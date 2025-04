Betka má za niekoľko rokov praxe množstvo pekných, ale aj hrôzostrašných skúseností.

„Povedal mi, že keďže už pol roka so mnou jazdí, teraz si môžeme zajazdiť spoločne,“ ihneď som volala policajtov, no pán ušiel a už som ho nikdy nevidela," začala jednu zo svojich desivých storiek taxikárka Betka Lokajová.

Za volantom taxíka pracuje od roku 2020, pričom sa cez viacero taxislužieb prepracovala k tomu, že jazdí sama za seba, kedykoľvek jej to vyhovuje. V rozhovore pre Refresher si zaspomínala na tie najhoršie zážitky, pre ktoré musela dokonca navštíviť psychológa.

V tomto článku si prečítaš: Akú nepríjemnú skúsenosť mala so ženami, ktoré odmietali zaplatiť.

Ako ju fyzicky napadol chlap kvôli balónom.

Aké sexuálne obťažovanie zažila a kedy musela vytiahnuť paralyzér.

Koľko si dokáže v silnejšom mesiaci zarobiť.

„Jeden muž sa mi začal vyzliekať v taxíku a naliehal, aby som ho uspokojila. Dostal ranu paralyzérom a bolo po všetkom. Povedala som legendárnu vetu, že jediná iskra, ktorá medzi nami preskočí, bude tá z paralyzéra,“ opisovala mi Betka jeden zo zážitkov.

Betka je v Bardejove známa firma. Na bielej Fabii vozí ľudí denne od skorého rána do večera, pričom podľa vlastných slov nemá problém sadnúť do auta neskoro v noci a odviezť zákazníka prakticky kamkoľvek.

Taxikárka Betka Zdroj: REFRESHER / Timotej Gašper

Na termíne rozhovoru sme sa dohodli v úvode veľkonočných sviatkov. Betka ma čaká za bytovkou, sadám k nej dopredu a po krátkom smalltalku mi zahlási, že ešte dve hodiny musí pracovať, tak že sa s ňou povozím. Neviem, či to stihla celé dopovedať, už jej zvonil telefón so žiadosťou o odvoz.

Kým sa prederieme cez autami preplnené mesto, pýtam sa jej na začiatky v tomto povolaní. „Robila som kadečo. Ak si astmatik, tak je problém zamestnať sa, pretože nemôžeš robiť v prašnom prostredí, ani dvíhať ťažké veci a podobne. Tak som si spravila potrebné papiere a začala som jazdiť,“ povedala Betka o úplných začiatkoch.

Kedy si začala?

Pár dní po mojich narodeninách v júli 2020. Začala som v iných bardejovských taxislužbách, za čo sa chcem obom firmám veľmi pekne poďakovať, že mi dali šancu a naučili ma čo a ako. Povedala som si, že chcem robiť sama na seba a nedeliť zisk. V taxislužbe odvádzaš 40 % z toho, čo zarobíš, teraz som sama sebe šéfkou a jazdím, kedy chcem.

Čo si robila predtým?

Žila som v Brne, tam som pracovala v lahôdkach a tiež som čoto zažila. Raz po mne jedna žena hodila šunku, že čo som jej to predala za shit. Kvôli zdravotným problémom som sa vrátila do Bardejova a približne rok som maródovala, teda z maródky človek nevyžije. Našla som si tu následne priateľa, no po troch rokoch sme sa rozišli, keďže alkohol vyhral. A tak som začala s taxikárčením.

V Brne si bola kvôli štúdiu?

Nie, kvôli práci. Mám vyštudovanú strednú školu s maturitou, odbor životné prostredie. Keď som sa niekde pýtala o prácu, vyžadoval sa minimálne bakalársky titul. Tak som odišla do Brna robiť do firmy na kábliky. Tam som musela skončiť, pretože ma začala bolievať hlava z toho druhu práce.

Mala si niekedy predstavu o tom, že budeš jazdiť v taxíku?

Taxislužba bol vždy sen môjho otca. Skôr to nevyšlo, pretože otec zomrel, no vzťah k jazdeniu mám po ňom, keďže bol tiež profesionálny šofér. Mama sa stále smeje, že som sa narodila s volantom v rukách.

Neodhovárali ťa od toho kamaráti či rodina?

Nie, skôr mi len hovorili, že keď začnem jazdiť, začnem automaticky aj piť kávu, fajčiť a cez voľno piť alkohol. Nič z toho sa napokon nestalo a to jazdím už päť rokov. V podstate kávu som nikdy nepila a nikdy som nebola extra fajčiarka.