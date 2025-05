Tereza Zítková sa stala jednou z ôsmich finalistiek Playboy Playmate 2025.

Z mučiarne rovno na stránky najslávnejšieho pánskeho magazínu. Profesionálna domina a po novom už aj modelka Tereza Zíková pre Refresher porozprávala o tom, aké je to fotiť pre Playboy.

„Tento magazín poznám a obdivujem už veľmi dlho. Keď som mala 7 rokov, náhodne som ho objavila v ocinovej skrýši. Namiesto toho, aby ma vydesilo, prečo sa pozerá aj na iné nahé ženy, ako na maminu, som si povedala, že raz chcem byť jednou z nich,“ hovorí Tereza s tým, že stať sa finalistkou Playboy Playmate 2025 bol pre ňu splnený sen.

Čerstvá modelka pre Refresher porozprávala, ako vyzeralo zákulisie súťaže, aké „štandardy krásy“ museli spĺňať súťažiace, ale i to, ako čo o jej netradičnom povolaní povedala porota a ostatné dievčatá. „Keď som porote povedala, že som profesionálna domina, všetkým padli sánky,“ spomína so smiechom.

Okrem iného sme sa s Terezou porozprávali aj o tom, či sa na pľaci stretla s niečím, čo by potvrdzovalo fámy, že modelky dostávajú prácu cez posteľ, a či na fotoshootingoch skutočne konzumujú alkohol a drogy, ako si to mnohí ľudia myslia.

V tomto článku si prečítaš: Či musia Playboy modelky spĺňať nejaké vopred určené „štandardy krásy“.

Ako Tereza šokovala porotu tým, že je profesionálna domina a aké profesie mali ostatné súťažiace.

Či sa stretla s nejakými nevhodnými narážkami na pľaci a čo si myslí o tom, že modelky dostávajú prácu cez posteľ.

Či počas fotení užívajú drogy alebo alkohol.

Či Tereza plánuje v budúcnosti nafotiť aj akty.

Ako niektorých jej „subíkov“ odradilo, že ich madam ukázala svoje prsia v časopise.

Ako si sa stala modelkou pre Playboy?

Playboy každoročne organizuje súťaž, v rámci ktorej hľadá svoju novú Playmate spomedzi obyčajných dievčat. Táto súťaž je určená pre dievčatá bez akýchkoľvek skúseností so šoubiznisom. Keď sa v nej osvedčia, otvorí im do neho dvere.

Milujem byť stredobodom pozornosti, rada sa zviditeľňujem, a tak som sa rozhodla túto príležitosť využiť. Na poslednú chvíľu som si poslala prihlášku a vyšlo to.

Ako takáto súťaž vyzerá?

Zo všetkých prihlášok porota vyberie 16 slečien, ktoré sa zúčastnia osobných kastingov a fotení. Do finále postúpi osem dievčat. Nakoniec jedno z nich získa titul Playboy Playmate a dostane titulku v magazíne.

Keď som im (ostatným súťažiacim, pozn. red.) vysvetlila všetko o mojej práci, mnohé z nich mi povedali, že keby som potrebovala asistentku, tak sa hlásia.

Dievčatá, ktoré sa v minulosti chceli stať modelkami, museli spĺňať isté „štandardy krásy“. Môže sa do tejto súťaže prihlásiť ktokoľvek?

Určite áno, už to tak nefunguje. V Playboy hľadajú rôznorodosť. Do semifinále postúpili štíhle, plnoštíhle, potetované aj nepotetované dievčatá. Dokonca bola medzi nami aj súťažiaca tmavej pleti, čo ma veľmi potešilo, lebo je to dôkaz, že skutočne dávajú priestor rôznym podobám krásy, ako to prezentujú.

Rozmanitý bol tiež vek súťažiacich, do semifinále postúpila aj jedna mamička. Prekážkou neboli ani plastické úpravy. Ak sa nemýlim, ja som bola jediné úplne prirodzené dievča bez akýchkoľvek úprav a pichnutých pier.

Každopádne, na to, ako sme boli každá iná, sme si veľmi sadli. Bolo to pestré a zábavné.

Z čoho pozostávali osobné kastingy?

V semifinále sme sa všetky dievčatá stretli v krásnych priestoroch Grand Hotela Bohemia v Prahe. Najskôr sme museli prejsť pohovorom, na ktorom sa nás desaťčlenná porota pýtala na náš osobný život.

Keď som prišla pred porotu ja a povedala som im, že som profesionálna domina, všetkým padli sánky. (smiech) Nastalo ticho, tak som sa im snažila vysvetliť, čo táto práca vlastne obnáša. Myslím si, že mi to vo výsledku možno trochu aj pomohlo, keďže hľadali rôznorodosť.

Dievčatá, ktoré postúpili, potom čakalo fotenie a catwalk.

Čo na tvoju prácu povedali ostatné súťažiace?

Boli trochu v šoku, ale nepohoršilo ich to. Skôr by som povedala, že boli veľmi zvedavé. Zavalili ma hromadou otázok. Zisťovali napríklad, či mám s klientmi intímny kontakt. Samozrejme, veľmi slušne a seriózne. Keď som im všetko vysvetlila, mnohé z nich mi povedali, že keby som potrebovala asistentku, tak sa hlásia. (smiech)

Unikitty spolu so svojim otrokom. Zdroj: Archív/Queen Unikitty

Čím sa živili ony?

Nerozprávala som sa so všetkými súťažiacimi o ich profesii. Viem, že boli medzi nimi nejaké influencerky či jedna obchodná zástupkyňa. Väčšina z nich pracovala v administratívnom sektore. Žiadna nemala taký divoký job ako ja, keď sa pýtaš na to. (smiech)

Veľa ľudí mi hovorilo, že nevyhrám, keď nebudem spať s producentom.

Považovala si svoj netradičný job od začiatku za výhodu?

Vôbec, práve naopak. Bála som sa, že nebudú chcieť dominantnejšiu slečnu, aby im nerobila nejakú neplechu. Nakoniec som však porote pasovala do užšieho výberu. Možno aj pre moju prácu a možno pre to, že som tam bola jediná, ktorá má aj nejaké väčšie tetovanie.

Prejavila sa niekedy tvoja dominantná povaha počas súťaže?

Raz som tak trochu začala organizovať dievčatá pri fotení. Chcela som len pomôcť, lebo bol chaos, ale producentovi to pripadalo tak, že sa mu snažím niečo diktovať. Otočil sa na mňa a uštipačne povedal: „Mne tu teraz dominovať nebudeš“.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Playboy Czech Republic (@playboyczechrepublic)

Bolo mi to ľúto a bála som sa, že kvôli tomuto nedorozumeniu pohorím v súťaži. Nie som zvyknutá na to, aby so mnou niekto komunikoval takto priamo. Keď som s ním neskôr hovorila, ukázalo sa, že je všetko v poriadku. Pravdepodobne na to aj zabudol. Uľavilo sa mi, lebo som sa naozaj snažila zanechať čo najlepší dojem.

Hovorí sa, že modelky dostávajú prácu cez posteľ. Čo si o tom myslíš? Dostala si aj ty nejakú takúto ponuku?