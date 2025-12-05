Kategórie
dnes 5. decembra 2025 o 15:59
Čas čítania 1:04

Predstavujeme ti novú kartovú hru Menučko. Priprav sa na pikantné otázky, ktoré okorenia každé rande alebo večer s kamošmi

Šéfkuchári z Refresheru si nedávali servítku pred ústa! Hru ti servírujeme v štyroch chodoch.

Veríme, že dating šou Menučko už dôverne poznáš. Dvaja neznámi, ktorí hľadajú svoju spriaznenú dušu absolvujú svoje prvé rande pred našimi kamerami. Pravidlá sú jednoduché. Čakajú ich štyri chody, pri ktorých sa lepšie spoznajú. Po každom chode sa obaja z páru môžu rozhodnúť, či chcú v rande pokračovať. 

Tieto Vianoce sme v kuchyni Refresheru však uvarili ešte jedno špeciálne Menučko – a to v podobe kartovej hry, ktorá je inšpirovaná našou dating šou. Priprav si poriadnu dávku flirtu a odvahy, pretože táto hra je spicy. Nasýť sa odpoveďami spoluhráčov, ktoré ťa buď rozosmejú alebo šokujú. 

Hra je vhodná pre partie kamošov, páry, potencionálny match alebo akúkoľvek formu situationshipu 😅.

Menučko
Zdroj: Refresher
💘 Hru servírujeme v štyroch chodoch: 
  • Predjedlo – Spoznaj minulosť spoluhráča a preskúmaj jeho/jej osobnosť a vlastnosti. 
  • Špecialita šéfkuchára – Zisti, aké preferencie máte v hudbe, móde alebo aj v sexe.
  • Hlavný chod – Nasýť sa odpoveďami na naozaj dôležité témy. Ste zladení v hodnotách a postojoch?
  • Dezert – Pozor! Úlohy v dezerte sú poriadne horúce. 🥵🔥


K príprave budeš potrebovať minimálne jedného spoluhráča/spoluhráčku. Vyber si náhodnú kartičku z balíka v kategórií, na ktorú máš chuť. Hráč po tvojej ľavej ruke musí odpovedať. 

Menučko
Zdroj: Refresher

💕 Kde a kedy bude hra dostupná? 

Momentálne si môžeš hru predobjednať, doručovať ich budeme od 19. decembra. Ak ju chceš ako darček, no stres, máme aj poštovné s doručením do Vianoc. V opačnom prípade si môžeš vybrať aj lacnejšie poštovné (teda bez doručenia do Vianoc) alebo osobný odber. Hra je dostupná na našom webe, objednáš si ju kliknutím na tento odkaz.

  • Cena: 27 €
  • Expresné poštovné (s garanciou doručenia do Vianoc): 5,5 €
  • Bežné poštovné (bez garancie doručenia do Vianoc): 3,5 €
MENUČKO
