a Rapsody v podobe videosinglu STILL aj štúdiový album Lonely At The Top, Key Glock odhalil rozšírenú verziu svojho posledného projektu Glockavelli: All Eyez On Key, ktorá odkazuje na legendárnu nahrávku od 2Paca z roku 1996, a víťaz posledného ročníka súťaže The Mag Wrap G1nter má online debutové EP s názvom ROOKIE OF THE YEAR.
Odporúčané
REFRESHNI SI PLAYLIST: Justin Bieber vydal album, Drake sa vracia k beefu s Kendrickom a NobodyListen urobil remix hitu Syndrom REFRESHNI SI PLAYLIST: Justin Bieber vydal album, Drake sa vracia k beefu s Kendrickom a NobodyListen urobil remix hitu Syndrom 11. júla 2025 o 11:00
Odporúčané
REFRESHNI SI PLAYLIST: Album vydal Offset aj Kid Cudi. Smack zas dokazuje, že je stále v skvelej forme REFRESHNI SI PLAYLIST: Album vydal Offset aj Kid Cudi. Smack zas dokazuje, že je stále v skvelej forme 22. augusta 2025 o 11:00
Odporúčané
REFRESHNI SI PLAYLIST: Spiritov collab s Dalybom, nová Cardi B aj sexy vizuál od Sary Rikas REFRESHNI SI PLAYLIST: Spiritov collab s Dalybom, nová Cardi B aj sexy vizuál od Sary Rikas 15. augusta 2025 o 11:00
Už ti nič dôležité neunikne
Vďaka našej aplikácii s prehľadným feedom a notifikáciami sa všetko dozvieš skôr, ako si to tvoji kamoši nájdu na Instagrame.
Objav aktuálne novinky medzi prvými.
Nestrať prehľad
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
ELEKTRONICKÁ HUDBA HUDBA POP RAP REFRESHNI SI PLAYLIST
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Richard Balog
Richard Balog
Reporter (external)
Všetky články
[email protected]
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Savion Washington/Getty Images
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Simona odišla žiť za priateľom do Tulumu: Mala som našetrené peniaze. Pol roka by som to bez práce dala, ale život je tu drahý
refresher+
Odporúčané
Simona odišla žiť za priateľom do Tulumu: Mala som našetrené peniaze. Pol roka by som to bez práce dala, ale život je tu drahý
včera o 08:00
Toto sú najlepšie prešovské zmrzliny: Odporúčaná klasika sklamala, klenot nájdeš pár kilometrov za mestom (Test)
refresher+
Odporúčané
Toto sú najlepšie prešovské zmrzliny: Odporúčaná klasika sklamala, klenot nájdeš pár kilometrov za mestom (Test)
včera o 18:00
„Viem, že zomriem, ak nebudem mať peniaze na liečbu," hovorí Lukáš, ktorý trpí Friedreichovou ataxiou (Hlbiny)
refresher+
Odporúčané
„Viem, že zomriem, ak nebudem mať peniaze na liečbu," hovorí Lukáš, ktorý trpí Friedreichovou ataxiou (Hlbiny)
pred 3 hodinami
Bizarná požiadavka headlinera, odviazaní návštevníci a náhodný Tinder match. Grape 2025 bol brutálny (REPORTÁŽ)
Sponzorovaný obsah
Bizarná požiadavka headlinera, odviazaní návštevníci a náhodný Tinder match. Grape 2025 bol brutálny (REPORTÁŽ)
22. 8. 2025 14:00
KVÍZ: Ako dobre poznáš Bratislavu? Náročné otázky potrápia aj domácich
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako dobre poznáš Bratislavu? Náročné otázky potrápia aj domácich
18. 8. 2025 10:00
Bývalí IT-čkári Peter a Miroslav prerazili s pestovaním rajčín: „Máme unikátny skleník, je jediný svojho druhu v strednej Európe“
Sponzorovaný obsah
Bývalí IT-čkári Peter a Miroslav prerazili s pestovaním rajčín: „Máme unikátny skleník, je jediný svojho druhu v strednej Európe“
včera o 14:00
Storky
Seriálový hit rozdeľuje divákov. Tvorcovia ich vyzvali, aby nešikanovali hercov
Po kontroverzii so Sydney Sweeney uvádza American Eagle collab s Travisom Kelcem
Jaromír Jágr sa zapísal medzi klubové legendy NHL
Lana Del Rey odložila vydanie albumu na január. Toto je dôvod
Dwayne Johnson | The Rock
Dwayne Johnson je v novom filme na nepoznanie. Koľko hodín strávil v maskérni?
Kráska z Love Islandu sa podelila o svoj veľký deň. Zdieľala zábery z romanticke...
Nová hra ťa zavedie do prvej svetovej vojny. Pozri si tieto úžasné zábery
Supreme predstavil novú kolekciu Jeseň/Zima 2025
Tabačka žila do skorého rána. Na FCKUNK9 pop-up do Košíc prišiel aj Wen
Zdeněk Pohlreich mieri na YouTube. Prichádza s vlastnou kuchárskou šou
Hviezda Stranger Things sa stala matkou: V 21 rokoch si adoptovala dievčatko
Markíza odhalila posledných účastníkov Farmy. Takto vyzerajú
V Bratislave sa pred očami návštevníkov roztopilo umenie...
Do seriálu Dunaj, k vašim službám prichádzajú nové postavy. Objaví sa v ňom aj z...
Poznáme ďalších účastníkov novej Farmy. Zavíta na ňu učiteľka tanca aj sestrička
Na štafetovom behu Od Tatier k Dunaju sa stretlo viac ako 2 000 bežcov. Trať mal...
Sponzorovaný obsah
Tom Holland sa radí so svojím bratom šéfkuchárom. Odhalil, čo varí pre Zendayu
Známe bratislavské bistro otvára novú prevádzku. Oli’s prinesie kúsok Talianska
Poznáme nových účastníkov Farmy. Objaví sa v nej bývalá ružička či veštec
Post Malone sa stál tvárou mužskej kolekcie SKIMS
Lifestyle news
Nový album Sabriny Carpenter je tu: „Man’s Best Friend“ prichádza aj s novým videoklipom pred 2 hodinami
Miley Cyrus prepísala históriu. Stala sa prvou tvárou módneho domu Maison Margiela včera o 18:33
VIDEO: Po prehre na US Open stratila nervy. Lotyška čelí kritike za rasistický výrok voči súperke včera o 17:58
Ariana Grande oznámila turné. Pridala aj európsku zastávku včera o 17:11
Nový seriálový hit rozdeľuje divákov. Tvorcovia ich vyzvali, aby prestali šikanovať hercov včera o 16:06
Zamestnancom Ryanairu zvýšili bonus za odhalenie cestujúceho s nadrozmernou batožinou včera o 16:06
Bruce Willis žije kvôli chorobe oddelene v samostatnom dome. Chce, aby jeho dcéry vyrastali v normálnom prostredí včera o 15:22
Po kontroverzii so Sydney Sweeney uvádza American Eagle collab s Travisom Kelcem včera o 12:24
Spravodajstvo
Polícia SR Česko Robert Fico Správy počasie
Viac
Premiér Fico na oslavách SNP obhajoval svoju májovú návštevu Moskvy. Podľa neho bola správna
pred 19 minútami
Pellegrini na oslavách SNP varoval pred nenávisťou. Kritizuje novinárov za šírenie napätia v spoločnosti
pred 51 minútami
Každý šiesty Slovák si nemôže dovoliť plnohodnotné jedlo: Slovensko vedie v smutnom rebríčku EÚ
pred hodinou

Viac z Hudba

Všetko
Viktor Sheen vydal tajný track, ktorý schoval niekde na Instagrame. Našli sme ho
Česko
včera o 10:04
Viktor Sheen vydal tajný track, ktorý schoval niekde na Instagrame. Našli sme ho
včera o 10:04
Nový album Sabriny Carpenter je tu: „Man’s Best Friend“ prichádza aj s novým videoklipom
Nový album Sabriny Carpenter je tu: „Man’s Best Friend“ prichádza aj s novým videoklipom
pred 2 hodinami
Jedna vila, 40 hudobníkov, 60 hodín non-stop tvorby. Leaky od Zaya či Luca Brassiho môžeš sledovať aj ty
Jedna vila, 40 hudobníkov, 60 hodín non-stop tvorby. Leaky od Zaya či Luca Brassiho môžeš sledovať aj ty
pred 3 dňami
Will Smith pridal video zo svojej tour, fanúšikovia však špekulujú o AI-generovanom publiku
Will Smith pridal video zo svojej tour, fanúšikovia však špekulujú o AI-generovanom publiku
pred 3 dňami
Taylor Swift a Travis Kelce sú zasnúbení. Na Instagrame zverejnili zaľúbené fotografie a prstene
Taylor Swift a Travis Kelce sú zasnúbení. Na Instagrame zverejnili zaľúbené fotografie a prstene
pred 3 dňami
Ariana Grande oznámila turné. Pridala aj európsku zastávku
Ariana Grande oznámila turné. Pridala aj európsku zastávku
včera o 17:11
Viac z Móda Všetko
Hľadali sme originálne a gurmánske dámske parfumy na jeseň. S týmito vôňami budeš zbierať jeden kompliment za druhým
V spolupráci
Hľadali sme originálne a gurmánske dámske parfumy na jeseň. S týmito vôňami budeš zbierať jeden kompliment za druhým
pred 3 hodinami
Cartier Tank či Tudor Ranger. Vybrali sme TOP hodinky s cenou do 4 000 eur pre mužov aj ženy
pred 2 dňami
OUTFIT CHECK hviezd zo Slovenska a z Česka. Inšpiruj sa stylingom Yzomandiasa, Ivany Gáborík či Janky Slačkovej
24. 8. 2025 16:00
Viac z Kultúra Všetko
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
22. 8. 2025 7:00
Július spravuje dlhodobé nájmy: Aj ľudia, ktorí na papieri vyzerajú ideálne, môžu spôsobiť veľké problémy
pred 3 dňami
Kto dokumentuje kultúru mladých? Týchto cool fotografov a kameramanov by si mal poznať (ARTIST SPOTLIGHT)
20. 8. 2025 11:00
Viac z Zdravie Všetko
Týchto 7 bežných činností ti môže spôsobovať zdravotné problémy. Aspoň jednu z nich robíš aj ty
Sponzorovaný obsah
Týchto 7 bežných činností ti môže spôsobovať zdravotné problémy. Aspoň jednu z nich robíš aj ty
včera o 10:00
Šesť týždňov som cvičil panvu pre lepšiu erekciu a výdrž v posteli: trénoval som aj na toalete, budila ma erekcia
10. 8. 2025 17:00
Robo má nevyliečiteľný nádor na mozgu. Nechce peniaze, ani umelé predlžovanie života. Telo ponúkol vedcom (Rozhovor)
22. 8. 2025 17:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
REFRESHNI SI PLAYLIST: Sabrina Carpenter vydala provokatívny album, nový Eminem a Carmen Electra v klipe od The Kid LAROI
Hudba
pred 3 hodinami
REFRESHNI SI PLAYLIST: Sabrina Carpenter vydala provokatívny album, nový Eminem a Carmen Electra v klipe od The Kid LAROI
pred 3 hodinami
Predĺžený víkend otvárame porciou hudobných noviniek s rukopisom hviezd aj menej známych interpretov, ktorí si zaslúžia pozornosť.
„Viem, že zomriem, ak nebudem mať peniaze na liečbu," hovorí Lukáš, ktorý trpí Friedreichovou ataxiou (Hlbiny)
refresher+
Odporúčané
„Viem, že zomriem, ak nebudem mať peniaze na liečbu," hovorí Lukáš, ktorý trpí Friedreichovou ataxiou (Hlbiny)
pred 3 hodinami
Toto sú najlepšie prešovské zmrzliny: Odporúčaná klasika sklamala, klenot nájdeš pár kilometrov za mestom (Test)
refresher+
Odporúčané
Toto sú najlepšie prešovské zmrzliny: Odporúčaná klasika sklamala, klenot nájdeš pár kilometrov za mestom (Test)
včera o 18:00
Dara Rolins vystúpi s Rytmusom na Wakelakeu a letné prázdniny uzavrie Uprising. Čo robiť cez víkend v Bratislave? (WEEKEND RADAR)
Dara Rolins vystúpi s Rytmusom na Wakelakeu a letné prázdniny uzavrie Uprising. Čo robiť cez víkend v Bratislave? (WEEKEND RADAR)
včera o 17:00
Známa vizážistka pod taktovkou skúseného trénera. Lucia Sládečková prezradila, ako pristupuje k materstvu či novým vzťahom
refresher+
Známa vizážistka pod taktovkou skúseného trénera. Lucia Sládečková prezradila, ako pristupuje k materstvu či novým vzťahom
včera o 17:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
pred 3 dňami
Lukáš Latinák má po rozvode novú partnerku. Známa herečka potvrdila ich vzťah
Lukáš Latinák má po rozvode novú partnerku. Známa herečka potvrdila ich vzťah
pred 2 dňami
Justin Bieber pridal odvážne fotky s vulgárnym odkazom. Hailey to komentovala s pohŕdavým emotikonom
Justin Bieber pridal odvážne fotky s vulgárnym odkazom. Hailey to komentovala s pohŕdavým emotikonom
pred 2 dňami
Rodičia žalujú OpenAI za smrť svojho syna. Vinia ChatGPT zo spoluúčasti na samovražde
Rodičia žalujú OpenAI za smrť svojho syna. Vinia ChatGPT zo spoluúčasti na samovražde
včera o 09:09
25-ročná Slovenka získala za svoj dokument študentského Oscara. O jej úspechu píšu aj svetové médiá
25-ročná Slovenka získala za svoj dokument študentského Oscara. O jej úspechu píšu aj svetové médiá
včera o 12:16
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
22. 8. 2025 7:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
pred 3 dňami
Virálne car wash video Jovinečka a jeho novej frajerky označil odborník za „hazard so životom“
Virálne car wash video Jovinečka a jeho novej frajerky označil odborník za „hazard so životom“
22. 8. 2025 19:26
Lukáš Latinák má po rozvode novú partnerku. Známa herečka potvrdila ich vzťah
Lukáš Latinák má po rozvode novú partnerku. Známa herečka potvrdila ich vzťah
pred 2 dňami
Justin Bieber pridal odvážne fotky s vulgárnym odkazom. Hailey to komentovala s pohŕdavým emotikonom
Justin Bieber pridal odvážne fotky s vulgárnym odkazom. Hailey to komentovala s pohŕdavým emotikonom
pred 2 dňami
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
22. 8. 2025 7:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
pred 3 dňami
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
15. 8. 2025 17:27
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
refresher+
Odporúčané
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
30. 7. 2025 7:00
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
refresher+
Odporúčané
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
18. 8. 2025 7:00
Domov
Zdieľať
Diskusia