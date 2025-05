Boli sme vo Farárskom, kde napadli Kristínu Kövešovú (Reportáž)

V článku vzhľadom na citlivosť témy nezverejňujeme celé mená ani tváre respondentov. Snažíme sa tak chrániť ich súkromie.



„Dobrý deň, chceli by sme vás pozvať do Farárskeho. V médiách nás ukazujú ako tých zlých, ale nikto si nevypočuje našu pravdu,“ zaskočí nás nečakané telefonické pozvanie do Farárskeho na okraji Trnavy, ktoré je posledné mesiace v centre mediálnej pozornosti pre konflikty medzi obyvateľmi. Pozýva nás rodina, ktorú v médiách vykresľujú ako útočníkov a preto ideme na reportáž vo dvojici.

Podľa telefonických informácií máme zaparkovať na dvore, odkiaľ vyháňali policajtov, vulgárne im nadávali a kde pred niekoľkými týždňami jeden z obyvateľov fyzicky napadol novinárku Kristínu Kövešovú.

Nesmelo zaradíme jednotku, minieme príjazdovú cestu a podľa dohody zaparkujeme na vybetónovanej ploche pred polorozpadnutými domami. Len čo vypneme motor, z domov vychádzajú desiatky miestnych obyvateľov. Jeden z nich, postarší pán o paličke, príde priamo za nami a podáva nám ruku. „Viktor K., teší ma,“ predstaví sa a pozve nás dnu.

Farárske je oficiálne ulica v meste Trnava, ktorá sa nachádza približne tri kilometre od centra mesta smerom na Špačince. Na pravej strane stoja bytovky a len niekoľko desiatok metrov od nich sa nachádzajú staršie domy obývané rómskou komunitou. Ľudia z bytoviek majú dlhodobo spory s obyvateľmi domov, ktoré vygradovali až do fyzických konfliktov. Ako prvá na situáciu upozornila Kristína Kövešová vo svojich reportážach.

Vo Farárskom sme sa nerozprávali len s ľuďmi z rómskej komunity, ale aj s obyvateľmi bytoviek. Podarilo sa nám hovoriť s mamičkou, na ktorej syna údajne rómske deti vytiahli mačetu. Stretli sme sa tiež s mužom, ktorý vlastní pozemky v okolí.

„Chcú nás odtiaľto vyštvať“

Hoci je dvor plný odpadkov, všimneme si, že na domoch s opadanou omietkou sú nové plastové okná a opravené strechy. Podobný kontrast je vidieť aj na oblečení domácich. Zatiaľ čo niektorí majú na sebe zafúľané tepláky a roztrhané tričká, iní sú uhladení a vyobliekaný vo veciach, ktoré akoby práve vytiahli z práčky so sušičkou.

Keď vojdeme do domu, pán Viktor K. nás usadí v kuchyni, ktorej dominuje minimálne meter vysoká socha Panny Márie položená na oblúkovom otvore v stene. Domáci si z priehľadu medzi miestnosťami urobili oltár.

Len čo sa usadíme, okolo nás sa zhromaždí šesť mužov. Prekrikujú sa jeden cez druhého – každý z nich má potrebu nám niečo povedať. Vtedy sa svojím hlbokým hlasom ozve Viktor a všetci v miestnosti stíchnu. Práve on bude hlavou početnej rodiny. Jeden z domácich nám hneď po príchode prezradil, že na pozemku žije približne päťdesiat ľudí.

„S rodinou sme sa sem presťahovali ešte v roku 2008. Spočiatku sme s ostatnými ľuďmi z Farárskeho nemali žiadne problémy. Všetko sa začalo až v roku 2016, kedy istý pán Š. kúpil okolité pozemky,“ vysvetľuje Viktor.

Boli sme vo Farárskom, kde napadli Kristínu Kövešovú. Zdroj: Refresher/Karina Kováčová

„Tento pán Š. nás chce odtiaľto nasilu vyštvať. My však z Farárskeho neodídeme,“ emotívne skríkne jedna žena, ihneď sa však upokojí a nechá ďalej rozprávať Viktora.

„Máme tu svoje pozemky, tento dom je v našom vlastníctve. Nemôže nás odtiaľto nikto vyhodiť. Pán Š. ich dokonca chcel od nás odkúpiť za 20-tisíc eur, ale to je smiešna suma. Za to si nič iné nekúpime,“ hovorí.

Pán Š. opisuje situáciu úplne inak. Na rozdiel od Viktora K. nám ukázal videá útokov, ktoré potvrdzujú jeho slová.



„Útočia na ľudí aj na môj majetok. Posielajú deti a ženy, hádžu kamene, vykrikujú, že pozemky sú ich,“ povedal pán Š. pre Refresher. Pozemky a byty, ktoré vlastní, sú podľa jeho slov v rôznych štádiách – dva sú obývané, jeden sa prerába a jeden je takmer úplne zdevastovaný.



„Keď som ich upozornil, že domy pôjdu k zemi, že nemá zmysel tam niečo prerábať, aj tak si urobili plechovú strechu. Robia si, čo chcú,“ dodáva. Pán Š. taktiež odmieta tvrdenia, že chcel odkúpiť ich pozemok. „Nikdy som im neponúkol ani euro.“







„Bojíme sa o svoje životy“

Zaujíma nás, či ich obyvatelia Farárskeho nechcú vyštvať preto, že z nich majú strach.

„To my sa bojíme o svoje životy. My im nič nerobíme, to oni po nás strieľajú,“ preruší rozhovor jeden z Rómov a ukáže na auto odparkované na dvore, ktoré má prasknuté zadné okienko.

Boli sme vo Farárskom, kde napadli Kristínu Kövešovú. Zdroj: Refresher/Karina Kováčová

„Pred týždňom, keď som sa vracal z Trnavy, mi niekto z bytovky strelil vzduchovkou do okna. Veď to je pokus o vraždu.