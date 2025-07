Slovenská komédia Pod parou, inšpirovaná oscarovým dánskym filmom Chľast, prichádza do kín už 21. augusta 2025.

Do kín mieri nová česko-slovenské prevedenie oceňovaného filmu Chľast, tentoraz však s výrazne ženským pohľadom. Novinka je adaptáciou oscarového dánskeho filmu Chľast (v preklade Another Round) z roku 2020. V našej verzii však došlo k výrazným zmenám, príbeh sa presunul do pohraničného Mikulova a štyroch mužských protagonistov nahradili ženy.

Film Pod parou bude mať premiéru už 21. augusta a tvorcovia ho najnovšie predstavujú aj prostredníctvom čerstvo zverejneného traileru. Štyri učiteľky zo strednej školy sa rozhodnú otestovať netradičnú vedeckú teóriu, podľa ktorej je ľudské telo v najlepšej kondícii pri hladine 0,5 promile alkoholu v krvi.

To, čo začína ako nevinný pokus zlepšiť si život aj náladu, sa však rýchlo komplikuje, najmä preto, že všetky pôsobia v školskom prostredí a zároveň zápasia s vlastnými osobnými problémami. Našťastie, sú to nielen kolegyne, ale aj blízke priateľky, ktoré si dokážu navzájom pomôcť a podržať sa.

V hlavných úlohách sa predstavia Hana Vagnerová, Judit Pecháček, Zuzana Bydžovská a Alžbeta Ferencová. Dopĺňajú ich známi herci ako Jiří Havelka, Petr Čtvrtníček, Alexander Bárta či Martin Myšička, a tiež mladí talentovaní herci ako David Petrželka, František Prachař, Štěpánka Todorová a Josef Abrhám.

Film Pod parou bude mať 112 minút, žánrovo sa pohybuje medzi drámou a komédiou a do kín ho prináša distribučná spoločnosť CinemArt SK. Režisérom filmu je Rudolf Biermann a scenár napísal Roman Olekšák.