Dve známe online módne značky sa spájajú. Zalando sa rozhodlo spojiť s konkurenciou

Zalando, jeden z najväčších hráčov na európskom trhu s online módou, oficiálne preberá konkurenčnú spoločnosť About You. Spoločnosť Zalando získala viac než 90 % vlastníckeho podielu.

Vo svete módy sa chystá veľká zmena. Online módna značka Zalando získala viac než 90 % vlastníckeho podielu v konkurenčnej platforme About You. Ide o jednu z najvýznamnejších fúzií v oblasti online predaja oblečenia v Európe, informoval portál Handelsblatt.

K finálnemu schváleniu transakcie došlo 1. júla, keď jej zelenú oficiálne udelila Európska komisia. O zámere prevziať About You sa verejnosť dozvedela už koncom minulého roka, keď agentúra Reuters zverejnila prvé informácie o dohode.

Celková hodnota transakcie dosahuje 1,13 miliardy eur, pričom za jednu akciu zaplatí Zalando 6,50 eura. Táto suma bola o takmer 66 % vyššia než cena akcie na trhu v predchádzajúci deň.

Spoluzakladateľ About You, Tarek Müller, sa vyjadril, že ich zákazníci si nevšimnú žiadne výrazné rozdiely. Podľa neho vďaka spojeniu síl dôjde k efektívnejšiemu využitiu logistiky, čo pozitívne ocenia aj zákazníci.

„Oddnes spájame svoje sily,“ vyjadril sa pre denník Handelsblatt spoluriaditeľ spoločnosti Zalando David Schröder. Podľa Davida Schrödera ide o prirodzený krok. Vyzdvihol najmä to, že tím About You zdieľa rovnaké hodnoty a víziu ako Zalando. Vyjadril sa, že majú spoločné ciele a pohľad na budúcnosť online módy, vďaka čomu môžu spoločne rásť.