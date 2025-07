Festival Rubicon od začiatku sprevádzajú mnohé kontroverzie.

Bude Rubicon, alebo nie? Táto otázka trápi všetkých ľudí, ktorí si zakúpili lístky dúfajúc, že na Slovensko zavíta hviezda svetového formátu Kanye West. Festival však od začiatku sprevádzajú mnohé kontroverzie. Festival sa mal konať v termíne od 18. do 20. júla, teda o dva týždne.

Denník N nedávno zverejnil fotografie z plánovaného miesta konania v Záhorskej Bystrici, ktoré naznačujú, že aj keď organizátori udalosť s headlinerom Kanye Westom propagovali, reálne nerobili žiadne kroky k tomu, aby začali stavať pódiá a pripravovať samotný areál. Všetko teda nasvedčuje tomu, že plánovaný termín ani nie je možné stihnúť. Organizátori nemajú potrebné povolenia a mestské časti opakovane vyjadrili znepokojnie v súvislosti s možným kolapsom dopravy a vážnym narušením života obyvateľov.

Aj keď pôvodne Rubicon plánoval do Bratislavy prilákať až 100-tisíc divákov, podľa informácií Refresheru sa počtom predaných lístkov k tomuto číslu zďaleka nepribližuje. Nezáujem fanúšikov je jedným z hlavných dôvodov, prečo komplikácie začali.

Ani samotní vystupujúci nemajú informácie

Najskôr ľudia protestovali voči tomu, aby na Slovensku vystúpil umelec, ktorý počas posledných rokov verejne prezentoval antisemitské názory a chválil Adolfa Hitlera.



Viacerí interpreti z line-upu, vrátane Gleba a Sameya, nakoniec informovali na svojom Instagrame, že na festivale nevystúpia. Ľudí zmiatli aj dva rozdielne line-upy, jeden na webovej stránke festivalu, druhý na ich Instagrame.



O pofidernom bookingu v piatok informoval aj český raper Refew, ktorého si vraj na festival zabookovali, ale nakoniec jeho meno ani nedali na plagát.



„Po oznámení zrušenia show Sameya, Gleba a Nik Tedna som sa pozrel na Rubicon insta a zistil som, že tam nie sme ani napísaní. Nebudem čakať na to, kým mi niekto napíše deň akciou, že sa to ruší a radšej to rovno zruším ja,“ píše Refew v storke na svojom Instagrame.



Refresheru sa podarilo zistiť, že organizátori nekomunikujú ani s ďalšími umelcami, vrátane Moma, ktorý mal vystúpiť s Erikom Tresorom. „Akurát to riešime, nekomunikujú absolútne, manažérovi nezdvíhajú, ja sa smejem. S určitosťou môžem povedať, že tam nevystúpime,“ povedal Momo s tým, že sa k situácii vyjadrí dnes na svojom Instagrame.



To, že komunikácia s organizátormi „vyzerá hocijako“, potvrdil aj Šmolko zo skupiny 13K.

„Snáď to bude. Dúfam, že sa to nepo**be, ale vyzerá to hocijako, nebudem ťa klamať. Neviem, čo sa deje na pozadí, to všetko rieši manažér,“ povedal raper pre Refresher.

Organizátor: Čakáme na stanovisko

Aby sme zistili, čo sa deje v súčasnosti s festivalom, spojili sme sa Róbertom Miklošom, ktorý od organizácie odstúpil. Ten nás odkázal na ďalšieho organizátora Huga Vargu a poskytol nám telefonický kontakt.

Hugo Varga nám najskôr nám ihneď zvidhol, ale poprosil nás, aby sme mu zavolali o 5 minút neskôr. Po dohode sme sa mu pokúšali opäť dovolať, ale 20 minút mal neustále obsadený telefón. Aj keď sa nám už podarilo spojiť, sťažoval sa, že je zaneprázdnený a neustále mu niekto volal. Róbert Mikloš neskôr zisťoval, či sme sa jeho bývalému kolegovi skutočne dovolali.

Na otázku, či festival nakoniec vôbec bude, nám odpovedal veľmi neurčito: „Musíme počkať na stanovisko.“

V tomto článku si prečítaš: Ako organizátor ani nevedel, že nekomunikujú s niektorými vystupujúcimi.

Od čoho záleží, či vôbec festival bude, alebo nebude.

Ako okomentoval zmeny line-upu organizátor festivalu.





Podarilo sa nám spojiť s viacerými vystupujúcimi, s ktorými údajne vôbec nekomunikujete. Čo sa deje? Rátate s nimi na festivale? S ktorými, ak môžem vedieť?



Napríklad s Momom.

Oukej, dobre vedieť. Booking som neriešil ja, ale jeden z kolegov. Momovi sa ospravedlňujem, osobne sa mu ozvem.



U nás sa stali nejaké interné veci, ktoré si musíme doriešiť a podľa toho budeme vedieť, ako ten festival bude pokračovať. Potrebujeme s tímom počkať na jedno interné stanovisko, ktoré je pre nás veľmi dôležité. Podľa toho vlastne toto stanovisko dáme von.



Čoho sa týka to stanovisko? Čakáte na vyjadrenie investora? K tomuto sa nechcem vyjadrovať, ale je to „z každého rožka troška“.



Line-up, ktorý máte zverejnený na stránke, je iný ako ten, ktorý je na vašom Instagrame. Ktorý platí? Ľudia v tom majú chaos. My sme nejaký line-up vyhodili von, ale potom nám niektorí interpreti odstúpili z vlastných dôvodov. Bohužiaľ, neovplyvním, keď mi niekto zavolá s tým, že tam nebude môcť vystupovať. Musím to prijať.



Napríklad Glebov manažér mi volal, keď to už bolo vlastne zverejnené. Sameyov ešte predtým. Majú na to interné dôvody. Je to celkom dosť chaos. Úprimne je mi ľúto, že niečo, čo malo v ľuďoch vyvolať pocity, že „oukej, konečne máme na Slovensku niečo veľké“, spôsobilo vlastne chaos.





Festival Rubicon odhalil kompletný program a jeho najväčšou hviezdou bude bez pochýb Kanye West, ktorý vystúpi v nedeľu. Zdroj: Rubicon





Čo boli tie interné dôvody? Týkali sa kontroverzie ohľadne Kanyeho a jeho extrémistických výrokov? Pozri, videli ste ich vyjadrenia na Instagrame. Gleb povedal, že to nebolo preto. Mne povedali len, že z „interných dôvodov“. Bohužiaľ, neviem prečo.



Prečo Robert Mikloš odstúpil z organizačného tímu festivalu? K tomu sa nebudem vyjadrovať, ale určite príde správny čas, kedy to povieme.



Ako to vidíš, môžeme sa vôbec ešte tešiť na festival? Lebo ľudia sa boja, že vôbec nebude. Musíme počkať na stanovisko.