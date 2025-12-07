Michaela točí JOI videá: Takéto požiadavky mi píšu klienti, v zálohe mám 3-tisíc gigabajtov contentu (Rozhovor)

- produkty a služby určené pre osoby staršie ako 18 rokov
- sex, nahotu a iný NSFW obsah
- násilie, krv alebo obsah nevhodný pre citlivé povahy
So známou českou modelkou Michaelou Isizzu sme sa pozreli na to, ako vznikajú Jerk Off Instructions videá, ktoré sú vo svete erotického priemyslu stále obľúbenejšie.
Pornovideá s tematikou Jerk Off Instructions – alebo skrátene „JOI“ – sú medzi dospelými divákmi stále obľúbenejšie. Hoci na popularite naberajú najmä v zahraničí, tento fenomén si našiel miesto aj medzi česko-slovenskými tvorkyňami.
O tom, prečo mnohí muži tieto videá uprednostňujú pred klasickým pornom, sme sa porozprávali s jednou z priekopníčok českého JOI, bývalou pornoherečkou a OnlyFans modelkou Michaelou Isizzu alias WAIFUBAOBEI.
„Najväčšia výhoda formátu JOI spočíva v tom, že divákom imitujú priamy kontakt s OnlyFans modelkou. Fanúšik má pocit, akoby som k nemu skutočne prehovárala. Zároveň sú však super aj pre tvorkyne obsahu, pretože v nich nemusia ukázať všetko. Veľa mužov vzrušuje už len to, že počujú môj hlas, ktorý im hovorí, ako majú masturbovať,“ hovorí Michaela Isizzu.
Tvorkyňa pikantných videí pre Refresher prezradila, aké JOI-ká majú jej fanúšikovia najradšej, koľko jej trvá pripraviť takýto content, či pri natáčaní improvizuje alebo či si píše scenár, ale i to, či jej lichotí predstava, že tisíce neznámych mužov masturbujú podľa jej pokynov.
- Či si Michaela Isizzu pamätá ešte na svoje prvé JOI video a ako sa cítila, keď ho natáčala.
- Prečo mužom dáva v JOI videách rôzne úlohy, ako napríklad, aby ochutnali svoj ejakulát.
- Či pri natáčaní inštrukcií improvizuje, alebo používa scenár.
- Ako ju jeden klient poprosil o to, aby si na videu strčila do zadku mozzarellu.
- Koľko dolárov si pýta od fanúšikov za jedno JOI video a či jej lichotí predstava, že nad ňou masturbujú cudzí muži.
Ako by si vysvetlila, o čom sú JOI videá niekomu, kto tento pojem počuje prvýkrát?
V skratke ide o videá, v ktorých dávam divákovi inštrukcie a pokyny, ako má masturbovať. Tento formát ma veľmi baví. Občas, keď ich natáčam, som z toho taká nadržaná, že si to sama urobím.
Vzrušuje ma už len to, keď sa vidím na prednej kamere telefónu. Milujem svoje prsia, milujem samu seba a ešte keď k tomu nahodím svoj sexy hlas, som zo seba úplne paf. (smiech)
JOI video môže byť, samozrejme, aj stručné – iba o tom, že má klient masturbovať a pritom myslieť na Onlyfans modelku. Ja sa to však klientom vždy snažím nejako okoreniť.
V čom vidíš najväčšiu výhodu JOI videí oproti klasickému pornu?
Ich najväčšou výhodou je, že imitujú priamy kontakt s OnlyFans modelkou. Fanúšik má pocit, akoby som k nemu skutočne prehovárala.
JOI videá sú však zároveň super aj pre tvorkyne obsahu, pretože tvorkyňa v nich nemusí ukázať všetko. Veľa mužov vzrušuje už len to, že počujú hlas svojej obľúbenej tvorkyne, ktorý im hovorí, ako majú masturbovať. Často stačí iba nahrať kvalitnú hlasovku. Muž sa započúva do môjho hlasu a urobí sa na tom.
