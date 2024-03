Bol som na slovenskej fetišistickej párty: na okázalé večierky plné erotiky sa chodia odviazať aj vrcholoví manažéri

Na Dark Play Party som zažil vystúpenia nabité erotickou energiou, kochal sa odvážnymi outfitmi divákov a ticho pozoroval hostí, ktorí mi núkali šteklivé impresie.

Článok obsahuje explicitné fotografie a podrobný opis priebehu párty, preto nie je vhodný pre neplnoletého čitateľa.

Len čo moderátor akcie vyhlási vystúpenie, pod pódiom sa zhlukne dav ľudí. Ich zvedavé oči uprene sledujú príchod dvoch mladých žien oblečených v klasických japonských kimonách. Jedna z nich má okolo krku priviazané lano, za ktoré ju druhá vedie ako psa na vôdzke až do stredu pódia, za svojím pánom.

Prudko z nej strhne kimono a zviazanú ženu odhalí divákom len v priehľadnej spodnej bielizni. Začína sa ďalšie shibari (japonské umenie zväzovania – pozn. red.) vystúpenie.

Rigger (ten, kto viaže – pozn. red.) zdvihne zo zeme laná a svoju modelku začne zväzovať všakovakými spôsobmi. Jeho ruky doslova lietajú okolo levitujúceho tela ženy a viažu slučku za slučkou, uzol za uzlom. So zatajeným dychom sledujem, ako jeho ladné pohyby kopírujú podmazovú hudbu dotvárajúcu ešte dramatickejšiu atmosféru.

Shibari vystúpenie v podaní Dakini Dash a Mikaela. Zdroj: Gaspo Photography

Hoci mňa osobne shibari vystúpenia nijako nefascinujú, tentoraz je to iné. To, čo sa teraz deje na pódiu, má príbeh, emóciu, vášeň a veľkú dávku estetiky. Utvrdia ma v tom aj slová jednej z organizátoriek. Zrazu sa objaví za mojím chrbtom, aby mi povedala, že to, na čo sa práve pozerám, je „veľmi výnimočné“. Vystúpenie dvojice na pódiu vyzdvihne ako jedno z najlepších shibari vystúpení vôbec a ja nemôžem namietať. Po prvé sa v shibari nevyznám, po druhé, aj mňa veľmi baví.

Baví ma rovnako ako ostatné vzrušujúce vystúpenia na Dark Play Party v bratislavskom MMC, nabité dávkou erotiky, okázalé outfity divákov či tiché pozorovanie hostí, ktorí sa spontánne a bez hanby oddávajú svojim kinkom v priestoroch klubu a núkajú mi tým šteklivé impresie.

Bezpečne, rozumne a so súhlasom

Akcie ako Dark Play Party sú, pochopiteľne, dostupné len pre dospelých ľudí od osemnásť rokov. Hosťom totiž ponúkajú nielen pikantné vystúpenia a dávku soft erotiky, ale vďaka BDSM kútikom a hračkám ich vyslovene nabádajú, aby na nich sami prežili vzrušujúce, intímne a nezabudnuteľné momenty. Exhibicionisti sa môžu predviesť a voyeuri zase nasýtiť pohľadmi.