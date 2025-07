Bez nich by si dnes nevolal, nesvietil, nešiel autom do školy či do práce. Nemohol by si si pustiť rádio, ani prečítať knihu. Vieš ale, komu za to všetko vlastne vďačíme?

Vynálezcovia menili dejiny. Mnohé z ich objavov nás ovplyvňujú ešte dnes. Za každým brilantným nápadom však stál konkrétny človek – vedec, vizionár alebo kutil s odvahou vyskúšať nemožné. Tento kvíz ťa zoberie na cestu svetovými aj slovenskými objavmi: od padáka až po motory. Otestuj, či poznáš mená tých, ktorí rozžiarili svet, spojili kontinenty a postavili základy moderného života. Zvládneš všetkých 10 otázok?