Zdena Cháru, bývalého kapitána reprezentácie a dlhoročnú oporu NHL, slávnostne uviedli počas záverečného dňa hokejových majstrovstiev sveta v Štokholme do Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). Ocenenie si prevzal v prítomnosti svojej rodiny a významných osobností svetového hokeja, informuje Slovenský olimpíjsky tím.

Chára, ktorý ukončil kariéru v roku 2022, sa stal jedenástym Slovákom s týmto prestížnym titulom. Zaradil sa tak medzi mená ako Peter Šťastný, Miroslav Šatan či Vladimír Dzurilla.

„Je to pre mňa neskutočné privilégium a česť. Som poctený, že sa môžem pripojiť k mnohým skvelým hráčom, trénerom a podporovateľom tohto krásneho športu. Miesto v Sieni slávy IIHF sa nedá vyhrať, musíte si ho zaslúžiť – predovšetkým tvrdou prácou. Nedokážete to však sám. Dnešný deň je aj testamentom pre tých, ktorí stáli za mnou, podporovali ma a verili mi. Hokej je viac ako šport, je to spôsob života, komunita a kultúra,“ vyhlásil dojatý Chára, ktorý poďakoval fanúšikom aj v slovenčine.

Rodák z Trenčína má na konte množstvo úspechov vrátane zisku Stanleyho pohára s Bostonom (2011) a Norrisovej trofeje pre najlepšieho obrancu NHL (2009). V zámorskej NHL odohral rekordných 1680 zápasov, čím sa stal najvyťaženejším obrancom v histórii súťaže. Slovensko reprezentoval na troch olympiádach, siedmich majstrovstvách sveta a z MS má dve strieborné medaily (2000, 2012). Po hokejovej kariére sa Chára vrhol na triatlon, absolvoval niekoľko maratónov a dokonca aj náročného Ironmana.

