Prinášame ti tip na nový seriál na Netflixe, ktorý si rozhodne zamiluješ.

Na Netflixe vyšiel nový seriál Nobody Wants This (Tohle nikdo nechce) v hlavnej úlohe s hercami Kristen Bell, Adamom Brodym a Justin Lupe. Je to príbeh o čerstvo rozídenom rabínovi a extrovertnej podcasterke, ktorá nahráva podcast o sexe a neverí v Boha. Obaja žijú odlišné životy a majú rodinu, ktorá im nedá pokoj. Romanticko-komediálny seriál ťa prevedie ich vzťahom.

Obaja flirtujú a rozvíja sa medzi nimi príťažlivosť, ale ako sa dalo očakávať, ich vzťahu bráni prekážka, aby sa okamžite dočkali svojho šťastného konca: Noah je síce pohodový rabín, ale keďže Joanne je nežidovka, tento pár naráža na odpor jeho matky a zasahuje do jeho povinností. Nastávajú komplikácie a zdesenie, keď sa títo dvaja snažia vyriešiť spoločnú budúcnosť – alebo či je vôbec možná.

Príbeh bol inšpirovaný životom tvorkyne Erin Fosterovej, bývalej hviezdy seriálu „Barely Famous“ a súčasnej spolumoderátorky „The World's First Podcast,“ ktorý nahráva s jej sestrou. Samotný seriál má odkazovať aj na miléniové seriály ako napríklad „Gossip Girl.“