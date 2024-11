10 skvelých kníh, ktoré môžeš darovať pod stromček. Ušetrili sme ti prácu a vybrali tipy pre celú rodinu

Knižka ako vianočný darček je must-have.

Fakt dobrá kniha je podľa nás overený darček, ktorý úprimne poteší a nemáš s ním čo pokaziť. Tento rok sme sa zahrali na vianočných škriatkov a vybrali sme niekoľko kníh, ktoré by mohli potešiť rôznych členov rodiny.

V našom zozname uvidíš napríklad historické fantasy, romantické príbehy, napínavé a strhujúce mystery, humor či sebarozvoj. Tak trocha tušíme, že niektoré si vyberieš aj do vlastnej knižnice.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Spomienky na neho (Colleen Hoover)

Colleen Hoover sa dostala do povedomia širšej verejnosti vďaka romantickému filmu Končí sa to s nami s Blake Lively v hlavnej úlohe, ktorý vznikol podľa námetu jej rovnomennej knihy. Ak ťa tvoja polovička ťahala v auguste do kina, určite pod stromčekom ocení ďalší príbeh od tejto autorky.

Kniha Spomienky na neho rozpráva príbeh Kenny Rowanovej, ktorá sa práve vrátila z väzenia. Túži stretnúť svoju päťročnú dcéru, s ktorou nebola v kontakte. Všetci v živote jej dcéry sa tomu snažia zabrániť, no Kenna je odhodlaná bojovať.

Kde raky spievajú (Delia Owens)

Do nášho zoznamu sme vybrali ďalšiu knihu s filmovou adaptáciou, v tomto prípade však s menej známym hereckým obsadením. Kniha Kde raky spievajú získala po vydaní skvelé ohlasy – pútavo kombinuje mystérium vraždy s ľúbostným príbehom a neuveriteľnými charaktermi.

V mestečku na pobreží Severnej Karolíny medzi obyvateľmi kolujú strašidelné príbehy o Dievčati z močiara. Keď sa pod požiarnou rozhľadňou objaví mŕtvola miestneho „fešáka,“ obyvatelia začnú z jeho vraždy podozrievať Kyu, prezývanú Dievča z močiara. Nie je však taká, ako sa o nej hovorí. Je krásna, citlivá, inteligentná a žije v ťažko prístupnom močiari, kde je odkázaná sama na seba. Začne túžiť po spoločnosti ľudí a otvárať sa novému spôsobu života.

Vodný hrob (Robert Galbraith)

Kniha Vodný hrob poteší hlavne milovníkov napínavých detektívok. Ide o siedme pokračovanie úspešných detektívnych románov Cormoran Strike, ktoré píše J. K. Rowlingová pod pseudonymom Robert Galbraith. Predošlé knihy zo série nájdeš TU.

Na detektíva Cormorana sa obráti znepokojený otec, ktorého syn Will vstúpil do náboženskej sekty. Na prvý pohľad to pôsobí ako organizácia, ktorá bojuje za lepší svet. Cormoran však postupne zisťuje, že pod mierumilovnou maskou sa skrývajú neobjasnené úmrtia. Detektívova partnerka sa v snahe zachrániť Willa pokúsi infiltrovať do sekty.

Obklopený idiotmi (Thomas Erikson)

Máš v rodine niekoho, kto sa neustále sťažuje, že ho vytáča šéf, kolegovia v práci alebo manžel/manželka? Našli sme ideálny darček pre túto osobu. Tento škandinávsky bestseller vysvetľuje štyri základné typy ľudského správania, ktoré definujú spôsob, akým komunikujeme a vnímame ľudí okolo nás. Autor veľmi vtipne a trefne opisuje, ako komunikovať s každým z nich.

Okrem toho, že kniha obdarovanému ukáže, ako komunikovať s ľuďmi, naučí ho aj veľa o sebe a o svojich silných a slabých stránkach. Thomas Erikson tento rok tiež vydal voľné pokračovanie knihy s názvom Obklopený klamármi, ktorá ukáže, ako si nekaziť život podvodmi a manipuláciou.

Yellowface (R.F. Kuang)

Táto kniha poteší všetkých fanúšikov mysterióznych a napínavých príbehov. June je svedkom Atheninej zvláštnej smrti. Impulzívne sa rozhodne ukradnúť jej práve dokončený rukopis – dokonale napísaný román o nedocenenom prínose čínskych robotníkov počas prvej svetovej vojny.

June rukopis premenuje a pošle ho svojmu agentovi. Časom zisťuje, že sa nedokáže vymaniť z tieňa zosnulej Atheny. Navyše, začnú sa vynárať dôkazy, ktoré môžu ohroziť jej úspech. Kam až dokáže zájsť, aby si udržala slávu?

Frankie (Jochen Gutsch Maxim Leo)

Muž, ktorý chce zomrieť a kocúr, ktorý hľadá domov. Kniha Frankie rozpráva príbeh o hľadaní zmyslu života a nezvyčajnom priateľstve. Richard sa starostlivo pripravil, že si vezme život. V poslednej chvíli zbadá túlavého kocúra Frankieho, ako naňho so záujmom vypliešťa oči. Plány o odchode zo sveta sú zrazu fuč.

Kniha je napísaná z pohľadu kocúra, ktorý sa pozerá na svet vlastným, zjednodušeným pohľadom. Čitateľovi spríjemní deň, pretože je plná dojímavého a láskavého humoru.

Dlhovekosť (Bill Gifford Peter Attia)

Existuje liek na dlhovekosť? Dr. Petra Attiu viedli k prehodnoteniu prístupu k medicíne vlastné zdravotné problémy. Hovorí o strategickom prístupe k vlastnému zdraviu a to podporovaním telesného, kognitívneho a emocionálneho zdravia pomocou vedeckých prístupov.

Čitateľ sa napríklad dozvie, prečo ignorovanie emocionálneho zdravia môže skončiť katastrofou a či je pohyb naozaj najúčinnejším liekom na dosiahnutie dlhovekosti.

Svedectvá (Margaret Atwood)

Margaret Atwood ešte v 80. rokoch vydala dystopický román Príbeh služobníčky, ktorý sa drží na vrchole dodnes. Podľa jeho námetu vznikol aj skvelý seriál na platforme Max. Autorka po viac ako 30 rokoch vydala pokračovanie Svedectvá, ktoré vyvolalo pozitívne ohlasy a vyslúžilo si prestížne literárne ocenenie – Bookerovu cenu.

Dej románu Svedectvá sa odohráva o pätnásť rokov neskôr. Prostredníctvom svedectiev jednej ženy a dvoch dospievajúcich dievčat čitateľa ponorí do sveta diktatúry, kde ženy a ľudské práva neznamenajú vôbec nič.

Kaviareň v Kodani (Julie Caplinová)

Milovníčky jednoduchých romantických oddychoviek určite dobre poznajú diela Julie Caplinovej. Do nášho zoznamu sme vybrali pútavú knihu Kaviareň v Kodani, ktorá sa dá zhltnúť za jeden víkend. Dalo by sa povedať, že je to taká knižná alternatíva Emily in Paris.

Katie sa podarilo vybudovať jednu z najúspešnejších PR agentúr v Londýne. Po životnom sklamaní odchádza do Kodane, kde sa pokúša získať nového klienta. Zo spočiatku otravného výletu sa stane úchvatné dobrodružstvo.

Prekliata kniha (Juraj Červenák)

Ak máš medzi svojimi známymi milovníkov fantasy a historických románov, poteš ich napínavými príbehmi od slovenského autora Juraja Červenáka. Dej Prekliatej knihy čitateľa zanesie do Košíc, hlavného mesta Horného Uhorska.

V meste narastá napätie medzi protestantskými mešťanmi a katolíckymi hodnostármi, ktorí tu našli útočisko pred tureckou expanziou. Hovorí sa o povstaní proti monarchii. Po záhadnom zmiznutí cisárskeho astrológa Rudolf II. poverí troch vyšetrovateľov, aby ho našli aj so vzácnou knihou, ktorú sa pokúšal získať.