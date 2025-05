Rado sa rozhodol namiesto vysokej školy pre prácu v lese.

„Ľudia sa pýtajú, prípadne si možno myslia, či som zaspal dobu, a pritom len nevedia pochopiť, že každého baví niečo iné,“ hovorí furman Radoslav, ktorý sa živí ťahaním dreva z lesa pomocou ťažných koní.

Umelá inteligencia už v roku 2025 nahrádza viaceré zamestnania. Niektorí ľudia môžu byť v tomto ohľade pokojní, a určite medzi nich patrí aj Radoslav Lichvarčík.

Pred rokom zmaturoval, no nešiel na vysokú školu a ani do zahraničia. Rozhodol sa ostať doma a pokračovať v rodinnej tradícii. „Toto celé mám po dedovi. On celý život pracoval s v lese s koňmi a mňa to už odmalička veľmi lákalo, preto som sa na to dal,“ odpovedá na Rado na otázku, ako sa k tejto práci dostal.

Má 20 rokov, vlastní dva ťažné kone a aj napriek rizikám, ktoré sú s jeho prácou spojené, by ju nevymenil za nič na svete.

Keď som si prehliadal jeho Instagram, bol som v nemom úžase. Mladík so štýlovým fadeom na hlave postuje na svoj profil videá, ako v náročných terénoch poháňa kone, ktoré za sebou ťahajú obrovské stromy. Prípadne sa premáva na voze naprieč zasneženou krajinou či v dedine po hlavnej.

Ako je možné, že takto pracuje v súčasnosti mladý človek? Koľko je okolo toho práce, ako sa dá vlastne zvládnuť kôň, aké sú riziká a koľko si touto prácou vie na Slovensku zarobiť.

Za odpoveďami som sa vybral do obce Malcov, kde má Radoslav ustajnené kone. Po príchode sa snažím nájsť hasičskú zbrojnicu, neďaleko ktorej by mala byť jeho stajňa.

V stajni ma hneď zaujali kone a vtáky

Dva mohutné kone postávajú na pravej strane stajne, okolo nich poletuje množstvo drobných vtákov.

„No áno, to sú lastovičky a je ich tu celkom dosť. Je to však normálne, hovorí sa, že je tradíciou, aby v konskej stajni boli lastovičky, neviem úplne prečo. Možno kvôli tomu, že je tu viac hmyzu, dobré prostredie a môžu vylietavať von a dnu, aspoň si myslím,“ rozširuje moje znalosti o tradíciách v konských stajniach Radoslav.

Lastovičky sú údajne symbolom šťastia a pokojného hospodárstva. Miesto, kde hniezdia lastovičky, je známe pokojom a pohodou. Z ťažných koní ide obrovský rešpekt.

Toto sú teda tvoje kone. Ako sa volajú?

Kubo a Gaštan. Gaštan má 5 a Kubo 9 rokov. Jeden z nich je žrebec a druhý valach, teda vykastrovaný kôň. Čo sa týka váhy, tak Gaštan váži asi 700 kg a Kubo ešte o 80 kg viac. Cena za dobrého ťažného koňa je dnes aj 4 000 eur.

Koľko majú takéto kone „funkčnosť“ v aktívnej službe?

Všetko záleží od toho, ako sa s nimi robí a koľko sa toho robí, a samozrejme, ako sa o nich staráš. Záleží tiež, či jeden robí vkuse, alebo ich striedaš. Ale pri tej aktívnej práci by mali tých 14 rokov vydržať.

Raz ti vraj kôň ušiel až dole do dediny. Ako si to zvládol?