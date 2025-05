Sabrina došla na Met Gala doslova Short 'n' Sweet.

Do Metropolitného múzea umenia v New Yorku prišla okrem iných aj ďalšia hviezdna interpretka – Sabrina Carpenter. Známa popová hviezda sa objavila na Met Gala v outfite z dielne módneho domu Louis Vuitton, ktorý síce strihom pripomínal oblečenie z jej virálnych videí z turné, no tentoraz bol prispôsobený téme večera – a to v jej vlastnom štýle.

Objavila sa v leotarde z hnedej látky, ktorým originálne interpretovala tému „Black Fine Tailoring“ od Louis Vuitton. Mnohí fanúšikovia ju prirovnávajú k jej známej piesni „Espresso“. Sabrina je známa aj svojou nízkou postavou, a keďže mala na sebe hnedý outfit, podľa fanúšikov doslova stelesňovala malý shot espressa.