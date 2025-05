To, že bola prvá, sa dozvedela na na vrchole hory v 4000 m.n.m. len 23 kilometrov pred cieľom.

11. mája tohto roka prepísala dejiny športu, keď ako prvá žena zvíťazila na jednom z najťažších triatlonov na svete – Himalayan Xtri World Tour. To je Nikola Čorbová, dlhoročná slovenská športovkyňa špecializujúca sa na triatlony, duatlony či maratóny. Má za sebou aj ultramaratóny v Rakúsku a Slovinsku s dĺžkou 100 a 113-kilometrov, čo jej zabralo 10, respektíve 13 hodín.

V rozhovore nám prezradila, ako sa na tento šialený fyzický výkon pripravovala, či to niekedy počas 17-hodinových pretekov chcela vzdať, ktoré úseky jej robili problém, či kedy zistila, že je prvá.

Na čo si pomyslela ako prvé, keď si prešla finišom?

Bola som neskutočne šťastná a dojatá a nechápala som, čo sa stalo. To boli všetky emócie naraz.

Hovorí sa, že si dosiahla veľký úspech pre Slovensko. Je to však úspech, na ktorom má Slovensko podiel? Podporovalo ťa nejako ministerstvo športu či nejaký športový zväz financovaný štátom?

Nie, štát ma nepodporoval, ale ani som o to nežiadala. Podporil ma Fond pre budúcnosť športu, ale inak si svoju záľubu financujem po vlastnej osi. Slovensko ma vychovalo ako človeka. Na Slovensku som sa narodila a tu žijem. A som hrdá Slovenka. A áno nefunguje všetko tak ako by malo, ale to je všade vo svete.

Súťažíš za Slovensko, alebo skôr za svoj klub?

Pretekám najmä za seba, za svoj tím, ale aj za Slovensko – srdcom. Oficiálne však nie, pretože sa málo zúčastňujem reprezentačných výjazdov a pretekov. Zvyknem chodiť skôr na „komerčné“ preteky zo série Challenge a Ironman, ktoré nie sú pre našu Úniu až tak atraktívne, z dôvodu, že ani Svetová Triatlonová únia pri nich neprideľuje body, takže kvázi z toho nič nie je, čo by vedelo našej malej Triatlonovej únii pomôcť.

Zdroj: Archív respondenta: Nikola Čorbová

Určite poznáš športovcov z iných krajín. Keď sa rozprávate o podmienkach športovania a podpory štátu, je to porovnateľné s inými krajinami, alebo sme väčšinou na chvoste?

Triatlon nie je bohatý šport. Nie sú v ňom také veľké peniaze a nie je to ani tak medializované. Niektoré krajiny na tom s podporou športovcov sú lepšie, ale vo všeobecnosti tam nie sú veľmi dobré podmienky ani v zahraničí.

Ako dlho si sa pripravovala na tento triatlon a ako vyzerala tvoja príprava?

Príprava je celoročná, no tá intenzívnejšia začala na prelome januára a februára. Viac sme začali behať, najmä do kopcov, to bolo kľúčové. Extrémne mi pomohlo robiť ski alp. Veľká časť pretekov sa totiž šla do schodov, čo je podobné.

Koľko peňazí si minula, aby si sa toho triatlonu mohla zúčastniť?