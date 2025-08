MrBeast plánuje reality šou inšpirovanú Hunger Games. Víťaz získa 1 milión dolárov

Slávny YouTuber oznámil kontroverznú novinku.

YouTuber MrBeast (vlastným menom Jimmy Donaldson) oznámil plány na reálnu súťaž v štýle Hunger Games, v ktorej víťaz získa 1 milión dolárov. Koncept predstavil v nedávnom rozhovore, kde opísal základné pravidlá a formát, píše Tribune.

„Premýšľam o nápade, že by bolo zábavné zobrať potenciálne 26 náhodných ľudí, umiestniť ich na ostrov bez použitia skutočných zbraní, možno lasera alebo niečoho podobného - pričom posledný zostávajúci vyhrá milión dolárov. Bola by to taká reálna verzia Hunger Games. Myslím, že by to úplne prerazilo,“ povedal MrBeast.

Zdroj: YouTube / Mr Beast

Plán počíta s výberom 26 účastníkov, ktorí by boli umiestnení na ostrov a súťažili by pomocou bezpečných simulovaných metód. Súťaž by pokračovala, kým by nezostal posledný hráč. Nápad mnohí považujú za kontroverzný, keďže pôvodná Hunger Games séria, sfilmovaná podľa knižnej predlohy autorky Suzanne Collins, mala poukazovať na spoločenské problémy, zbytočnosť konfliktov a prázdnosť vojen.

Formát nadväzuje na úspech jeho predchádzajúceho projektu Beast Games, ktorý pre Amazon Prime prilákal rekordné publikum a zahŕňal viac než 1 000 súťažiacich.

Hoci termín realizácie zatiaľ nebol oznámený, MrBeast pripustil, že ak by sa projekt nepodarilo zrealizovať ako fyzickú súťaž, mohol by ho adaptovať aj do svojej animovanej série.