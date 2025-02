Išli sme po stopách trávičky Terezy zo Šiah: Seniorka mala otráviť najmenej troch ľudí, aby im nemusela vrátiť dlhy

Dovolávací súd pustil ženu zo Šiach po trojročnom väzení na slobodu a zrušil pôvodný vysoký rozsudok.

18. júna 2015, Šahy – Ivan úpenlivo klope na vchodové dvere svojej známej Terezy s cieľom zistiť, kedy mu vráti peniaze, ktoré jej prednedávnom požičal. Žena po krátkej chvíli otvorí a tak ako vždy, dôchodcu s úsmevom pozve ďalej. Keď sa Ivan usadí v kuchyni, ponúkne ho kávou.



Zatiaľ čo spoločne pochlipkávajú „turka zo skla“, Tereza spustí monológ o tom, že peniaze mu čoskoro vráti. Musí byť však trpezlivý a ešte chvíľu počkať. Žena má dar reči a vie, ako seniora obalamutiť.

Ivana uspokojí jej slovná záruka, že peniaze dostane v blízkej budúcnosti naspäť. S chuťou do seba vyleje posledný hlt horúcej kávy a chystá sa na odchod. Na jeho čele sa však zrazu vyjavia kropaje studeného potu. Zostalo mu nevoľno.

Z posledných síl sa pozbiera z gauča a opustí byt Terezy. Seniorka ho nasleduje až do vchodu, kde sa muž pred jej očami zrúti na zem. Namiesto toho, aby zavolala záchranku, vytiahne z vrecka telefón a vytočí jeho dcéru.

„Ahoj. Tvoj otec bol u mňa a zostalo mu zle. Vychystaj sa, prídem po teba,“ oznámi žene do telefónu. Hneď ako položí, nasadne do auta a vyrazí na cestu.

Keď sa o niekoľko minút vráti aj s Ivanovou dcérou, muž je už v bezvedomí. „Ako ste ho mohli nechať v takomto stave? Prečo ste nezavolali sanitku?!“ vyletí dievča po dôchodkyni, popri tom, ako sa snaží ratovať svojho otca. „Nemala som číslo,“ chladnokrvne odvetí Tereza.

Potom, čo dcéra privolá záchranku, sa Tereza podozrivo rýchlo ponáhľa do svojho bytu. „Príde mi rodina, prídu deti. Prepáčte, ja teraz naozaj nemám čas. Idem hore,“ prehovorí na vydesenú ženu, ktorá má strach o život svojho otca.

Panelák, v ktorom žila Tereza. Zdroj: Refresher/Lukáš Čelka

Čochvíľa pred vchodom paneláku zastane sanitka. Zdravotníci naložia nevládneho muža na nosidlá a dostanú ho do vozidla. Keď sa jeho dcéra obzrie, všimne si, že dôchodkyňa stojí v okne pred odhrnutou záclonou. Celý čas ich pozorovala. V jednom okamihu sa im stretnú oči a Tereza jej zakýva, akoby sa nič nedialo.

Po príchode do nemocnice lekári nedokážu s istotou diagnostikovať Ivanov stav, ale vyzerá to na porážku. Po niekoľkých dňoch symptómy svojvoľne ustúpia a dôchodcu pošlú domov.

V nasledujúcich mesiacoch sa Ivan dostane do nemocnice ešte raz s rovnakými problémami. Aj v tomto prípade mu zostalo zle krátko po tom, čo sa vrátil z návštevy u Terezy Gyönyörovej.

Starú známu bol naposledy pozrieť v decembri roku 2015. Keď sa od nej vrátil, opäť mu zostalo zle a na druhý deň skončil v nemocnici. Tentoraz už bolo neskoro. Podľa lekárskej správy trpel masívnym krvácaním do mozgu. V januári na jeho následky zomrel.

Smrť Ivana je mrazivá z viacerých dôvodov, ale najviac preto, že v čase, keď Terezu navštevoval, mala byť už v hľadáčiku polície. V apríli toho roku na ňu bolo totiž podané trestné oznámenie, podľa ktorého údajne otrávila ďalšie tri ženy z mesta.

Hoci všetko nasvedčovalo tomu, že ich Tereza Gyönyörová chcela zavraždiť, polícia spočiatku tieto prípady vyšetrovala len ako ublíženie na zdraví a až v roku 2019 ich prekvalifikovala na pokusy o úkladné vraždy.

Po zdĺhavom procese si dôchodkyňa v roku 2022 vypočula právoplatný rozsudok Najvyššieho súdu. Za päť pokusov o vraždu na troch ženách a desať finančných podvodov ju súd poslal za mreže na 25 rokov. Hoci bolo podozrenie, že mala prsty aj v úmrtiach ďalších ľudí, polícia ju pre nedostatok dôkazov nemohla z týchto činov obviniť.

Po 27 mesiacoch väzenia, vo štvrtok 30. februára 2025, prepustil dovolací súd Terezu Gyönyörovú na slobodu. Pri pôvodnom procese porušili zákon v jej neprospech. Rozsudok Najvyššieho súdu dovolací súd zrušil a prikázal vec opäť prerokovať. Kým sa nedočkáme nového právoplatného rozsudku, nemôžeme o Tereze hovoriť ako o odsúdenom zločincovi.

Keďže ide o citlivú tému, mená niektorých poškodených a obetí sme v článku zámerne zmenili, kvôli ochrane ich súkromia. Skutočné mená poznáme v redakcii.

Ešte predtým, než sa spoločne vydáme do Šiah, aby sme sa bližšie pozreli na údajné zločiny obvinenej Terezy Gyönyörovej, radi by sme ti pripomenuli, že tvoriť kvalitný obsah môžeme len vďaka našim predplatiteľom. Ak sa ti naša práca páči, podpor nás vstupom do klubu Refresher+.

V tomto článku si prečítaš: Prečo ľudia dôverovali Tereze a boli ochotní dať jej peniaze, či prepísať na ňu svoje majetky.

Ako jej jedna z poškodených dávala za vinu svoju porážku.

Prečo existuje podozrenie, že otrávila aj svojho vlastného manžela.

Ako psychiater pomohol odhaliť, že za záhadnou chorobou má stáť dôchodkyňa a jej jed.

O tom, akú pascu vymysleli poškodené na Terezu a čo spravila, keď ju chytili pri čine.

Aké pocity mal z Terezy novinár Dávid, keď sa spolu rozprávali.

„Nezištná“ pomoc od starej známej

Keď odparkujeme naše auto uprostred mestskej časti Šiah, prezývanej Tešmák, je nám ihneď jasné, že ide o maličkú osadu, ktorá je „pánu Bohu“ za chrbtom. Vyvoláva v nás pocit klasického juhoslovenského vidieka. Dediny, kde sa každý s každým pozná, a kde sa klebety šíria rýchlejšie než vírus v chrípkovom období.

Náš dnešný sprievodca Dávid Barak, ktorý do Tešmáku dorazí len pár minút po nás, prvotné dojmy z toho miesta len potvrdí. Novinár pohltený prípadom Terezy natoľko, že o ňom napísal knihu, nás zavedie do jednej z uličiek, kde chátra dom rodiny Rákových. Rodiny, ktorej práve klebety priniesli skazu vo forme záujmu pani Gyönyörovej.

Tereza Gyönyörová. Zdroj: Archív/Dávid Barak

Keď zastaneme pred ruinami domu, na ktorých sa dodnes týči tabuľa s poštovým smerovacím číslom trinásť, Dávid nám prezrádza, že v ňom kedysi žila istá Anna Ráková aj so svojou matkou Annou Rákovou staršou. V Tešmáku býval aj ich príbuzný, brat matky Alexander Pál.

„Keď sa o nich Tereza začala aktívnejšie zaujímať, mala Anna okolo šesťdesiat rokov. Strýko a mama mali po osemdesiatke,“ hovorí Dávid.