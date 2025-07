Matúš pobavil inzerátom, v ktorom hľadá na kúpu svoj prvý byt. Nešetril humorom, vďaka čomu oslovil stovky ľudí.

Niektorí si pri kúpe bytu najímajú realitného makléra, iní prezerajú desiatky inzerátov denne. Matúš, 26-ročný mladík z Bratislavy, sa rozhodol ísť úplne inou cestou – na Facebooku zverejnil vtipne a originálne napísaný inzerát, na ktorý ihneď zareagovali stovky ľudí. Upozornil naňho portál Bratislavak.

V komentároch ľudia ocenili jeho kreativitu a dôvtip. „Vtipný inzerát, tak nech sa podarí,“ napísala Janka. „Pozitívne myslenie + humor. Držím palce a veľa šťastia v nových začiatkoch,“ napísal zas Peter. Pridal sa aj známy youtuber a influencer Selassie, civilným menom Matej Slažanský. „Zaručím sa za neho, tento chalan je frajer,“ napísal slovenský content creator.

Inzerát uverejnil vo facebookovej skupine „Bývanie a prenájom BA – bez realitky“, kde bežne používatelia pridávajú inzeráty, ktorí hľadajú nové bývanie. Matúš hľadá svoju prvú nehnuteľnosť, ideálne garsónku alebo jednoizbový byt s balkónom. Preferuje balkón, „aby mal výhľad na lepší zajtrajšok.“

Na začiatku sa predstaví „Ahoj, volám sa Matúš, mám 26 rokov a rozhodol som sa konečne opustiť hotel Mama (aj keď raňajky tam boli fakt top). Hľadám miesto, kde si budem môcť bez výčitiek z práce sadnúť, rozložiť ponožky po celej izbe a tváriť sa, že viem variť.“

Matúš spomenul aj jeho preferované lokality, ktoré sú Stupava, Dúbravka, Karlovka, Devínska Nová Ves, Devín, Lamač, Ružinov, Nové Mesto alebo Záhorská Bystrica. Vrakuni a Vlčiemu hrdlu sa chce radšej vyvarovať. „Vrakuňu a Vlčie hrdlo nechávam tým, čo majú radi adrenalín,“ dodal.

Medzi jeho požiadavky patria garsónka a jednoizbák, no ako sám napísal, stačí mu, keď sa tam zmestí on, posteľ a aspoň jedna rastlina, ktorá prežije aj bez jeho starostlivosti. Výmera bytu by mala byť aspoň 30 m², nech sa podľa jeho slov necíti ako v škatuli od topánok alebo v telefónnej búdke.

Cenu si predstavuje do 130 000 €, lebo ako sám napísal, peňaženka viac nezvládne. „Ak máš byt, ktorý čaká na niekoho, kto mu bude spievať, polievať kvety a občas aj povysáva, ozvi sa! Sľubujem, že susedom budem kývať a keď sa mi podarí, možno im aj upečiem koláč (alebo aspoň kúpim). Teším sa na tvoju správu – a na nový začiatok (a možno aj na vlastnú chladničku plnú jedla, ktoré mi nikto nezie)!,“ uzavrel Matúš inzerát.