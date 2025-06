Nový album Sabriny Carpenter šokoval fanúšikov svojím kontroverzným obalom, no niektorí veria, že za ním stojí hlbší odkaz a nejde len o prvoplánovú provokáciu.

Speváčka obsadila prvú priečku rebríčka Billboard Hot 100 hneď po debute singlu „Man Child“ z jej nadchádzajúceho albumu. Tento singel sa stal jej druhým hitom na vrchole rebríčka a zároveň štvrtým singlom v top 10. No „Man Child“ je prvý singel, ktorý sa dostal na vrchol hneď pri jeho debute.

Autorka hitu „Espresso“ nedávno oznámila, že jej nový album s názvom Man’s Best Friend vyjde v auguste, pričom zároveň zverejnila aj jeho cover.

Fanúšikovia sa potešili správe a označili leto 2025 namiesto Brat Summer za Sabrina Summer. Nadšenie však vystriedalo pobúrenie po tom, čo mnohým fanúšikom nesedela samotná grafika albumu.

Na obale je totiž odfotená na štyroch, zatiaľ čo vedľa nej stojí muž, ktorý ju ťahá za vlasy.

Tento sexuálne ladený vizuál mnohých znechutil – niektorí ho označili za „divný“, „ponižujúci“ či „najhorší cover album“. Prvé komentáre pod príspevkom s najväčším počtom lajkov sú: „Girl no, this ain’t it 👎🏻“ alebo „prosím, postav sa!“ či „maybe lets not fetishized abuse“ - vo voľnom preklade: „možno by sme nemali robiť zo zneužívania niečo príťažlivé.“

View this post on Instagram A post shared by Sabrina Carpenter (@sabrinacarpenter)

Komenty pokračujú v tom istom duchu: „Tvoja hudba nemá dostatočný radikalizmus, aby si si mohla dovoliť takýto obal“, „Tento obal ma znepokojuje... najmä v dnešných časoch. Úplne necitlivé.“ Alebo, „Vysvetli mi znova, ako toto nestavia mužov do centra pozornosti? Ako to nie je len pre male-gaze?“

Niektorí hovoria, že ide o iróniu, keďže sa na obale Sabrina prezentuje ako „pes“ a album nesie názov Man's Best Friend – čo je fráza, ktorou sa často označuje práve štvornohý chlpáč. Môže však ísť aj o narážku na nadávku „bitch“, ktorá v preklade znamená suka.