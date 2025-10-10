Seriálový Ed Gein vs. realita: Vysvetľujeme, čo všetko tvorcovia prikrášlili a pozmenili

- produkty a služby určené pre osoby staršie ako 18 rokov
Na Netflixe trenduje nová séria úspešného seriálu Monsters. Po Jeffrey Dahmerovi a bratoch Menendezovcoch sa tvorcovia rozhodli ukázať mrazivý prípad Eda Geina, prezývaného aj „Mäsiar z Plainfieldu“.
Americký sériový vrah a vykrádač hrobov sa v 50. rokoch minulého storočia priznal k vražde dvoch žien, ale existujú dôvodné podozrenia, že o život pripravil viacerých ľudí. Policajti pri prehliadke jeho domu našli mnohé lebky, stoličky čalúnené ľudskou kožou či tienidlá na lampy vyrobené z tvárí ľudí, ktorých stiahol z kože.
Zo zohavených tiel si dokonca vyrobil „ženský oblek“. Údajne ho nosil preto, aby sa cítil ako jeho zosnulá matka, s ktorou mal odmalička nezdravý vzťah.
Zločiny Eda Geina boli až tak brutálne, že inšpirovali viaceré hororové klasiky, ako napríklad Texaský masaker motorovou pílou, Mlčanie jahniat či slávny film od Alfreda Hitchcocka Psycho.
Hoci seriál Monsters vychádza zo skutočných udalostí, nie všetko, čo v ňom uvidíš, sa aj skutočne stalo. Rozhodli sme sa preto bližšie pozrieť na to, v čom tvorcovia prikrášlili a pozmenili príbeh Eda Geina, aby bol divácky pútavejší.
(Ne)zavraždil svojho brata
Už v prvom diele seriálu vidíme, ako Charlie Hunnam v role Eda Geina zavraždí svojho brata Henryho úderom sekerou do hlavy. To, čo sa v skutočnosti stalo v osudný deň, bolo však omnoho komplikovanejšie a dodnes nikto s istotou nedokáže povedať, či o život Henryho skutočne pripravil Ed.
Faktom však zostáva, že obaja bratia mali s mamou veľmi nezdravý vzťah – tak ako to ukázali tvorcovia. Obom im od detstva vštepovala, že takmer všetci ľudia sú hriešnici. Neskôr, keď chlapci trochu vyrástli, otvorila aj tému sexu. Presviedčala ich, že je zlý, lebo ženy sú „nástrojom diabla“.
