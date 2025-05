Čo bolo vo filme Nonnas inak ako v skutočnosti?

„Vyzerá to tu ako reštaurácia, cítiš sa tu ako v reštaurácii, vonia tu ako v reštaurácii, no nejde o reštauráciu. Je to kultúrna zmena,“ opísal Joe Scaravella svoj podnik, v ktorom by si miesto bežných profesionálnych kuchárov našiel babičky, teda tetušky, ktoré varia tak, ako ich to naučili doma.

Príbeh reštaurácie Enoteca Maria je po svete pomerne známy, pričom nadšenci gastronómie cestujú na Staten Island s cieľom navštíviť toto netradičné miesto a zažiť jeho atmosféru. Záujem o návštevu bude od mája zasE o niečo väčší.

Netflix v úvode mesiaca predstavil novinku s názvom Nonnas (Babičky). Ide o komédiu s prvkami drámy, ktorú režíroval Stephen Chbosky. V takmer dvojhodinovom filme je zobrazený príbeh Jodyho "Joa" Scaravellu a jeho rodinného dedičstva.

Film na základe skutočných udalostí odráža vznik reštaurácie Enoteca Maria, ktorú Joe otvoril na počesť jeho matky. Ako to býva v gastro sektore zvykom, nešlo to príliš jednoducho.

Nonnas je na Netflixe dostupný necelé dva týždne, počas ktorých si tento príbeh obľúbilo množstvo divákov aj kritikov. Na populárnej platforme Rotten Tomatoes má hodnotenie 81 %.

Joe, ktorého vo filme stvárnil Vince Vaughn, sa od mala pozeral na svoju mamu a babku, ako v dome pripravovali domáce talianske jedlo pre ľudí z celého susedstva. Obdivoval ich prístup k surovinám, komunikáciu, neporiadok a zároveň usporiadanosť v kuchyni a následne šťastných ľudí, ktorí si pri bujarej debate naberali z veľkých nádob rôzne špeciality.

Po smrti jeho najbližších, vrátane matky Marie, sa len ťažko spamätával. S pomocou priateľov či susedov sa dostal k starému domu na newyorskom ostrove Staten Islande.

Mapa Staten Islandu Zdroj: Wikimedia Commmons

Chcel otvoriť podnik na počesť svojej matky a babičky zo Sicílie, kde budú variť miesto profesionálov práve babičky. Vsádzal na ich originalitu, cit pre chute a rodinnú atmosféru. Síce je dnes Enoteca Maria populárnym miestom, vybudovanie renomé trvalo pomerne dlho, vrátane početných komplikácií.

Film je do veľkej miery odrazom reality, no napriek tomu tam nájdeš niekoľko rozdielov, ktorými tvorcovia dej dramatizovali. V úvode je však všetko tak, ako to bolo v skutočnosti.

