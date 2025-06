Popová hviezda Sabrina Carpenter opäť púta pozornosť - presne rok po vydaní svojho virálneho hitu „Please Please Please“ prichádza s novinkou „Manchild“.

Už len samotný teaser k skladbe prekonal rekordy a tromfol aj najočakávanejší trailer roka - GTA VI. K vydanému tracku prichystala aj videoklip, od ktorého sa očakáva, že ovládne internet.

Zaujímavé je, že nový track vyšiel presne 5. júna - teda na deň presne rok po hite „Please Please Please“, v ktorom speváčka prosila svojho (vtedy ešte) partnera Barryho Keoghana, aby jej nerobil hanbu. Barry si napokon v klipe aj zahral, čím sa špekulácie o tom, že skladba je adresovaná práve jemu, potvrdili.

Keďže ‚MANCHILD‘ obsahuje texty ako „Did you just say you're finished? Didn’t know we started...“, fanúšikovia okamžite začali uvažovať, či ide o ďalší odkaz Barrymu. Sabrina ale veci uviedla na pravú mieru - podľa nej to nie je diss na ex, ale zábavné zrkadlenie chaosu mladosti a dospievania.

Track vznikol spontánne, krátko po dokončení jej albumu Short n’ Sweet. Je inšpirovaný albumom Norman F*cking Rockwell od Lany Del Rey a nesie so sebou energiu 80s synth-popu, country a poriadnu dávku drzosti.

Na premiéru videoklipu sa môžeš tešiť už dnes.