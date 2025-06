Na atletických pretekoch Zlatá tretra v Ostrave sa odohral moment, ktorý baví celý internet. Americký šprintér Chris Robinson sa v závere svojho behu na 400 metrov prekvapivo chytil za intímne partie, pričom nechtiac ukázal viac, než by si pravdepodobne želal.

Kuriózna situácia mladého športovca sa okamžite stala virálnou, no zaujímavé je, že 24-ročný atlét tým nijako neohrozil svoj výkon. Naopak – z pretekov odišiel ako víťaz a ukázal, že aj napriek tomu, že si musel svoje spodné prádlo počas behu upraviť minimálne päťkrát, jeho výsledok to neovplyvnilo.

That's a wardrobe malfunction for Chris Robinson. Still gets the win though #GoldenSpike #Ostrava #ContinentalTourGold #CTOstrava pic.twitter.com/QGPhJC3ENQ