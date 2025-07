Chce vytvoriť osobnú superinteligenciu – inteligentného asistenta, ktorý ľuďom pomôže učiť sa, tvoriť a rozhodovať sa.

Mark Zuckerberg, ktorý je zakladateľom a v súčasnosti aj CEO spoločnosti Meta, oznámil veľké plány, ktoré má vo svete technológií. Jeho spoločnosť totiž pracuje na vytvorení „osobnej superinteligencie pre každého“ – teda inteligentného asistenta, ktorý má ľuďom pomáhať v každodennom živote.

Ako informuje portál The Guardian, Meta zverejnila v stredu svoju správu o hospodárskych výsledkoch, v ktorej vykázala obrovské investície do umelej inteligencie. Mark to opisuje ako snahu o vývoj superinteligencie.

Zdroj: Getty Images/George Frey

V súčasnosti sa podľa neho spoločnosti pracujúce s umelou inteligenciou snažia hlavne o zjednodušenie práce a automatizáciu úloh. Jeho vízia superinteligencie má byť iná – jej hlavným cieľom má byť osobná podpora a posilnenie schopností jednotlivca.

Mark priznal, že hoci sa jeho firme v poslednom období veľmi darí a na burze zaznamenala nárast akcií, uvedomuje si aj riziká spojené s touto technológiou. Zdôraznil, že s takto výkonnou umelou inteligenciou prichádzajú aj nové výzvy, a preto bude potrebné k nej pristupovať zodpovedne.