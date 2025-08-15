Kategórie
dnes 15. augusta 2025 o 9:07
Čas čítania 0:39
Karolína Uličná

Rabín a podcasterka sú späť. V novej sérii Nobody Wants This balansujú medzi láskou a rozdielmi

Rabín a podcasterka sú späť. V novej sérii Nobody Wants This balansujú medzi láskou a rozdielmi
Zdroj: Netflix
FILMY A SERIÁLY NETFLIX NOVÉ SERIÁLY
Netflix prezradil detaily o druhej sérii obľúbeného seriálu.

Obľúbený romantický seriál dostane čoskoro pokračovanie. Netflix zverejnil prvé fotografie z očakávanej druhej série seriálu Nobody Wants This, v ktorých Adam Brody (Noah) a Kristen Bell (Joanne) stále pôsobia zamilovane.

Na záberoch je Joanne, ako fandí Noahovmu basketbalovému tímu Matzah Ballers, aj ako nahráva podcast so svojou sestrou Morgan (Justine Lupe). Prvá séria skončila neistotou o ich spoločnej budúcnosti.

Joanne váhala s konverziou na judaizmus, hoci Noah získal povýšenie na hlavného rabína. Finále však uzavrel bozk, ktorý divákov nechal premýšľať, či Noah zvolí lásku pred kariérou a či vzťah prežije aj bez jej zmeny názoru obrátiť sa na vieru.

Nobody wants this
Zdroj: Netflix

V druhej sérii sa dvojica naplno snaží zladiť svoje životy aj rodiny, no rozdiely medzi nimi pretrvávajú. Výzvou tak už nie je len zamilovať sa napriek všetkému, ale zostať spolu aj napriek prekážkam.

Novou postavou je Abby (Leighton Meester), bývalá Joanneina rivalka zo základnej školy a teraz instagramová influencerka. Druhá séria s desiatimi epizódami bude na Netflixe dostupná od 23. októbra.

Nobody Wants This Nobody Wants This Nobody Wants This Nobody Wants This
Zobraziť galériu
(7)
Karolína Uličná
Karolína Uličná
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Netflix
