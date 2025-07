Dan Rivera zomrel náhle vo svojej hotelovej izbe vo veku 54 rokov.

Legendárnu hororovú bábiku Annabelle iste dobre poznáš. Hovorí sa, že je posadnutá diablom a v jej okolí sa už v minulosti dialo viacero kurióznych prípadov, napríklad náhla smrť jedného z vyšetrovateľov.

Ako informuje Daily Mail, vo veku 54 rokov pred pár dňami náhle zomrel Dan Rivera, známy vyšetrovateľ nadprirodzených javov, ktorý sa aktuálne nachádzal na turné Devils on the Run. Počas neho putoval po USA so slávnou bábikou Annabelle.

Bez známok života ho našli v hotelovej izbe v nedeľu večer v meste Gettysburg v štáte Pensylvánia, ktoré je označované ako jedno z najstrašidelnejších miest v Amerike. Rivera, ktorého smrť už organizácia oficiálne potvrdila, zomrel náhle a príčina zatiaľ nie je známa.

Rivera si počas rokov vybudoval oddanú fanúšikovskú základňu vďaka virálnemu obsahu a vyšetrovaniu známych paranormálnych prípadov. Najväčšiu pozornosť pútala práve bábika Annabelle, ktorej temnú históriu oživoval aj počas aktuálneho turné. Práve počas poslednej zastávky v Gettysburgu, ktorá bola vypredaná, Rivera zomrel.

Annabelle, pôvodne bábika Raggedy Ann, je považovaná za prekliaty predmet posadnutý duchom alebo temnou energiou. V 70. rokoch ju skúmali legendárni paranormálni vyšetrovatelia Ed a Lorraine Warrenovci, ktorí ju následne zamkli do špeciálne navrhnutej sklenenej vitríny vo svojom múzeu a varovali, aby ju nikto nikdy neotváral. Práve z tejto vitríny bola kvôli turné po prvý raz po desaťročiach vybratá.

Turné vyvolalo rozruch. Fanúšikovia i kritici upozorňovali, že odstránením bábiky z bezpečnostného puzdra sa môže uvoľniť temná energia. Objavili sa aj správy o zvláštnych udalostiach, od požiaru v historickom hoteli až po útek väzňov, ktoré sa odohrali v krátkom čase po výstave Annabelle v jednotlivých štátoch.