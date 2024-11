Domina Queen Unikitty: Návštevu dominy nepovažujem za neveru. Mnohých zadaných mužov ku mne pošlú ich partnerky (Rozhovor)

Profesionálna domina nás zasvätila do tajov svojej práce.

Tereza Zíková alias Queen Unikitty sa živí ako profesionálna domina. Keďže sama mala už od detstva sklony k rôznym sexuálnym odchýlkam, chápe svojich klientov lepšie ako ktokoľvek iný. Aj kvôli tomu neberie túto profesiu len ako svoju prácu, ale považuje ju za akési poslanie.

20-ročná Češka v rozhovore pre Refresher vysvetlila, ako prebiehajú jej lekcie, čo majú otroci zakázané, do akej miery si môžu sami určovať scenár stretnutí, ale aj to, v akom prípade si zaslúžia, aby im dopriala orgazmus.

„Ak si sadneme a vidím u nich snahu a progres, v tom prípade ma o niečo takéto môžu požiadať a možno sa dohodneme. Vo svojom štúdiu mám na to množstvo hračiek a pomôcok, ale to neznamená, že ich musím používať na každého,“ priblížila mladá domina.

Tereza nám okrem iného porozprávala, ako si na vlastnej koži vyskúšala kaviár, v čom sú lekcie, ktoré robí s mamou, výnimočné, a aké najbizarnejšie požiadavky na ňu už mali otroci. Prezradila tiež, čo si o jej práci myslí jej okolie a partner, či je návšteva dominy podľa nej nevera a ako funguje finančné otroctvo.

Ako si sa dopracovala k tomu, že budeš domina? Pociťovala si dominantné stránky svojej osobnosti už predtým?

Moja dominantná povaha sa začala prejavovať už v detstve. Mala som potrebu ostatným deťom diktovať rôzne úchylnosti, ktoré patrili do mojich perverzných predstáv. Jedna z nich bola, že nahovorím spolužiakov, aby sa pred sebou vyčú*ali a potom to po sebe vypili. A to som vtedy mohla mať päť rokov. (smiech)

Prvé dominantné myšlienky som mala už ako trojročná, a keď sa nad tým teraz tak zamýšľam, veľmi skoro som začala aj so sebauspokojovaním.

Pamätáš si ako zareagovali na túto tvoju divnú požiadavku spolužiaci? (smiech)

Určite sme mali nejaké nezhody. (smiech) Dospelí to ale brali tak, že ide iba o detskú zvedavosť. Bolo to niečo podobné, ako keď sa spolužiaci hrajú v škôlke na doktorov.

Detská zvedavosť proste nepozná hranice, a to ani pri objavovaní sexuality. Myslím si, že keď to dieťaťu v tej chvíli zakážeš a pokarháš ho, o to viac bude mať k týmto veciam sklony v budúcnosti. Mnohým ľuďom sa potom vymknú ich sexuálne odchýlky z rúk a stanú sa nekontrolovateľnými.

Kedysi som po dohode dávala niektorým svojim klientom ako suvenír z lekcie moje použité nohavičky, aby si s nimi – alebo teda skôr nad nimi, urobili, čo chcú.

Kedy si spoznala pojem BDSM a rozhodla sa, že sa staneš dominou?

Už ako dieťa som si o týchto veciach začala čítať na internete a hľadať sa v nich. Keď som mala trinásť rokov, tak som žartovala, že sa raz stanem dominou. Hoci som to vtedy myslela len ako vtip, stále som mala niekde v hlave myšlienku, že by to predsa len nemusela byť úplná blbosť.

Na jednom školskom výlete, na ktorom sme boli zo strednej školy, som pred spolužiakmi vyhlásila, že sa na všetko vykašlem a stanem sa dominou. Povedala som si, že nikdy nebudem robiť normálnu prácu, pretože by ma to nebavilo.

V pätnástich som si postupne už vyhľadávala ľudí z tejto komunity a o dva roky neskôr som sa začala stretávať s jedným vysokoškolákom. Dochádzal za mnou a spoločne sme objavovali, ktoré praktiky nás vzájomne bavia a páčia sa nám. Po nejakej dobe mi vnukol myšlienku, že by som to mohla robiť profesionálne a brať si za to peniaze. Od osemnástky som sa teda tomu začala venovať profi.

Ale ten predpoklad, že budem pracovať v nejakej sfére „sexwork“ bol u mňa odjakživa. Uvažovala som o tom už v „predbubertálnom veku“. Preto v úvodzovkách, lebo ja si myslím, že som mala pubertu už ako dvojročná. (smiech)

Máš to teda ako full-time job, alebo je to stále iba hobby, za ktoré dostaneš aj nejaké peniaze?

Najskôr to bolo iba hobby, ale teraz to robím na full-time. Riešim okolo toho rôzne fotenia, mám založené profily na viacerých platformách a vlastný web. Keďže sa chcem v tomto smere kariérne rozvíjať, dávam do toho všetok svoj čas.

Predpokladám, že sa teda dá z práce dominy plnohodnotne uživiť.

Áno, dá.

Spomínala si kariérny postup. Ako môže u dominy vyzerať taký kariérny postup? Čo by si chcela v budúcnosti dosiahnuť?

Keď som to začínala robiť profesionálne, som si zadala cieľ, že nechcem byť pred lekciami s novými klientmi nervózna. Toto sa mi už dávno podarilo dosiahnuť a teraz sa sústredím na nové kariérne ciele, ako napríklad, že sa budem prezentovať aj na fetišistických akciách v cudzine.

V budúcnosti by som tiež chcela skúsiť kontaktovať jednu dominu z Poľska, aby si ma zobrala pod svoje krídla a bola mi taká domino-maminka. Mohli by sme spolu vytvárať nejaký content a podobne. Na druhú stranu, je to pomerne zložitý cieľ, keďže tieto slečny majú pod sebou už veľa dievčat priamo z krajiny, v ktorej pôsobia.

V cudzine tiež existujú rôzne súťaže o najlepšiu dominu na svete, najlepší BDSM content, či o najlepšie vychovaného otroka. Rada by som sa ich niekedy zúčastnila.

Keď sa klient poriadne nevyčistí, stávajú sa pri peggingu malé nehody, ktoré bývajú dosť nepríjemné. Niekoho by pritom ihneď naplo, ja si však musím aj pri takýchto situáciách zachovať profesionalitu a nedať to najavo.

Z tvojho entuziazmu a z toho, ako o tom rozprávaš, mám pocit, že to nie je pre teba len práca, ale skôr životné poslanie. Je to tak, alebo sa mýlim?

Myslím si, že ak by som mala inú povahu, bola by to pre mňa naozaj iba práca, alebo hobby. Od detstva som však veľmi naladená na sexualitu a rôzne sexuálne odchýlky, vďaka čomu dokážem svojich klientov pochopiť viac ako ktokoľvek z ich okolia, a preto mám pocit, že je to mojím poslaním. Lekcie sú bezpečné miesto, kde sa mi môžu so všetkým zveriť bez toho, aby si vypočuli akékoľvek predsudky.

Myslím si, že byť dominou, či dominantom nemôže byť každý. Človek na to jednoducho musí mať žalúdok. Dejú sa počas lekcií nejaké veci, ktoré sú ti doteraz nepríjemné?

Keď sa klient poriadne nevyčistí, stávajú sa pri peggingu (análna penetrácia s pripínacím penisom, pozn. red.) malé nehody, ktoré bývajú dosť nepríjemné. Zvyšky stolice majú svoj zápach, čiže je to nepohodlné aj napriek tomu, že mám na všetkých pomôckach kondómy a pri fistingu (zasúvanie dlane do vaginálneho alebo análneho otvoru, pozn. red) na rukách latexové rukavice.

Niekoho by pritom ihneď naplo, ja si však musím aj pri takýchto situáciách zachovať profesionalitu a nedať to najavo. Veľakrát sa kvôli tomu môže cítiť zle aj sám klient a ja som tam od toho, aby to vnímal ako normálnu ľudskú vec. Preto k nej tak aj pristupujem. Nechám ho, aby si išiel do kúpeľne ešte raz urobiť hygienu a potom ďalej pokračujeme v lekcii.

Keď niekto chce robiť túto prácu, musí si na to jednoducho zvyknúť, lebo sa to stáva. Ja osobne som sa to naučila brať ako prebaľovanie dieťaťa. Vždy to bude nepohodlné, ale tisíckrát najpríjemnejšie je, keď ku mne príde nerešpektujúci klient.

Nerešpektujúci klient?

Existujú klienti, ktorí nerešpektujú hranice a vytvárajú nátlak na dominu. Snažia sa ju prehovárať na rôzne sexuálne služby, prípadne im za to ponúkajú peniaze. Takíto ľudia u mňa, samozrejme, nepochodia.

