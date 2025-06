Prvý let spoločnosti Etihad Airways na novej priamej trase z Prahy do Abú Zabí nedopadol pre Jakuba Prachařa najlepšie.

Herec Jakub Prachař sa počas inauguračného letu (pozn. red.: prvý oficiálny let leteckej linky) z Prahy do Abú Dhabí zaplietol do vážneho konfliktu s iným cestujúcim. Incident sa odohral v biznis triede, kde Prachař údajne vulgárne nadával mužovi, ktorý si ho fotil a nahrával na mobil.

Ako informoval Blesk, podľa očitých svedkov sa herec pasažierovi vyhrážal vetou: „Ty čoskoro zdochneš!“ a následne došlo aj k fyzickému útoku. Situácia bola natoľko vyhrotená, že pilot nad Istanbulom zvažoval núdzové pristátie.

Napokon sa však personálu podarilo pasažierov upokojiť a let pokračoval do cieľa. Po pristátí v Abú Zabí už však na Prachařa čakali ozbrojení policajti, ktorí ho odviedli z lietadla v putách. Herec musel podstúpiť testy na alkohol a drogy.

Sám Prachař incident potvrdil, ale jeho vysvetlenie bolo stručné: „Mladého muža som žiadal, aby ma nefotil a netočil. Mojej prosbe nevyhovel, a tak som doňho strčil. Myslel som, že business platím, aby som mal pokoj. To je všetko. Na letisku sa všetko vyriešilo dohovorom.“

Podľa svedkov však herec pôsobil počas letu značne nepokojne a zjavne nebol úplne pri zmysloch. Jakubovi Prachařovi na ceste do Emirátov robil spoločnosť jeho dlhoročný kamarát a kolega Libor Bouček. Ten vraj počas celého letu spal a o incidente nič nevie.