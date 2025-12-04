Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 4. decembra 2025 o 15:00
Čas čítania 5:11

15 tipov na vianočné darčeky, ktoré zaženú každú nudu. Vybrali sme najlepšie videohry, stolné hry a stavebnice

15 tipov na vianočné darčeky, ktoré zaženú každú nudu. Vybrali sme najlepšie videohry, stolné hry a stavebnice
Zdroj: Unsplash/Ubaid E. Alyafizi
Terézia Kováčiková
Terézia Kováčiková
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

S našimi tipmi je o zábavu postarané. 🎄✨

Možno si myslíš, že kúpiť vianočný darček pre hráča alebo geeka je komplikované. Opak je pravdou a ako dôkaz je náš zoznam, do ktorého sme vybrali TOP tipy na videohry, stolné hry, kartové hry a ikonické stavebnice LEGO®. Darčeky sú pre každý rozpočet a potešia sa z nich malí aj veľkí.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
Tento článok obsahuje affiliate odkazy. Produkty sú vybrané nezávisle redakciou.

1. Clair Obscur: Expedition 33

Náš výber samozrejme musíme otvoriť hrou Clair Obscur: Expedition 33, ktorá si nedávno (a právom) odniesla niekoľko cien z prestížnej udalosti Golden Joystick Awards, vrátane hlavnej ceny Ultimate Game Of The Year.

Titul je zasadený do fantazijného sveta (inšpirovaný francúzskym umeleckým hnutím Belle Époque), v ktorom sa dobrovoľníci z Expedície 33 vydávajú zničiť entitu Paintress, ktorá „maže“ ľudí, ktorí dosiahli určitý vek. Hra využíva turn-based systém v bojoch, ale priprav si aj rýchle reflexy na odrazenie útokov. Prejsť hlavnú dejovú líniu ti zaberie 30 hodín.

alza
Zdroj: alza
Clair Obscur: Expedition 33

2. ARC Raiders

Táto novinka od Embark Studios a Nexon je momentálne nominovaná na prestížne ocenenie The Game Awards ako najlepšia multiplayerová hra a úprimne, nečudujeme sa. Momentálne je 4. najhranejšou hrou na Steame.

Arc Raider ťa teleportuje do post-apokalyptického sveta, v ktorom musíš zbierať zásoby rôznych vecí a bojovať o prežitie s ostatnými hráčmi – niektorí z nich ťa budú chcieť eliminovať alebo mať za spojenca, no bojujete proti gigantickým robotom. Nechýba proximity voice chat, vďaka ktorému počuješ hráčov v tvojej blízkosti.

alza
Zdroj: Alza
Arc Raiders

3. Battlefield 6

Každý milovník akčných strieľačok by mal mať vo svojej knižnici najnovší Battlefield. Ak si fanúšik predchádzajúcich hier BF3 a BF4, potešíme ťa, pretože podľa kritikov je Battlefield 6 v podstate mixom týchto dvoch titulov – s výrazným vylepšením. Hra si získala obrovskú priazeň vďaka jej realistickej grafike, deštrukcii prostredia, intenzívnym bojom, novým mechanikám, vozidlám, stihačkám a helikoptéram .

Môžeš si vybrať z 8 herných módov alebo si vytvoriť vlastnú hru v sandboxe Portal.

alza
Zdroj: Alza
Battlefield 6

4. Kingdom Come: Deliverance 2

Češi jednoducho vydávajú skvelé hry, ktoré si zamilovali ľudia z celého sveta. Štúdio Warhorse prinieslo po 7 rokoch druhé očakávané pokračovanie hitu Kingdom Come: Deliverance, ktorý má všetko, čo návyková historická RPG hra mala mať – dávku dobrodružstva, krásnu grafiku, napínavý dej, vtipné dialógy či easter eggs.

V druhom dieli sa opäť vraciaš do stredovekého Česka z 15. storočia, kedy Jindřich zo Skalice chce naďalej pomstiť smrť svojich rodičov postavením sa hlavným páchateľom – Žigmundovi Luxemburskému a jeho veliteľom. Warhorse Studios sľubuje, že tento diel je viac temný než jeho predchodca.

alza
Zdroj: Alza
Kingdom Come: Deliverance 2

5. Microsoft Flight Simulator – Premium Deluxe Edition

Chceš si vyskúšať, aké to je pilotovať lietadlo? Táto hra je na to ako stvorená. Nečakaj však nejakú basic hru – Microsoft Flight Simulator je vysoko realistický simulátor s grafikou na nerozoznanie od reálneho sveta. Trvanie letov je presne také isté ako v skutočnosti.

Ak budeš chcieť vzlietnuť z Bratislavy do Košíc, zvládneš to do hodiny. Prípadne si zaleť z Tokia napríklad do Dubaja, ale bude ti to trvať 10 hodín.

alza
Zdroj: Alza
Microsoft Flight Simulator

6. Minecraft Java and Bedrock Edition

Minecraft je timeless titul, ktorý nielen baví všetky vekové kategórie, ale budeš sa k nemu vracať znova a znova. Ak nepoznáš princíp hry, vysvetlíme ti: ocitneš sa v otvorenom svete, v ktorom staviaš čo len chceš, objavuješ nové zákutia, ale hlavne musíš prežiť.

Výhodou Minecraftu je to, že si ho pomocou neustále pribúdajúcich módov dokážeš vylepšiť o nový obsah, zmeniť jeho gameplay, grafiku a prispôsobiť podľa seba. Plus, Minecraft môžeš hrať s kamošmi online, takže o dlhú zábavu máte postarané. Je to skrátka hra, v ktorej sa tvoja kreativita vyšantí.

V tejto edícii máš obe verzie Java a Bedrock v jednom vydaní a ty si môžeš zvoliť, ktorú chceš hrať. Java poskytuje väčšie servery a Bedrock zase crossplay naprieč zariadeniami (čiže môžeš hrať s kamošmi, ktorí majú Minecraft na Xboxe, mobile či PlayStatione). 
alza
Zdroj: Alza
Minecraft

7. Menučko 💕

  • 27 € (Ak objednáš hru čo najskôr, stihne ti prísť do Vianoc) 

Veríme, že našu populárnu dating show Menučko poznáš. Ak nie tak v princípe dvaja neznámi, ktorí hľadajú svoju spriaznenú dušu, absolvujú svoje prvé rande pred našimi kamerami. Pravidlá sú jednoduché. Čakajú ich štyri chody, pri ktorých sa lepšie spoznajú. Po každom chode sa obaja z páru môžu rozhodnúť, či chcú v rande pokračovať. 

My sme sa našu show rozhodli posunúť o level vyššie. Predstavujeme ti kartovú hru Menučko, ktorú môžeš „naservírovať“ ako darček pod stromček.  Priprav si poriadnu dávku flirtu a odvahy, pretože táto hra je spicy. Nasýť sa odpoveďami spoluhráčov, ktoré ťa buď rozosmejú alebo šokujú. 

Hra je vhodná pre partie kamošov, páry, potencionálny match (alebo akúkoľvek formu situationshipu).

💘 Hru servírujeme v štyroch chodoch: 

Predjedlo – Spoznaj minulosť spoluhráča a preskúmaj jeho/jej osobnosť a vlastnosti. 
Špecialita šéfkuchára – Zisti, aké preferencie máte v hudbe, móde alebo aj v sexe.
Hlavný chod – Nasýť sa odpoveďami na naozaj dôležité témy. Ste zladení v hodnotách a postojoch?
Dezert – Pozor! Úlohy v dezerte sú poriadne horúce. 🥵🔥

K príprave budeš potrebovať minimálne jedného spoluhráča/spoluhráčku. Vyber si náhodnú kartičku z balíka v kategórií, na ktorú máš chuť. Hráč po tvojej ľavej ruke musí odpovedať. 
refresher refresher refresher
Zobraziť galériu
(3)
menučko

8. Výbušná koťátka

Táto intenzívna kartová hra je ideálna pre partiu kamošov. Princíp je ako „ruská ruleta“. Hráči sa striedajú v ťahoch, počas ktorých si doberajú karty. Ak niekto dostane vybuchujúce mačiatko, prehrá hru. V balíčku však máš karty, vďaka ktorým sa môžeš výbuchu vyhnúť.

Každým potiahnutím je karta napínavejšia, pretože ako sa ich počet znižuje, zvyšuje sa pravdepodobnosť, že si niekto vyberie vybuchujúce mačiatko.

albi
Zdroj: Albi
Výbušná koťátka

9. Úžasné Slovensko!

Myslíš si, že poznáš našu krajinu dobre? Táto hra otestuje nielen teba, ale aj tvojich kamošov a rodinu. Úžasné Slovensko! má pre teba pripravených 1350 otázok rozdelených do 6 kategórií: história, kultúra, geografia, príroda/veda/technika, šport atď.

Albi
Zdroj: Albi
Úžasné Slovensko!

10. Tipni si! Pravda, alebo lož?

Severný ľadový oceán nielenže je z oceánov najmenší, ale aj najplytší. Je to pravda alebo nie? Toto je ďalšia skvelá vedomostná hra, ktorá otestuje tvoje znalosti (alebo tipovacie schopnosti). Hra obsahuje 420 kariet s 840 výrokmi, 6 rozhodovacích doštičiek a 80 plastových mincí.

Albi
Zdroj: Albi
Tipni si! Pravda, alebo lož?

11. ISS Vanguard

Pre milovníkov strategických príbehových hier odporúčame ISS Vanguard, ktorú môžu hrať až 4 hráči. Ponor sa do epického sci-fi sveta a plav sa vesmírom na flotile ISS Vanguard, ktorá má za úlohu neľahkú povinnosť – záchrániť ľudstvo. Hra obsahuje niekoľko dosiek, miniatúry, plastové kocky, žetóny, knihy, záznamy, komiks viac ako 1170 kariet a kopec iných vecí pre najlepší herný zážitok.

Albi
Zdroj: Albi
ISS vanguard

12. LEGO® Icons Pán prsteňov: Barad-dûr™

Poznáš nejakého fanúšika knižnej a filmovej série Pán prsteňov? Daruj mu vlastnú vežu Barad-dûr so Sauronovym okom. Na prvom poschodí stavebnice sa nachádza Glumova skrýša, vyhňa na zbrane a väzenie s vyvýšenou klietkou na škriatkov. Nad jedálňou na druhom poschodí nechýba miestnosť s trónom, ktorý sa otvára a odhaľuje skrytú mapu Stredozeme.

alza
Zdroj: Alza
LEGO® Pán prsteňov

13. LEGO® Speed Champions Pretekárske auto

Ak tvoj obdarovaný miluje F1, tu nie je o čom. Na odkaze nájdeš niekoľko verzií pretekárskeho auta, takže môžeš vybrať svojho favorita. Stavebnica má viac ako 200 dielikov.

alza
Zdroj: Alza
LEGO® Speed Champions

14. LEGO® Star Wars™ Millennium Falcon™

Neexistuje ikonickejšia loď ako tá, na ktorej jazdil Han Solo. Tento Millenium Falcon si vďaka podstavcu môžeš položiť kamkoľvek. Stavebnica má 921 dielikov. (Ak hľadáš väčšiu verziu, táto má až 7 541 dielikov.)

alza
Zdroj: Alza
LEGO® Star Wars™

15. LEGO® Art Vincent van Gogh – Slnečnice

Obraz od legendárneho maliara Vincenta van Gogha si asi nekúpiš, no môžeš si postaviť jeho stavebnicovú napodobeninu, ktorú zavesíš kdekoľvek. Balenie obsahuje 2615 dielikov.

alza
Zdroj: Alza
LEGO® Vincent van gogh
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
HRY NAJLEPŠIE HRY WISHLIST
Odporúčame
20-ročná Ala žije v Dubaji: Priateľstvá sa tu nadväzujú ťažko, dá sa tu ľahko vytvoriť iná identita e
refresher+
Odporúčané
20-ročná Ala žije v Dubaji: Priateľstvá sa tu nadväzujú ťažko, dá sa tu ľahko vytvoriť iná identita
dnes o 09:04
Luna Bar je bratislavský fenomén: V rade čakáš aj hodinu a nemusíš sa dostať dnu (REPORTÁŽ) e
refresher+
Odporúčané
Luna Bar je bratislavský fenomén: V rade čakáš aj hodinu a nemusíš sa dostať dnu (REPORTÁŽ)
včera o 10:30
Až 64 % dospelých Slovákov má nadváhu alebo obezitu. Podľa štatistík toto chronické ochorenie zaťažuje aj ekonomiku e
Sponzorovaný obsah
Až 64 % dospelých Slovákov má nadváhu alebo obezitu. Podľa štatistík toto chronické ochorenie zaťažuje aj ekonomiku
dnes o 12:00
KVÍZ: Dokážeš rozpoznať reálnu fotku od tej, ktorú vytvorila umelá inteligencia? Obrázky ti poriadne pomotajú hlavu e
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Dokážeš rozpoznať reálnu fotku od tej, ktorú vytvorila umelá inteligencia? Obrázky ti poriadne pomotajú hlavu
26. 11. 2025 10:00
Mišo robí lodného podlahára: Niekedy makám celý mesiac bez voľna, za deň však zarobím aj 190 eur (Rozhovor) e
refresher+
Odporúčané
Mišo robí lodného podlahára: Niekedy makám celý mesiac bez voľna, za deň však zarobím aj 190 eur (Rozhovor)
pred 2 dňami
Barbora pracovala ako grafická dizajnérka, teraz robí čašníčku na Cypre: Nájsť si dobrú prácu v zahraničí je jednoduchšie e
Sponzorovaný obsah
Barbora pracovala ako grafická dizajnérka, teraz robí čašníčku na Cypre: Nájsť si dobrú prácu v zahraničí je jednoduchšie
26. 11. 2025 9:00
Storky
Kritici vybrali najlepšie filmy roku 2025. Súhlasíš s ich výberom?
Keanu Reeves sa vracia do Česka. Dôvod jeho návštevy ťa prekvapí
Fanúšikovia sa dočkali. Tvorcovia Eufórie odhalili, kedy príde ďalšia séria
Bad Bunny je najpočúvanejším umelcom na Spotify. Pozri si, kto iný sa umiestnil
Drake sa stal umelcom roka na Apple Music. Kto ďalší je na prvých priečkach?
Denzel Curry na trenčianskom letisku. Pohoda oprášila rapový headline
Miley Cyrus je zasnúbená. Svoje „áno“ povedala o päť rokov mladšiemu bubeníkovi
BAPE® x FOOTSHOP: Streetwear, za ktorý by sa nehanbili ani Lil Wayne či A$AP Roc...
Na British Fashion Awards ocenili najvplyvnejšie módne tváre Anglicka
Majk Spirit oznámil svoj osemnásty projekt. Album Sigma vyjde ešte tento rok
Český bojovník Jiří Procházka oznámil radostnú správu. Stane sa otcom
Pri vianočných nákupoch si vlož do košíka tento produkt a vyhraj plavbu po Európ...
Sponzorovaný obsah
Lamine Yamal sa ukázal v outfite od českej značky Chew Forever
VIANOČNÝ PROGRAM 2025: Klasiky aj nové filmy, ktoré potešia celú rodinu
Začni si baliť kufor. Pelikán má výpredaj, spiatočné letenky začínajú už od 19 €
Sponzorovaný obsah
V Bratislave odštartovali vianočné trhy. Boli sme sa pozrieť na prvý deň
Vráti sa Kevin zo Sám doma? Herec má nápad na pokračovanie filmu
Na svah už len štýlovo. Kolekcia Nike x Jacquemus Après Ski je spoluprácou roka
Prvé reakcie na novú disneyovku ju označujú za animák roka
Tash Sultana prinesie kúsok džungle. Grape predstavil prvého headlinera
Lifestyle news
Kritici vybrali najlepšie filmy roku 2025. Rebríčku kraľuje najnovší film s Leonardom DiCapriom pred hodinou
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa pred 3 hodinami
Video: Piata séria Emily in Paris prináša novú rímsku zápletku. Talianske teplo nie je také prívetivé, ako sa zdá dnes o 13:03
Poznáme Osobnosť roka 2025. Atlétka Emma Zapletalová predviedla tento rok najsilnejší comeback dnes o 12:06
Keanu Reeves sa vracia do Česka. Dôvod jeho návštevy ťa možno prekvapí dnes o 11:15
Opitý medvedík si spravil vlastnú párty v obchode s alkoholom. Ochranári ho museli nechať vytriezvieť dnes o 10:28
Fanúšikovia sa dočkali. Tvorcovia Eufórie odhalili, kedy príde ďalšia séria dnes o 09:38
Prvý rozsudok v prípade smrti Matthewa Perryho. Jeden z obvinených lekárov dostal dva a pol roka väzenia dnes o 08:31
Bad Bunny je najpočúvanejším umelcom na Spotify. Pozri si top umiestnenia vo všetkých kategóriách včera o 16:22
Calin vo vypredanej pražskej O2 arene predviedol show, na ktorú tak skoro nezabudneme. Toto sú top momenty z oboch večerov včera o 15:31
Spravodajstvo
Vláda Roberta Fica Bratislava Podvod Česko
Viac
Peter Kmec komentuje „Slayádu“. Hovorí o „progresívnom klamstve“
pred 4 minútami
Ukrajinské deti unesené Ruskom údajne končia v táboroch KĽDR. Podrobené sú vojenskej výchove a rusifikácii
pred 17 minútami
VIDEO: „Slayáda“ zatiaľ nebude. Štát reaguje na novú kauzu, ktorá sa týka influencerky Emy Lacovej
pred 58 minútami

Viac z Zaujímavosti

Všetko
20-ročná Ala žije v Dubaji: Priateľstvá sa tu nadväzujú ťažko, dá sa tu ľahko vytvoriť iná identita
refresher+
Odporúčané
20-ročná Ala žije v Dubaji: Priateľstvá sa tu nadväzujú ťažko, dá sa tu ľahko vytvoriť iná identita
dnes o 09:04
Luna Bar je bratislavský fenomén: V rade čakáš aj hodinu a nemusíš sa dostať dnu (REPORTÁŽ)
refresher+
Odporúčané
Luna Bar je bratislavský fenomén: V rade čakáš aj hodinu a nemusíš sa dostať dnu (REPORTÁŽ)
včera o 10:30
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
pred 3 hodinami
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
pred 2 dňami
Fanúšikovia sa dočkali. Tvorcovia Eufórie odhalili, kedy príde ďalšia séria
Fanúšikovia sa dočkali. Tvorcovia Eufórie odhalili, kedy príde ďalšia séria
dnes o 09:38
Mišo robí lodného podlahára: Niekedy makám celý mesiac bez voľna, za deň však zarobím aj 190 eur (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Mišo robí lodného podlahára: Niekedy makám celý mesiac bez voľna, za deň však zarobím aj 190 eur (Rozhovor)
pred 2 dňami
Viac z Gastro Všetko
KVÍZ: Vieš, aké ingrediencie patria do populárnych českých jedál? Otestuj svoje kulinárske znalosti
KVÍZ: Vieš, aké ingrediencie patria do populárnych českých jedál? Otestuj svoje kulinárske znalosti
22. 11. 2025 10:30
KVÍZ: Prečo sa jedia oblátky s cesnakom a čo sa pridáva do vianočnej kapustnice? Dokáž, že vieš, ako pripraviť štedrú večeru
pred 2 dňami
Majitelia Oli’s Italiano: „Chceli sme spojiť dobrú pastu s dobrou pizzou.“ Taliansku kuchyňu pripravujú tak, ako ju majú radi oni
20. 11. 2025 17:30
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Kritici vybrali najlepšie filmy roku 2025. Rebríčku kraľuje najnovší film s Leonardom DiCapriom
Kritici vybrali najlepšie filmy roku 2025. Rebríčku kraľuje najnovší film s Leonardom DiCapriom
pred hodinou
Keanu Reeves sa vracia do Česka. Dôvod jeho návštevy ťa možno prekvapí
dnes o 11:15
VIDEO: Daniel Radcliffe a Tom Felton sa po rokoch opäť stretli. Dvojica dojala fanúšikov objatím
pred 2 dňami
Viac z Politika Všetko
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
17. 7. 2025 17:28
VIDEO: Huliakova účasť na zápase fanúšikov nepotešila. Ministra vypískali po finále extraligy v Košiciach
30. 4. 2025 10:29
Jovinečko vraj dostal ponuku podporiť Pellegriniho v prezidentských voľbách. Za storku mal dostať až 30-tisíc eur
2. 5. 2025 18:46

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Rave zadarmo, koncert Separa či beh s Yakshom. Toto sú akcie, ktoré si v Bratislave nemôžeš nechať ujsť
Kultúra
pred 51 minútami
Rave zadarmo, koncert Separa či beh s Yakshom. Toto sú akcie, ktoré si v Bratislave nemôžeš nechať ujsť
pred 51 minútami
Či už máš tento víkend chuť na poriadnu 00's párty, skočiť si do galérie alebo ísť si zabehať s Yakshom, nech si vyberieš čokoľvek, nudiť sa nebudeš.
Kritici vybrali najlepšie filmy roku 2025. Rebríčku kraľuje najnovší film s Leonardom DiCapriom
Kritici vybrali najlepšie filmy roku 2025. Rebríčku kraľuje najnovší film s Leonardom DiCapriom
pred hodinou
15 tipov na vianočné darčeky, ktoré zaženú každú nudu. Vybrali sme najlepšie videohry, stolné hry a stavebnice
15 tipov na vianočné darčeky, ktoré zaženú každú nudu. Vybrali sme najlepšie videohry, stolné hry a stavebnice
pred 2 hodinami
Menučko kartová hra
Menučko kartová hra
pred 3 hodinami
Až 64 % dospelých Slovákov má nadváhu alebo obezitu. Podľa štatistík toto chronické ochorenie zaťažuje aj ekonomiku
Sponzorovaný obsah
Až 64 % dospelých Slovákov má nadváhu alebo obezitu. Podľa štatistík toto chronické ochorenie zaťažuje aj ekonomiku
dnes o 12:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Luna Bar je bratislavský fenomén: V rade čakáš aj hodinu a nemusíš sa dostať dnu (REPORTÁŽ)
refresher+
Odporúčané
Luna Bar je bratislavský fenomén: V rade čakáš aj hodinu a nemusíš sa dostať dnu (REPORTÁŽ)
včera o 10:30
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
pred 3 hodinami
20-ročná Ala žije v Dubaji: Priateľstvá sa tu nadväzujú ťažko, dá sa tu ľahko vytvoriť iná identita
refresher+
Odporúčané
20-ročná Ala žije v Dubaji: Priateľstvá sa tu nadväzujú ťažko, dá sa tu ľahko vytvoriť iná identita
dnes o 09:04
Nevieš, čo kúpiť mame, babke či svokre pod stromček? Tieto tipy ťa na Vianoce zachránia
Nevieš, čo kúpiť mame, babke či svokre pod stromček? Tieto tipy ťa na Vianoce zachránia
27. 11. 2025 14:00
Mišo robí lodného podlahára: Niekedy makám celý mesiac bez voľna, za deň však zarobím aj 190 eur (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Mišo robí lodného podlahára: Niekedy makám celý mesiac bez voľna, za deň však zarobím aj 190 eur (Rozhovor)
pred 2 dňami
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
29. 11. 2025 11:11
Jakub bol na Antarktíde: Plavba tam trvala 2 dni, pri člne sa bežne vynárali obrovské veľryby (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jakub bol na Antarktíde: Plavba tam trvala 2 dni, pri člne sa bežne vynárali obrovské veľryby (Rozhovor)
30. 11. 2025 10:00
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
25. 11. 2025 16:30
Ľuboš a Klaudia otvorili slovenské potraviny v Anglicku: Ak by to stálo na Slovákoch, do polroka môžeme zavrieť (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Ľuboš a Klaudia otvorili slovenské potraviny v Anglicku: Ak by to stálo na Slovákoch, do polroka môžeme zavrieť (Rozhovor)
27. 11. 2025 7:10
Luna Bar je bratislavský fenomén: V rade čakáš aj hodinu a nemusíš sa dostať dnu (REPORTÁŽ)
refresher+
Odporúčané
Luna Bar je bratislavský fenomén: V rade čakáš aj hodinu a nemusíš sa dostať dnu (REPORTÁŽ)
včera o 10:30
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
29. 11. 2025 11:11
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Odporúčané
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
14. 11. 2025 17:00
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
refresher+
Odporúčané
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
16. 11. 2025 8:30
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
25. 11. 2025 16:30
Späť
Zdieľať
Diskusia