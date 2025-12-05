Wikipédia zverejnila rebríček najčítanejších článkov roka. Používatelia na nich strávili neuveriteľných 2,4 miliardy hodín.
Wikipédia odhalila svoj každoročný rebríček, v ktorom sa i tento rok držala pevne politika a známe osobnosti. Hlavný článok o americkom prezidentovi Donaldovi Trumpovi obsadil štvrté miesto s 25,1 milióna zobrazení, nasledovaný piatou priečkou, kde sa umiestnila biografia pápeža Lea XIV., prvého pápeža narodeného v USA.
V top desiatke sa objavil aj newyorský starosta Zohran Mamdani, zosnulý Ozzy Osbourne či filmové hity Sinners a nový Superman.
Do top trojky sa dostal seriálový vrah Ed Gein, ktorý sa umiestnil na tretej priečke. Jeho popularitu na Wikipédii zvýšil seriálový true crime hit Monster na Netflixe. Na druhom mieste skončil tradičný magnet čitateľov, Úmrtia v roku 2025 so 42,5 miliónmi zobrazení.
Absolútnym víťazom sa stal článok o Charliem Kirkovi, ktorý zaznamenal takmer 45 miliónov zobrazení. Záujem vstúpol po tom, čo bol 10. septembra zastrelený na univerzitnom kampuse. Deň po atentáte navštívilo jeho stránku 15 miliónov ľudí. V priemere bola tak jeho stránka otvorená 170-krát za sekundu, pričom viac než 40 % klikov prišlo spoza hraníc USA.
Celý TOP 20 zoznam najčítanejších článkov roka 2025 nájdeš nižšie.
2. Úmrtia v roku 2025 – 42,5 milióna
3. Ed Gein - 31,2 milióna
4. Donald Trump - 25,1 milióna
5. Pápež Lev XIV. - 22,1 milióna
6. Elon Musk - 20,2 milióna
7. Zohran Mamdani - 20,1 m
8. Sinners (film z roku 2025) - 18,2 milióna
9. Ozzy Osbourne - 17,8 milióna
10. Superman (film z roku 2025) - 17 min.
11. Pápež František - 15,3 milióna
12. Severance (TV seriál) - 13,9 milióna
13. Spojené štáty - 13 miliónov
14. Thunderbolts* (film z roku 2025) – 12,9 m
15. Weapons (film z roku 2025) - 11,8 milióna
16. JD Vance - 11,6 m
17. Adolescence (TV seriál) - 11,6 min.
18. MrBeast - 11,5 m
19. Cristiano Ronaldo - 10,8 milióna
20. Fantastická štvorka: Prvé kroky (film z roku 2025) – 10,8 milióna
Wikipédia oslávi 15. januára 2026 svoje 25. narodeniny.