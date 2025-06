Zdeno Chára, jeden z najvýraznejších obrancov v dejinách NHL, sa stane členom Hokejovej siene slávy (HHOF) v Toronte. Slávnostný ceremoniál sa uskutoční 10. novembra 2025. Chára bol pritom prvýkrát spôsobilý na zaradenie do HHOF práve tento rok a výberová komisia neváhala. Zvolili ho hneď na prvý pokus.

Chára odohral v NHL neuveriteľných 24 sezón a s počtom 1680 zápasov je historicky najvyťaženejším obrancom v lige. Najväčšiu časť kariéry strávil v Bostone, kde pôsobil ako kapitán od roku 2006 až do roku 2020. V sezóne 2010/2011 priviedol Bruins k Stanleyho poháru - ako iba druhý Európan v histórii, ktorý to dokázal ako kapitán.

Na ľade bol nezameniteľný nielen pre svoju výšku 206 cm, ale aj vďaka tvrdosti, prehľadu a legendárnej strele. V roku 2012 na Zápase hviezd NHL vystrelil puk rýchlosťou 175,1 km/h - ide o rekord, ktorý dodnes nikto neprekonal. V závere kariéry sa stal štvrtým najstarším hráčom histórie NHL.

Welcome to the Hockey Hall of Fame, Zdeno Chara.#HHOF2025 | #HHOF pic.twitter.com/oL6MLdm3Hz