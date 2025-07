Ostro sledovaný súdny proces, ktorý otriasol Hollywoodom, vrcholí. Málokto však tuší, že jeho korene siahajú skutočne hlboko.

Blake Lively je americká herečka. Debutovala v projekte Sandman (1998). Do povedomia divákov sa dostala predovšetkým ako Serena van der Woodsen v seriáli Gossip Girl. V roku 2012 sa vydala za slávneho herca Ryana Reynoldsa, s ktorým má 4 deti. V roku 2025 ju časopis je americká herečka. Debutovala v projekte Sandman (1998). Do povedomia divákov sa dostala predovšetkým ako Serena van der Woodsen v seriáli Gossip Girl. V roku 2012 sa vydala za slávneho herca, s ktorým má 4 deti. V roku 2025 ju časopis Time zaradil medzi 100 najvplyvnejších ľudí sveta.

Zdroj: GWR/Star Max/GC Images

Justin Baldoni je známy ako americký herec a režisér. Jeho najvýznamnejšou úlohou je Rafael Solan v telenovele CW Jane the Virgin. V roku 2019 spoluzaložil produkčnú spoločnosť je známy ako americký herec a režisér. Jeho najvýznamnejšou úlohou je Rafael Solan v telenovele CW Jane the Virgin. V roku 2019 spoluzaložil produkčnú spoločnosť Wayfarer Studios . Prostredníctvom spoločnosti produkoval a spolumoderoval podcast Man Enough. Vydal tiež dve knihy o skúmaní pozitívnej mužnosti a prekonávaní spoločenských očakávaní.

Zdroj: Instagram/@justinbaldoni

Obaja menovaní si zahrali hlavné úlohy v trhákovej snímke, ktorá vyvolala úspech i množstvo kontroverzií. It Ends With Us (2024) je romantická dráma, ktorú Justin Baldoni sám režíroval. Jej úspech však vyústil do niekoľkých súdnych sporov, osočovania a vzájomnej žaloby oboch hercov za ohováranie.

Zdroj: Sony Pictures Releasing

Domáce násilie pod pokrývkou šiat a kvetín

Film, založený na rovnomennom románe americkej autorky Colleen Hoover z roku 2016, režíroval Justin Baldoni, okrem neho ho však produkovalo niekoľko ďalších mien, medzi ktorými bola aj samotná Blake Lively. Romantická dráma, na ktorú čakali milióny zvedavých fanúšikov, bola do kín oficiálne uvedená v auguste 2024 a zožala veľký úspech.

Počas turné k filmu sa Blake Lively ocitla pod terčom kritiky. Fanúšikovia príbehu vo veľkom kritizovali jej údajne bezstarostný, miestami až bezcharakterný postoj k témam domáceho násilia a emocionálneho zneužívania, ktorému sa filmová snímka venuje.

Tvrdili, že je neprípustné, aby herečka stvárňujúca hlavnú postavu sama nechápala pointu filmu a požadovali, aby sa k adresovaným problémom začala vyjadrovať. Namiesto vážnych tém, ktoré film pokrýva sa herečka počas videorozhovorov viac venovala kostýmom a kvetinám.

Zdroj: Good Morning America

Fenomén dokonalej obete

V auguste 2024 sa sociálne siete ako Instagram, X či TikTok zaplnili vlnou negatívneho obsahu namiereného proti herečke. Všetky mali spoločné jedno - silnú kritiku na adresu Blake Lively. Tieto virálne útoky sa týkali jej správania na pľaci, označovali ju za „falošnú feministku“ a pripomínali incident z roku 2016, kedy sa nevhodne zachovala k jednej z redaktoriek v konkrétnom interview.

Ľudia tvorili rôzne montáže videí a vyberali roky staré informácie. Objavila sa napríklad svadba s Ryanom Reynoldsom na južanskej plantáži v roku 2012. Hoci išlo o svadbu vo veľkolepom kaštieli so stĺpmi, dubmi pokrytými španielskym machom, a všeobecne šlo o Pinterest estetickú a malebnú udalosť, konala sa na predvojnovom panstve. Inými slovami - svadba na plantáži.

Zdroj: NDTV

Napriek tomu, že sa Ryan Reynolds v roku 2020 za tento čin verejne ospravedlnil, udalosť zostala v pamäti verejnosti ako kontroverzná.

Krásne sídlo a rozľahlé panstvo nemožno oddeliť od násilnej histórie. Plantáže sú miestami utrpenia, kde boli otroci brutálne vykorisťovaní. Oslava lásky a radosti v priestoroch vybudovaných na násilí a rasovej traume môže byť urážlivá, najmä pre potomkov zotročených komunít. Tieto miesta často romantizujú predvojnový Juh a zakrývajú hrôzy otroctva v prospech estetickej príťažlivosti. Výber plantáží ako svadobného miesta sa považuje za nedostatok historického povedomia a empatie.

Ďalším problémovým bodom bol lifestyle blog Preserve, ktorý mala Blake viesť v minulosti. Jeho obsah údajne romantizoval obdobie pred občianskou vojnou v USA (tzv. antebellum). Vyskytli sa na ňom mnohé zmienky „Southern Belle“, ktoré vyvolali extrémne reakcie. Termín „južanská kráska“ totiž vznikol v období pred občianskou vojnou a označoval ženy s vrodeným spoločenským postavením. Tieto ženy stanovovali štandardy štýlu a vzhľadu.

Preserve blog a Southern Belle. Zdroj: Rod T. Faulkner - Medium

I keď šlo o staršie prešľapy, ktorých sa Blake dopustila, v auguste 2024 boli medzi mnohými inými vytiahnuté a šírené ako súčasť širšieho naratívu, hoci neboli hlavnými dôvodmi pre aktuálnu vlnu odporu.

Zdroj: People.com

Situácia eskalovala najmä v súvislosti s pripravovaným filmom It Ends With Us, adaptáciou rovnomennej knihy Colleen Hooverovej o domácom násilí. Kniha už pred začatím natáčania čelila kritike za údajné romantizovanie násilných vzťahov, čo sa prenieslo aj do očakávaní voči filmu.

Osudovou chybou sa stal marketing kampane, ktorý sa opieral o vizuálny motív kvetov - hlavná postava stvárnená herečkou Blake Lively bola totiž kvetinárka. Kvety sa objavili na obálke knihy aj v propagácii filmu. Blake Lively počas tlačovej konferencie vyzývala divákov, aby si na premiéru obliekli kvetinové šaty, čo mnohí považovali za neprimerané vzhľadom na tému filmu.

Ako prebiehalo nakrúcanie

Blake Lively, ako je už zrejmé, hrá hlavnú ženskú postavu vo filme, zatiaľ čo Justin Baldoni je jej herecký partner a hlavná mužská postava zároveň. Do hry sa však primiešal Jamie Heath, je to producent a dlhoročný spolupracovník Baldoniho. Spoločne vedú podcast Man Enough, ktorý je zameraný na „zdravú mužnosť“, čo sa ukazuje ako zvláštny kontrast vo svetle celej kauzy.

Film sa natáčal v dvoch fázach - pred a po hollywoodskych štrajkoch scenáristov a hercov v roku 2023.

Zdroj: Wikimedia Commons / volně k užití

Hollywoodsky štrajk hercov v roku 2023 patrí k významným pracovným sporom. Americký cech spisovateľov (WGA) a Americká federácia filmových a rozhlasových umelcov (SAG-AFTRA) v ňom vstúpili do štrajku proti Aliancii filmových a televíznych producentov (AMPTP). Štrajk bol zameraný na otázky umelej inteligencie a ich vplyv na pracovné miesta spisovateľov. Trval od 2. mája do 27. septembra a vyústil do druhého najdlhšieho štrajku v histórii Hollywoodu.

V prvej fáze, ešte pred štrajkami, prebiehalo bežné natáčanie, verejnosť nemala tušenie, že by niečo nebolo v poriadku. Avšak počas prestávky, keď bola produkcia pozastavená, vyjadrili Blake Lively a Ryan Reynolds závažné obavy týkajúce sa správania Justina Baldoniho a Jamieho Heatha na pľaci.

Po návrate všetkých na natáčanie Blake zvolala stretnutie, na ktorom predložila zoznam požiadaviek a pravidiel, ktoré mali zabezpečiť bezpečnejšie prostredie na pľaci. Tento zoznam bol veľmi konkrétny - nešlo o všeobecné sťažnosti, ale o presne pomenované situácie, ktoré sa podľa nej nesmú zopakovať.

Medzi požiadavky sa dostal napríklad „zákaz ukazovania nahých videí alebo fotografií žien (vrátane producentovej ženy) Blake Lively alebo iným zamestnancom“ či oveľa konkrétnejšie body ako „už žiadne pripomienky Baldoniho o tom, že sa rozprával s ‚mŕtvym otcom‘ Blake Lively“.

Zoznam vecí, ktoré Blake Lively predložila. V kompletnej sťažnosti sa nachádza na strane 7 v bode 20. Zdroj: Newsweek

Zdroj: Newsweek



Stretnutie sa uskutočnilo, nakrúcanie pokračovalo a film bol dokončený začiatkom roka 2024.

Hviezda Gossip Girl podáva sťažnosť

Hoci sa v kinách mnohým zdalo, že to na plátnach medzi hereckými kolegami iskrilo a majú medzi sebou silné puto, opak sa stal pravdou. V decembri 2024 podáva 37-ročná hviezda Gossip Girl 141-stranovú sťažnosť na Kalifornský úrad pre občianske práva, v ktorej tvrdí, že Justin Baldoni vytvoril jej i celému štábu nepriateľské pracovisko prostredníctvom jeho nevhodných komentárov.

Niektoré tvrdenia zo sťažnosti sú mimoriadne znepokojivé. Blake napríklad uvádza, že počas pôrodnej scény jej postavy mala byť pôvodne klasicky oblečená, ako je zvykom. Justin a Jamie sa však na poslednú chvíľu rozhodli, že bude musieť byť nahá. Baldoni jej údajne tvrdil, že ženy predsa rodia nahé, aby to zdôvodnil.

Opis situácie pri natáčaní scény v 141 stranovej sťažnosti od Blake Lively. Zdroj: Newsweek

Blake napokon dvojici navrhla kompromis, ktorým bolo, že bude počas scény nahá iba od pása nadol. Baldoni mal okrem toho bez ohlásenia priviesť na natáčanie svojho priateľa, ktorý si v tejto scéne túžil zahrať gynekológa. Scéna navyše nebola uzavretá a herečka tvrdí, že bola vizuálne úplne odhalená pred viacerými ľuďmi.

Ďalším problémom boli bezdôvodne pridávané sexuálne scény. Keď Blake vyjadrila nesúhlas, Justin tvrdil, že sú súčasťou jeho snahy o „ženský pohľad“. Trval napríklad na scéne spoločného orgazmu počas svadobnej noci, čo odôvodnil tým, že sa mu to osobne stalo so svojou partnerkou. Dokonca sa údajne pýtal Blake, či sa jej to deje s manželom, čo ona považovala za hrubo invazívne.

Ďalší z bodov hovoril o improvizovanej scéne, kde sa Baldoni údajne príliš vžil do role postavy a išiel mimo scenára. Zdroj: Newsweek

Baldoni podľa sťažnosti taktiež kontaktoval Blake trénera bez jej vedomia, len štyri mesiace po pôrode, a naznačil mu, že chce, aby Blake schudla - údajne preto, že ju bude musieť zdvihnúť vo filme. Takáto scéna sa však nikdy nenatáčala.

V ďalšom z bodov v sťažnosti Blake opisuje, ako jej Justin údajne rozprával o jeho skúsenostiach so sexom bez súhlasu. Zdroj: Newsweek

PR kampaň ako Amber Heard efekt

Do celej situácie priniesol zásadný zvrat článok The New York Times, ktorý informoval o 141-stranovej sťažnosti Blake Lively podanej proti Justinovi Baldonimu a jeho produkčnej spoločnosti Wayfarer Studios o čosi podrobnejšie. Vysvetlil, že manželka Ryana Reynoldsa tvrdí, že na pľaci došlo k rôznym formám obťažovania a priniesol najhlavnejší kúsok skladačky.

The New York Times tvrdil, že proti Blake Lively bola vedená koordinovaná diskreditačná kampaň, údajne financovaná a riadená Justinom Baldonim a jeho producentom. Práve táto kampaň mala byť zdrojom virálneho obsahu, ktorý sa začal v uplynulých mesiacoch šíriť na sociálnych sieťach. Zaplatiť im mal od 75 000 do 175 000 dolárov.

Ide o PR firmu TAG, presne tú, ktorá bola použitá aj počas sporu Johnnyho Deppa s Amber Heard. Cieľom malo byť zdiskreditovanie Blake Lively ešte predtým, než by zverejnila svoje obvinenia voči Justinovi Baldonimu. Herec údajne videl príspevok, ktorý sa obúval do Hailey Bieber a označoval ju za mean girl, ktorý následne preposlal svoj publicistke Jennifer Abel so slovami, že „presne toto by teraz potrebovali“.

Zdroj: Newsweek

Manželka Ryana Reynoldsa v sťažnosti tvrdí, že v rámci požiadaviek na ukončenie toxického správania, ktoré tímu predstavila ešte počas natáčania filmu, bolo výslovne uvedené, že kvôli týmto požiadavkám nesmie dôjsť k akejkoľvek forme pomsty voči herečke.

V 141-stranovom dokumente sa nachádza aj kópia tohto dokumentu s podpisom Jamieho Heatha. Baldoniho právnik však neskôr tvrdil, že znenie tohto dokumentu vtedy nebolo úplne presné a v priloženej sťažnosti sa určité pasáže preformulovali.

Na fotografii Justin Baldoni. Zdroj: MN2S

Obe strany sa však zhodujú, že stretnutie prebehlo, obavy boli vyjadrené a situácia sa po ňom na pľaci zlepšila. Blake sama uviedla, že po stretnutí už bolo všetko v poriadku, čo nepriamo naznačuje, že predtým podľa nej nebolo.

Neznáme tváre za kopou škandálov

Ľudia v tomto bode prestali vnímať, kto vlastne hovorí pravdu. Hoci sa v tom čase herečky zastal len málokto, na internete sa začali objavovať odborníci, ktorí upozorňovali, že ak je žena vystavená masovej kritike bez zjavného dôvodu, ide o potenciálny signál hlbšieho problému, najmä ak sa kritika nesie v pseudomorálnom či politicky korektnom tóne. V tomto momente sa právnikom Blake Lively podarilo získať kompromitujúce správy z PR tímu Justina Baldoniho prostredníctvom predžalobného predvolania.

Celá situácia je vlastne zvláštnou zhodou náhod, nakoľko len krátko predtým Jennifer Abel, jedna z Baldoniho publicistiek, odišla z firmy a vrátila svoj pracovný telefón zakladateľke agentúry Stephanie Jones. Jones si telefón nechala forenzne zaistiť a následne odovzdala údaje právnikom Blake Lively.

V týchto správach boli zachytené konverzácie medzi už spomínanou publicistkou Baldoniho - Jennifer Abel a Melissou Nathan, ktorá pracuje pre PR firmu TAG. V správach sa rozoberalo, ako „pochovať“ Blake Lively - čo sa stalo kľúčovým dôkazom v jej žalobe za sexuálne obťažovanie.

Zdroj: The New York Times

Zdroj: The New York Times

Po tom, čo sa na verejnosť dostala žaloba Blake Lively a s ňou aj textové správy, ktoré údajne dokazujú koordinovanú diskreditačnú kampaň zo strany PR tímu Justina Baldoniho, sa na sociálnych sieťach objavili komentáre spochybňujúce ich pravosť. Niektorí ľudia vyjadrili pochybnosti s tým, že tieto správy mohli byť veľmi jednoducho sfalšované.

The New York Times však po zverejnení ich dôležitého článku upozornil, že v tomto prípade nejde o bežnú internetovú drámu medzi influencermi, kde neexistujú pevné pravidlá týkajúce sa dôkazov či etiky. Keď ide o súdne spory, predovšetkým takéto s vysokým profilom, právnici sú viazaní prísnymi profesijnými normami. Ak by právnici zastupujúci Blake Lively sfalšovali alebo v sťažnosti predložili nepravé dôkazy, riskovali by stratu svojej advokátskej licencie.

Inými slovami, ide o oficiálny právny dokument predložený na súde, nie o neoverené klebety na Instagrame či TikToku. Pravosť týchto textových správ preto treba brať vážne - ich podvrhnutie by malo vážne dôsledky pre celý právny tím.

Ryan Reynolds. Zdroj: Ryan Reynolds/IG

Karty sa otočili

Odpoveď na seba nenechala dlho čakať a 41-ročný herec zažaloval The New York Times za ohováranie, navyše požadoval odškodnenie vo výške 250 miliónov dolárov. V januári svoju sťažnosť aktualizoval a podal 400-miliónovú dolárovú žalobu ako proti Blake Lively, tak proti jej manželovi Ryanovi Reynoldsovi, ako aj ich spoločnému publicistovi, v ktorej Baldoni tvrdil, že všetky obvinenia zo sexuálneho zneužívania, ktoré voči nemu podala Blake Lively, sú falošné.

Údajne vznikli iba preto, že Blake Lively túžila získať kreatívnu kontrolu nad filmom, kvôli čomu sa Justinovi opakovane vyhrážala, pričom sa ho z procesu tvorby filmu pokúšala úplne vyčleniť (napriek tomu, že bol režisér), prepustila jeho strihačov a zakázala mu účasť na premiére filmu.

Časová os sa po turbulentnom konflikte posunula ďalej až do februára 2025, kedy Blake oficiálne obvinila Justina z ohováračskej kampane, ktorá o nej mala vytvoriť negatívny verejný imidž. Justin účasť na ohováračskej kampani poprel.

Zdroj: Forbes

Odporúčané Justin Baldoni žaluje Blake Lively a Ryana Reynoldsa o 400 miliónov dolárov

Moment, ktorý prekvapil všetkých

Nastalo ticho pred búrkou, ktoré pretrvalo až do mája 2025. Len minulý mesiac totiž Justin Baldoni podal žiadosť o predvolanie americkej speváčky a skladateľky Taylor Swift. Moment, ktorý prekvapil všetkých. Blake Lively a Taylor Swift sú blízke priateľky. Taylor má navyše pesničku, v ktorej sú postavy pomenované po Blake deťoch.

Justin Baldoni podal žiadosť s tvrdením, že Blake Lively urobí všetko preto, aby uspela. Údajne sa nezastaví pred ničím, a tak využila svoju kamarátku Taylor Swift a svojho manžela Ryana Reynoldsa, ktorí majú väčší vplyv než ona sama, aby presadila prijatie jej upraveného scenára k filmu It Ends With Us, nakoľko jej pôvodný scenár schválený Justinom Baldonim nevyhovoval. Justin tvrdí, že Blake vplyvnú speváčku vydierala únikom ich súkromných textových správ, aby získala verejnú podporu v celej kontroverzii.

Taylor Swift a Blake Lively na začiatku Eras Tour. Zdroj: Billboard

Taylor Swift sa rozhodla dištancovať a poprela akúkoľvek účasť na vyeskalovanom konflikte, na verejnosti sa však so svojou kedysi blízkou priateľkou Blake prestala ukazovať. Justin napokon žiadosť o jej predvolanie stiahol po tom, čo ho súd upozornil na zneužívanie procesu.

Zdroj: Taylor Swift/Eras Tour/propagačný materiál

Čo bude ďalej?

Je jún 2025, presne tento mesiac súd oficiálne zamietol Baldoniho žaloby proti Lively, Reynoldsovi a The New York Times. Čomu dal však súd (pre mnohých prekvapivo) zelenú, je prístup k textovým konverzáciám Blake Lively s Taylor Swift. Blake ako odpoveď na nariadenie podala žiadosť o predvolanie amerického mediálneho majiteľa Scootera Brauna a jeho zábavnej spoločnosti Hybe America s tvrdením, že sú spojení s Baldoniho PR poradcom, ktorý sa pokúša očierniť jej meno. Ďalšie dianie má však svoj priebeh naplánovaný až na marec 2026.

Zdroj: Instagram / @blakelively

Aj keď sa Blake Lively dokázala brániť a získať späť časť verejnej priazne, jej boj zďaleka nie je vyhraný. Spoločnosť je stále rozdelená - na jednej strane stoja tí, ktorí veria v jej nevinu, na druhej tí, ktorí ju odsúdili na základe virálnych videí a útržkov bez kontextu a obhajujú Justinov aktivizmus v oblasti feminizmu. V čase, keď o povesti ženy rozhoduje pár sekúnd z TikToku, je dôležitejšie než kedykoľvek predtým kriticky myslieť, keď hovoria o zneužívaní či nespravodlivosti.

Blake Lively má výhodu. Jej postavenie, priateľstvo s Taylor Swift, manželstvo s Ryanom Reynoldsom a prístup k silným PR nástrojom jej pomohli čeliť aj dobre zorganizovanej diskreditačnej kampani. Ale čo ženy, ktoré takéto možnosti nemajú? Ako sa majú brániť proti silným mediálnym mašinériám, ktoré ich bez problémov zničia?

Zdroj: The Times of Israel

Kampaň proti Lively bola tak dobre zorganizovaná, že jej efekt prekvapil aj samotné PR odborníčky, ktoré na nej pracovali. A to nebola prvá takáto situácia - Amber Heard čelila podobnej vojne, no keďže jej činy vyvolávali hlboké kontroverzie a jej vplyv nesiahal vysoko, oproti miláčiku davov Johnnymu Deppovi nemala šancu. Vedel/a si napríklad, že virálna historka o jej „hnedom prekvapení v posteli“ bola vymyslená? Šlo o zdravotné problémy jej psov.

Ak nás tieto prípady niečo naučili, tak je to potreba kritického myslenia. Nabudúce, keď nejaká žena prehovorí o zneužívaní či nespravodlivosti, mali by sme sa spýtať: koho hru práve hráme. A na čí účet?