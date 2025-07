„Bol som pomocný rekvizitár, zarobil som si 110 € za deň.“ Pýtali sme sa mladých Slovákov, kde v lete brigádujú (ANKETA)

Odpovede nás naozaj prekvapili.

Leto je obdobím festivalov, dovoleniek, ale aj brigád, počas ktorých si mladí ľudia môžu zarobiť nejaké peniažky. Preto sme vyrazili do bratislavských ulíc, kde sme si odchytili mladých Slovákov s otázkou: „Máš aktuálne letnú brigádu? Ak áno, koľko zarobíš a ako naložíš s peniazmi?“

Väčšina respondentov nám povedala, že letnú brigádu majú alebo mali v minulosti – pracovali v supermarketoch, ekocentre, za pokladňou, vypomáhali v účtovníctve, v hostessingu či strihali videá. Koľko si ale zarobili? Odpovede boli naozaj rôzne.

„Moja prvá brigáda bola ako pomocný rekvizitár pre film. Dokázal som si zarobiť 110 eur na deň. Peniaze som investoval do nahrávacieho štúdia a išiel som ďalej,“ zaznela odpoveď od mladého Slováka. Jedno dievča nám prezradilo, že ide robiť hlavnú animátorku do detského tábora, kde má mzdu 4,50 eur na hodinu, čiže 200 eur za týždeň. Našla sa aj respondentka, ktorá si zarobí 10 eur za hodinu a túto brigádu by odporúčila aj ostatným.

V neposlednom rade nás zaujímalo, ako mladí Slováci naložia s peniazmi, ktoré zarobia na letných brigádach. Zistili sme, že niektorí ich minú na jedlo, tetovania, školské potreby. Iní respondenti si peniaze šetria na dovolenky alebo si ich sporia. Ak ťa zaujíma zvyšok odpovedí, pozri si celú anketu na našom YouTube kanáli.