15 tipov na vianočné darčeky, ktoré zaženú každú nudu. Vybrali sme najlepšie videohry, stolné hry a stavebnice

S našimi tipmi je o zábavu postarané. 🎄✨
Možno si myslíš, že kúpiť vianočný darček pre hráča alebo geeka je komplikované. Opak je pravdou a ako dôkaz je náš zoznam, do ktorého sme vybrali TOP tipy na videohry, stolné hry, kartové hry a ikonické stavebnice LEGO®. Darčeky sú pre každý rozpočet a potešia sa z nich malí aj veľkí.
Tento článok obsahuje affiliate odkazy. Produkty sú vybrané nezávisle redakciou.
1. Clair Obscur: Expedition 33
Náš výber samozrejme musíme otvoriť hrou Clair Obscur: Expedition 33, ktorá si nedávno (a právom) odniesla niekoľko cien z prestížnej udalosti Golden Joystick Awards, vrátane hlavnej ceny Ultimate Game Of The Year.
Titul je zasadený do fantazijného sveta (inšpirovaný francúzskym umeleckým hnutím Belle Époque), v ktorom sa dobrovoľníci z Expedície 33 vydávajú zničiť entitu Paintress, ktorá „maže“ ľudí, ktorí dosiahli určitý vek. Hra využíva turn-based systém v bojoch, ale priprav si aj rýchle reflexy na odrazenie útokov. Prejsť hlavnú dejovú líniu ti zaberie 30 hodín.
2. ARC Raiders
- 42 € (PC = Steam key)
Táto novinka od Embark Studios a Nexon je momentálne nominovaná na prestížne ocenenie The Game Awards ako najlepšia multiplayerová hra a úprimne, nečudujeme sa. Momentálne je 4. najhranejšou hrou na Steame.
Arc Raider ťa teleportuje do post-apokalyptického sveta, v ktorom musíš zbierať zásoby rôznych vecí a bojovať o prežitie s ostatnými hráčmi – niektorí z nich ťa budú chcieť eliminovať alebo mať za spojenca, no bojujete proti gigantickým robotom. Nechýba proximity voice chat, vďaka ktorému počuješ hráčov v tvojej blízkosti.
3. Battlefield 6
Každý milovník akčných strieľačok by mal mať vo svojej knižnici najnovší Battlefield. Ak si fanúšik predchádzajúcich hier BF3 a BF4, potešíme ťa, pretože podľa kritikov je Battlefield 6 v podstate mixom týchto dvoch titulov – s výrazným vylepšením. Hra si získala obrovskú priazeň vďaka jej realistickej grafike, deštrukcii prostredia, intenzívnym bojom, novým mechanikám, vozidlám, stihačkám a helikoptéram .
Môžeš si vybrať z 8 herných módov alebo si vytvoriť vlastnú hru v sandboxe Portal.
4. Kingdom Come: Deliverance 2
Češi jednoducho vydávajú skvelé hry, ktoré si zamilovali ľudia z celého sveta. Štúdio Warhorse prinieslo po 7 rokoch druhé očakávané pokračovanie hitu Kingdom Come: Deliverance, ktorý má všetko, čo návyková historická RPG hra mala mať – dávku dobrodružstva, krásnu grafiku, napínavý dej, vtipné dialógy či easter eggs.
V druhom dieli sa opäť vraciaš do stredovekého Česka z 15. storočia, kedy Jindřich zo Skalice chce naďalej pomstiť smrť svojich rodičov postavením sa hlavným páchateľom – Žigmundovi Luxemburskému a jeho veliteľom. Warhorse Studios sľubuje, že tento diel je viac temný než jeho predchodca.
5. Microsoft Flight Simulator – Premium Deluxe Edition
- 126,90 € (XBOX/PC)
Chceš si vyskúšať, aké to je pilotovať lietadlo? Táto hra je na to ako stvorená. Nečakaj však nejakú basic hru – Microsoft Flight Simulator je vysoko realistický simulátor s grafikou na nerozoznanie od reálneho sveta. Trvanie letov je presne také isté ako v skutočnosti.
Ak budeš chcieť vzlietnuť z Bratislavy do Košíc, zvládneš to do hodiny. Prípadne si zaleť z Tokia napríklad do Dubaja, ale bude ti to trvať 10 hodín.
6. Minecraft Java and Bedrock Edition
- 28,90 € (PC digital)
Minecraft je timeless titul, ktorý nielen baví všetky vekové kategórie, ale budeš sa k nemu vracať znova a znova. Ak nepoznáš princíp hry, vysvetlíme ti: ocitneš sa v otvorenom svete, v ktorom staviaš čo len chceš, objavuješ nové zákutia, ale hlavne musíš prežiť.
Výhodou Minecraftu je to, že si ho pomocou neustále pribúdajúcich módov dokážeš vylepšiť o nový obsah, zmeniť jeho gameplay, grafiku a prispôsobiť podľa seba. Plus, Minecraft môžeš hrať s kamošmi online, takže o dlhú zábavu máte postarané. Je to skrátka hra, v ktorej sa tvoja kreativita vyšantí.
7. Menučko 💕
- 27 € (Ak objednáš hru čo najskôr, stihne ti prísť do Vianoc)
Veríme, že našu populárnu dating show Menučko poznáš. Ak nie tak v princípe dvaja neznámi, ktorí hľadajú svoju spriaznenú dušu, absolvujú svoje prvé rande pred našimi kamerami. Pravidlá sú jednoduché. Čakajú ich štyri chody, pri ktorých sa lepšie spoznajú. Po každom chode sa obaja z páru môžu rozhodnúť, či chcú v rande pokračovať.
My sme sa našu show rozhodli posunúť o level vyššie. Predstavujeme ti kartovú hru Menučko, ktorú môžeš „naservírovať“ ako darček pod stromček. Priprav si poriadnu dávku flirtu a odvahy, pretože táto hra je spicy. Nasýť sa odpoveďami spoluhráčov, ktoré ťa buď rozosmejú alebo šokujú.
Hra je vhodná pre partie kamošov, páry, potencionálny match (alebo akúkoľvek formu situationshipu).
Predjedlo – Spoznaj minulosť spoluhráča a preskúmaj jeho/jej osobnosť a vlastnosti.
Špecialita šéfkuchára – Zisti, aké preferencie máte v hudbe, móde alebo aj v sexe.
Hlavný chod – Nasýť sa odpoveďami na naozaj dôležité témy. Ste zladení v hodnotách a postojoch?
Dezert – Pozor! Úlohy v dezerte sú poriadne horúce. 🥵🔥
K príprave budeš potrebovať minimálne jedného spoluhráča/spoluhráčku. Vyber si náhodnú kartičku z balíka v kategórií, na ktorú máš chuť. Hráč po tvojej ľavej ruke musí odpovedať.
8. Výbušná koťátka
Táto intenzívna kartová hra je ideálna pre partiu kamošov. Princíp je ako „ruská ruleta“. Hráči sa striedajú v ťahoch, počas ktorých si doberajú karty. Ak niekto dostane vybuchujúce mačiatko, prehrá hru. V balíčku však máš karty, vďaka ktorým sa môžeš výbuchu vyhnúť.
Každým potiahnutím je karta napínavejšia, pretože ako sa ich počet znižuje, zvyšuje sa pravdepodobnosť, že si niekto vyberie vybuchujúce mačiatko.
9. Úžasné Slovensko!
Myslíš si, že poznáš našu krajinu dobre? Táto hra otestuje nielen teba, ale aj tvojich kamošov a rodinu. Úžasné Slovensko! má pre teba pripravených 1350 otázok rozdelených do 6 kategórií: história, kultúra, geografia, príroda/veda/technika, šport atď.
10. Tipni si! Pravda, alebo lož?
Severný ľadový oceán nielenže je z oceánov najmenší, ale aj najplytší. Je to pravda alebo nie? Toto je ďalšia skvelá vedomostná hra, ktorá otestuje tvoje znalosti (alebo tipovacie schopnosti). Hra obsahuje 420 kariet s 840 výrokmi, 6 rozhodovacích doštičiek a 80 plastových mincí.
11. ISS Vanguard
Pre milovníkov strategických príbehových hier odporúčame ISS Vanguard, ktorú môžu hrať až 4 hráči. Ponor sa do epického sci-fi sveta a plav sa vesmírom na flotile ISS Vanguard, ktorá má za úlohu neľahkú povinnosť – záchrániť ľudstvo. Hra obsahuje niekoľko dosiek, miniatúry, plastové kocky, žetóny, knihy, záznamy, komiks viac ako 1170 kariet a kopec iných vecí pre najlepší herný zážitok.
12. LEGO® Icons Pán prsteňov: Barad-dûr™
Poznáš nejakého fanúšika knižnej a filmovej série Pán prsteňov? Daruj mu vlastnú vežu Barad-dûr so Sauronovym okom. Na prvom poschodí stavebnice sa nachádza Glumova skrýša, vyhňa na zbrane a väzenie s vyvýšenou klietkou na škriatkov. Nad jedálňou na druhom poschodí nechýba miestnosť s trónom, ktorý sa otvára a odhaľuje skrytú mapu Stredozeme.
13. LEGO® Speed Champions Pretekárske auto
Ak tvoj obdarovaný miluje F1, tu nie je o čom. Na odkaze nájdeš niekoľko verzií pretekárskeho auta, takže môžeš vybrať svojho favorita. Stavebnica má viac ako 200 dielikov.
14. LEGO® Star Wars™ Millennium Falcon™
Neexistuje ikonickejšia loď ako tá, na ktorej jazdil Han Solo. Tento Millenium Falcon si vďaka podstavcu môžeš položiť kamkoľvek. Stavebnica má 921 dielikov. (Ak hľadáš väčšiu verziu, táto má až 7 541 dielikov.)
15. LEGO® Art Vincent van Gogh – Slnečnice
Obraz od legendárneho maliara Vincenta van Gogha si asi nekúpiš, no môžeš si postaviť jeho stavebnicovú napodobeninu, ktorú zavesíš kdekoľvek. Balenie obsahuje 2615 dielikov.