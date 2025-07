Explo a Naty Kerny spolu tvoria pár, prvú spoločnú fotku pridali minulý rok na jeseň, teraz sa rozhodli pre zásadnú zmenu, a to spoločné bývanie. V najnovšom videu ukázal Explo aj to, ako vyzerá ich nový byt.

Influencer a youtuber Expl0ited, civilným menom Peter Altof, zverejnil video s názvom „Sťahujeme sa do vysnívaného bytu“. Explo a jeho priateľka, influencerka Naty Kerny, sa rozhodli odísť zo svojich bytov, keďže každý z nich býval vo svojom, a našli si spoločný byt v bratislavskom Starom Meste s výhľadom na kostol Blumentál – Farský kostol nanebovzatia Panny Márie.

„Toto je z 90 % dôvod, prečo sme ten byt zobrali. Lebo to vyzerá, ako niekde v Taliansku. Ako v Assassin’s Creed (séria PC hier, odohrávajúca sa v rôznych historických obdobiach a lokalitách, mnohé z nich práve v Taliansku, pozn. red.) sa cítim. Výhľad 10 z 10,“ skonštatoval vo vlogu youtuber. Vo videu ukázali aj prvých návštevníkov ich nového hniezdočka lásky. Okrem kamarátov a rodičov Expla prišli aj Sajfa či Rasťo Zvara z poslednej série šou Ruža pre nevestu aj s priateľkou Karolínou.

Video začína dvojica natáčať v aute, kde Naty priznala, že má zmiešané pocity, ale teší sa z veľkej zmeny. „No, včera to vyzeralo, že sa rozídeme a dnes ideme spolu bývať,“ odpovedala Naty na otázku, prečo má zmiešané pocity.

„Dnes je ten deň, kedy si ideme po kľúče od nového bytu, nasledujúce dni sa do neho budeme sťahovať, lúčiť sa so starými bytmi,“ prezradil vo videu Explo. Po 5 rokoch odchádza Peter zo svojho starého bytu, ktorý bol netypický tým, že súčasťou bytu bol aj vlastný výťah. Finálnu podobu nového bytu ešte nevidíme, no vyzerá zatiaľ veľmi moderne a čisto. Zatiaľ si do bytu priniesli veľký obraz od slovenského výtvarníka Martina Lukáča a do kuchyne si nainštalovali veľké plátno s projektorom.