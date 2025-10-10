Kategórie
dnes 10. októbra 2025 o 17:00
Čas čítania 4:33
Lukáš Čelka

Seriálový Ed Gein vs. realita: Vysvetľujeme, čo všetko tvorcovia prikrášlili a pozmenili

Seriálový Ed Gein vs. realita: Vysvetľujeme, čo všetko tvorcovia prikrášlili a pozmenili
Zdroj: Bettmann Archive/Getty Images
ZAUJÍMAVOSTI NAJHORŠIE ZLOČINY VŠETKÝCH ČIAS NAJLEPŠIE SERIÁLY NA NETFLIXE NETFLIX
Hoci seriál Monsters vychádza zo skutočných udalostí, nie všetko, čo v ňom uvidíš, sa aj skutočne stalo.

Na Netflixe trenduje nová séria úspešného seriálu Monsters. Po Jeffrey Dahmerovi a bratoch Menendezovcoch sa tvorcovia rozhodli ukázať mrazivý prípad Eda Geina, prezývaného aj „Mäsiar z Plainfieldu“.

Americký sériový vrah a vykrádač hrobov sa v 50. rokoch minulého storočia priznal k vražde dvoch žien, ale existujú dôvodné podozrenia, že o život pripravil viacerých ľudí. Policajti pri prehliadke jeho domu našli mnohé lebky, stoličky čalúnené ľudskou kožou či tienidlá na lampy vyrobené z tvárí ľudí, ktorých stiahol z kože.

Zo zohavených tiel si dokonca vyrobil „ženský oblek“. Údajne ho nosil preto, aby sa cítil ako jeho zosnulá matka, s ktorou mal odmalička nezdravý vzťah.

Zločiny Eda Geina boli až tak brutálne, že inšpirovali viaceré hororové klasiky, ako napríklad Texaský masaker motorovou pílou, Mlčanie jahniat či slávny film od Alfreda Hitchcocka Psycho.

Hoci seriál Monsters vychádza zo skutočných udalostí, nie všetko, čo v ňom uvidíš, sa aj skutočne stalo. Rozhodli sme sa preto bližšie pozrieť na to, v čom tvorcovia prikrášlili a pozmenili príbeh Eda Geina, aby bol divácky pútavejší.

Ešte predtým, než sa spoločne pozrieme na všetky drobné nezrovnalosti v seriáli, radi by sme ti pripomenuli, že tvoriť kvalitný obsah môžeme len vďaka našim predplatiteľom.

Ak sa ti naša práca páči, podpor nás vstupom do klubu Refresher+ a získaj tak prístup k desiatkam článkov o najhorších zločinoch všetkých čias. Naposledy sme písali napríklad o lekárovi, ktorý zavraždil stovky novorodencov, či prípade 21-ročnej nekrofilky.

V tomto článku si prečítaš:
  • Či Ed Gein skutočne zavraždil svojho brata.
  • Prečo je veľmi nepravdepodobné, že by vraždil s motorovou pílou a na čo pravdepodobne tvorcovia touto scénou odkazovali.
  • Ktoré nevyriešené vraždy v seriáli tvorcovia prišili Edovi Geinovi.
  • Či bol skutočne nekrofil a mal pohlavný styk s obeťami.
  • Či naozaj pomáhal FBI agentom s dolapením Teda Bundyho.
(Ne)zavraždil svojho brata

Už v prvom diele seriálu vidíme, ako Charlie Hunnam v role Eda Geina zavraždí svojho brata Henryho úderom sekerou do hlavy. To, čo sa v skutočnosti stalo v osudný deň, bolo však omnoho komplikovanejšie a dodnes nikto s istotou nedokáže povedať, či o život Henryho skutočne pripravil Ed.

Monštrum: Príbeh Eda Geina Bordel, ktorý mal Gein v Dome. Ed Gein. Monštrum: Príbeh Eda Geina s Charliem Hunnamom v hlavnej úlohe
Zobraziť galériu
(28)

Faktom však zostáva, že obaja bratia mali s mamou veľmi nezdravý vzťah – tak ako to ukázali tvorcovia. Obom im od detstva vštepovala, že takmer všetci ľudia sú hriešnici. Neskôr, keď chlapci trochu vyrástli, otvorila aj tému sexu. Presviedčala ich, že je zlý, lebo ženy sú „nástrojom diabla“.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Lukáš Čelka
Lukáš Čelka
Reporter
Všetky články
Cestujem po Slovensku a navštevujem rôzne netradičné, niekedy priam „tajuplné“ miesta, pričom kriticky skúmam s nimi spojené príbehy. Držím sa hesla „lepšie raz vidieť, než stokrát počuť“, a možno aj preto sa často moja práca mení na nezabudnuteľné dobrodružstvá, o ktoré sa s Tebou vždy rád podelím vo svojich článkoch. Tipy na obsah, ktorý by si si na našom webe rád prečítal mi pokojne pošli na [email protected]
Zdroj: biography.com, britannica.com, ebsco.com, newspapers.com
Náhľadový obrázok: Bettmann Archive/Getty Images, Netflix
Domov
Zdieľať
Diskusia