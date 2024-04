Alžbeta Ferencová zo seriálu Iveta: Praha je pre život geniálna. Česi nie sú takí horkokrvní a emocionálni ako Slováci (Rozhovor)

Vyspovedali sme hlavnú hviezdu populárneho aj kontroverzného seriálu.

V seriáli Iveta je drzá, papuľnatá a nekompromisná, mimo kamier je však nesmierne pokorná a priateľská. Ihneď na vás prenesie pozitívnu energiu a navodí pocit, akoby ste sa poznali už roky. Alžbeta Ferencová (32) je slovenská herečka, speváčka (vystupuje pod umeleckým menom Zea), tanečnica a fotomodelka.

Pochádza z Prešova, už deväť rokov žije v Prahe aj s priateľom, českým raperom Pauliem Garandom. Pre Refresher prezradila, či sa stále stretáva s rasizmom, do akej miery jej zmenila úloha v jojkárskom seriáli život a aké možnosti vďaka nemu získala, ale aj o odchode zo Slovenska o živote v Prahe či rozdieloch medzi Čechmi a Slovákmi.

Momentálne beží na obrazovkách TV Joj druhá séria úspešného seriálu Iveta. Do akej miery ti tento projekt zmenil život?

Do veľkej. Som rada, že som sa mohla vrátiť na Slovensko. Slováci po dlhej dobe zistili, že okrem hrania aj spievam. (úsmev) Dovtedy to vedela len úzka skupina ľudí, ktorí ma sledovali už dlhodobo. V Česku ma skôr prijali ako speváčku a tanečnicu. Paradoxne aj tu v Prahe má seriál obrovský úspech. Ľudia to tu stále vo veľkom sledujú cez pirátske weby alebo si to navzájom posielajú. Stáva sa mi celkom často, že ma vďaka tomu niekto zastaví na ulici.

Prekvapilo ma, že to má aj skvelé odozvy u kritikov a hercov. Dokonca aj vďaka Ivete som dostala ponuku na hosťovanie do Českého národného divadla v Prahe. Bola som nesmierne poctená a prijala som ju. To je asi najväčšia novinka v mojom živote. Budem hrať v predstavení Mariána Amslera s názvom Mefisto. Skúšame v štátnej opere a je to úplne krásne. Mám voči tomu však veľký rešpekt, pretože to je niečo úplne iné, než stáť pred kamerou.

Príbeh je zasadený do obdobia pred druhou svetovou vojnou a počas nej. Keď som si to čítala a učila sa text, vravela som si, že síce sa to odohráva v minulosti, je to až strašidelne aktuálne. Tá hra rieši presne to, ako sa v Nemecku snažili ovládnuť hercov, divadelné prostredie či médiá. To všetko sa deje aj teraz na Slovensku. V predstavení stvárnim Juliettu, „nečistú rasu“.

Alžbeta Ferencová v priestoroch českej opery. Zdroj: Archív Alžbety Ferencovej

Na sociálnych sieťach sa v poslednom čase vyjadruješ k spoločensko-politickej situácii na Slovensku. Vraj ti je ľúto, ako to u nás vyzerá. Môžeš to rozvinúť?

Hnevá ma, čo sa deje. Snažím sa vyjadrovať v istých medziach, pretože viem, že ma niektorí ľudia nesledujú pre moje presvedčenia. Zároveň si myslím, že je veľmi dôležité povedať svoj názor. Pokiaľ môžem čo i len pár ľuďom otvoriť oči alebo ich aspoň oboznámiť o tom, čo sa deje, má to význam. Kiežby to tak vnímalo viacero umelcov, ktorí majú skutočne veľký počet sledovateľov. Veľa z nich totiž radšej mlčí. To mi pripadá smutné.