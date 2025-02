Fetišistická modelka, ktorá vystupuje na portáloch pre dospelých pod pseudonymom Natallie, nám priblížila svoju prácu, ako aj život s parafíliou.

Natália sa narodila s parafilnou preferenciou na fetišizmus. Svoju odlišnosť nechce skrývať, naopak, živí sa ako tzv. „latexová modelka“. Videá, v ktorých vystupuje ako živá latexová „f*ck doll“, si našli mnoho fanúšikov na Onlyfans, ako aj na iných platformách.

Mladá Češka v rozhovore pre Refresher prezradila, čo ju najviac vzrušuje na „dollyfication“, koľko si na populárnych platformách pre dospelých dokáže zarobiť, ale aj to, ako jej prácu vnímajú najbližší kamaráti a rodina.

S Natáliou sme sa tiež porozprávali o tom, v čom je život s parafíliou náročný. Vysvetlila nám, kde si hľadá partnerov s rovnakými sexuálnymi preferenciami, ale aj to, prečo sa ľudia ako ona môžu veľmi ľahko stať obeťami sexuálneho násilia.

„Viackrát som bola s ľuďmi, ktorí ma chceli na prvom rande porezať nožom a dať mi na hlavu igelitovú tašku len preto, lebo som im povedala, že som na BDSM. Ľudia s parafíliou sa jednoducho stanú obeťami, pretože random človek z Tinderu si kvôli ich sexuálnym preferenciám myslí, že s nimi môže skúsiť čokoľvek a budú voči tomu otvorení,“ priblížila Natália s tým, že len o vlások unikla znásilneniu.

V tomto článku si prečítaš: Ako Natáliinu prácu vnímajú jej najbližší.

Koľko mala rokov, keď si začala uvedomovať svoju parafíliu.

Ako ju jeden muž chcel na prvom rande pridusiť igelitovým vreckom.

Aké pravidlá si nastavila pri gangbangu so šiestimi mužmi, aby bol bezpečný.

Čo ju vzrušuje a fascinuje na „dollyfication.“

Fotíš a tvoríš obsah ako latexová modelka. Je to tvoj full-time job?

Teraz už áno. V minulosti som pracovala ako make-up artistka a bolo to len moje hobby. Po desiatich rokoch ma však make-up už prestal napĺňať, lebo som mala pocit, že som si v tomto smere už všetko vyskúšala a zažila.

Svoj koníček som preto povýšila na regulárnu prácu. V súčasnosti robím latexovú modelku a influencerku. Peniaze zarábam zo spoluprác, z Onlyfans a z ďalších platforiem, na ktorých predávam svoje videá.

Čo všetko táto práca zahŕňa?

V prvom rade je dôležité povedať, že nerobím všetko sama, lebo by som sa zbláznila. Musím byť aktívna na sociálnych sieťach a pridávať na ne content. Vždy musím vymýšľať niečo nové a zaujímavé. Každodenne si tiež dopisujem so stovkami ľudí na Onlyfans.

Keďže je to časovo náročné, našla som si dievča, ktoré sa mi stará o sociálne siete a pomáha mi s nápadmi. Taktiež mám svojho strihača, aby mi editoval všetky videá. Odpisovanie followerom a content plány však stále zostávajú iba v mojej réžii. Aby toho nebolo málo, aktuálne rozbieham svoj e-shop.

Zhrnula by som to tak, že je to ako klasický job influencera, len s tým rozdielom, že nepublikujem iba na Instagrame, ale aj na ďalších stránkach.

Páči sa mi, keď sa vďaka „dollyfication“ môžem zmeniť na úplne inú persónu, podľa mojej aktuálnej nálady.

Myslím si, že tvoj content je pomerne pre úzku cieľovku ľudí s rovnakým sexuálnym nastavením, ako máš ty. Dokážeš si nájsť dostatok predplatiteľov, aby ťa to uživilo?

Máš pravdu, moja cieľová skupina je síce veľmi úzka, ale je to pre mňa skôr benefit, ako nevýhoda. Existuje totiž len málo creators, ktorí robia rovnako špeciálny obsah ako ja. V Česku som sama a neviem ani o nikom zo Slovenska, kto by robil niečo podobné. Jediné dievčatá, ktoré registrujem a mohli by mi svojou tvorbou konkurovať, sú z Berlína.

Natália sa živí ako latexová modelka.Takto vyzerá jej kostým „f*ck doll“. Zdroj: Archív/Natália

Tvorcov špeciálneho obsahu je veľmi málo, čo znamená, že keď už človek hľadá niečo veľmi špecifické, väčšinou to nie je zadarmo. Ak sa chceš pozerať na nejaké porno, ako muž sexuje s vanilkovým dievčaťom, nájdeš toho na internete fúru, ale ak chceš vidieť latexovú doll s kondómovým catsuitom, ako robí pegging, tak si za to zaplatíš.

Koľko si dokážeš zarobiť za mesiac?