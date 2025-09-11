- produkty a služby určené pre osoby staršie ako 18 rokov
- sex, nahotu a iný NSFW obsah
- násilie, krv alebo obsah nevhodný pre citlivé povahy
Švédsky spevák Jon Nödtveidt je jedným z mála metalistov, ktorí skutočne uctievali satana. Odsúdili ho za spoluúčasť na vražde homosexuála, keď sa dostal na slobodu, spáchal rituálnu samovraždu.
Keď 23. júla 1997 narazil 16-ročný chlapec v lesoparku Keillers v Göteborgu na nehybné telo Josefa ben Meddoura, vyzeralo to, že muža niekto brutálne zavraždil. Podľa forenzných expertov jeho život ukončili dva výstrely z pištole – jeden do chrbta, druhý do hlavy.
Švédski policajti pracovali s viacerými vražednými motívmi, no ani v najhoršom sne by im nenapadlo, že majú dočinenia s ľudskou obetou. Razantný zvrat v prípade prišiel až vtedy, keď vypočuli hlavných podozrivých, Nemesisa Vlada Khosnooda a Jona Nödtveidta.
Obaja muži boli členmi tajnej satanistickej organizácie Misantrophic Luciferian Order a jeden z nich – Jon Nödtveidt, dokonca aj známy hudobník a frontman blackmetalovej kapely Dissections.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ako Jon Nödtveidt a Vlad Khosnoodom vylákali svoju obeť do parku a chladnokrvne popravili.
- Prečo si policajti nevedeli dať rady s prípadom a ako mužov usvedčila partnerka jedného z nich.
- O domovej prehliadke u jedného z páchateľov, pri ktorej policajti objavili satanistický oltár, videokazety s nafilmovanými únosmi, krv vo fľaške aj ľudskú lebku.
- Ako Jon a Vlad spoločne plánovali rituálne obetovať členov kapely Dissections aj Jonovu partnerku.
- O rituálnej samovražde speváka.