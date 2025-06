Zisťovali sme, či sú voči podobným podujatiam otvorení aj ľudia z regiónov, a ako na ne reagujú.

Je krátko pred šiestou hodinou večer, keď prichádzam do novozámockej kaviarne Castle Caffe, ktorú dôverne poznám. Niekedy sem cez týždeň vybehnem na rýchlu kávu, v piatok prípadne aj na drink. Nové Zámky sú obmedzené na niekoľko podnikov, čiže ma neprekvapí, že je kaviareň plná ľudí. Väčšina z nich sú pre mňa známe tváre, keďže odtiaľto pochádzam.

Zatiaľ čo prvá časť podniku funguje štandardne, v druhej je dnes nezvyčajná akcia: drag queen šou. Nové Zámky sú v tomto pomerne konzervatívne mesto, čiže usporiadať niečo podobné chce istú dávku odvahy. Najmä, keď bežných hostí a fanúšikov „dragu“ oddeľuje len tenký záves. Čím sme k nemu bližšie, tým hlasnejšie sa z druhej strany ozýva dievčenská hudba a smiech.

Drag queen šou sú podujatia, na ktorých vystupujú umelci – najčastejšie muži v ženských kostýmoch, ktorí imitáciou spevu, tancom a humorom oslavujú rodové stereotypy.

Keď cezeň prejdem, mám pocit, akoby som prekročil akýsi portál. Počas toho, ako dievča pri vstupe hľadá moje meno na guest liste, si očami premeriam miestnosť. Poznám len niekoľko členov LGBTI komunity z nášho mesta, inak nikoho.

Niekoľko metrov predo mnou stojí vyzývavo oblečená žena v podpätkoch, s obrovskými – skutočne neprehliadnuteľnými prsiami. Keďže je v miestnosti málo svetla, nevidím jej poriadne do tváre. Až keď podíde bližšie a pozdraví ma, uvedomím si, že to je môj starý známy, Viktor Mézeš. Z chalana, ktorého si pamätám z tínedžerských čias, „vyrástla“ Vicky Jenner – diva odhodlaná to tu dnes večer roztočiť spolu s Drag Queen Sunshine.

Okrem jeho šou ma však zaujíma ešte jedno: je konzervatívne mesto ako Nové Zámky pripravené na niečo takéto? Vyrastal som tu a žijem tu, čiže veľmi dobre viem, že miestni ešte stále nie sú otvorení voči queer ľuďom tak, ako napríklad v Bratislave či v zahraničí. Stretnem sa dnes večer ja alebo iní hostia s predsudkami, že sme prišli na túto akciu? A čo Viktor, prijmú ho ľudia ako ženu?

„Usaďte sa, za minútku začíname, štetky moje!“ ozve sa z mikrofónu Viktorov hlas, ako ho nepoznám – zženštilý, teatrálny, rozhodne patriaci Vicky Jenner – a vytrhne ma z mojich myšlienok. Teraz je čas na šou, ostatné zistíme potom.

V Refresheri ti pravidelne prinášame reportáže z rôznych nezvyčajných akcií, aby si mohol nahliadnuť aj do iných komunít. Naposledy sme boli napríklad na fetišistickej párty, či na postapokalyptickom festivale. Tvoriť kvalitný obsah môžeme len vďaka našim predplatiteľom. Ak sa ti naša práca páči, podpor nás vstupom do klubu Refresher+.





V tomto článku si prečítaš: Čo všetko predviedol Viktor na svojej šou a či sme sa počas večera stretli s predsudkami.

Ako sa v tínedžerskom veku snažil skamarátiť s rôznymi partiami, aby sa mu nikto nesmial pre jeho sexuálnu orientáciu.

Na prvú šou mu neprišli diváci, lebo sa báli, že si ich po nej niekto odchytí. Ako vyriešil bezpečnosť teraz?

Ako mu informácie o šou odmietli prezdielať jeho kamaráti influenceri.

Čo na Viktorove vystúpenie povedala jeho mama, majiteľ podniku a jeden z divákov.

Nadržaná mníška aj Mária Gombitová na vozíku

Vicky Jenner sa hneď v úvode šou predstaví v kostýme mníšky. Roztlieska celú kaviareň do rytmu gospelu. V tom najlepšom príde drop. V momente, ako sa zmení hudba, strhne zo seba rúcho a predvedie sexi tanec v červených tangáčoch a podprsenke. Nebudeme si klamať, je mi trochu zvláštne vidieť Viktora v takomto outfite, ale snažím sa si zvyknúť.

Rovnako ako všetkých v publiku, aj mňa si získa svojou energiou. Nedokážem sa prestať smiať na jeho hláškach. Po kaviarni lieta ako tornádo, hovorí vtipy, tancuje a pred tvárami ľudí trasie so svojimi odhalenými silikónovými melónmi. „Chceš oblízať? Oblíž!“ kričí na jedného z divákov a ten to ochotne spraví.

Vicky Jenner sa promenáduje medzi ľuďmi sebavedomo ako Beyoncé. Niekedy dokonca zabudnem, že to je vlastne Viktor. Otváraním úst imituje spev, rukami ukazuje gestá a nabáda divákov, aby jej za podprsenku strkali bankovky. Stačí urobiť niekoľko kolečiek medzi ľuďmi a má na večer zarobené.

Celý program zaklincuje v momente, keď sa uprostred kaviarne po prestávke zjaví na invalidnom vozíku. Z reprobední začne hrať Marika Gombitová a Viktor veľmi trefne napodobňuje jej pohyby.

Vicky Jeniffer ako Marika Gombitová. Zdroj: Archív/Jenny Lujza Kráľová



Ľudia v miestnosti jasajú, tlieskajú a kričia. Divákom, ktorí si za šou zaplatili, sa jednoznačne páči. Čo si však o nej myslia ostatní hostia sediaci v prednej časti kaviarne Castle Caffe?

Na prvú šou takmer nikto neprišiel, lebo sa ľudia báli, že ich zbijú

Krátku pauzu medzi jednotlivými číslami využijem na to, aby som sa porozprával s Viktorom o jeho prvých dojmoch z večera.