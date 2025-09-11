Kategórie
dnes 11. septembra 2025 o 16:00
Čas čítania 7:41
Lukáš Čelka

Dvaja satanisti popravili homosexuála: Našli u nich ľudskú lebku aj krv vo fľaškách, jeden z nich bol slávny metalista

Dvaja satanisti popravili homosexuála: Našli u nich ľudskú lebku aj krv vo fľaškách, jeden z nich bol slávny metalista
Zdroj: Švédska polícia
ZAUJÍMAVOSTI NAJHORŠIE ZLOČINY VŠETKÝCH ČIAS
Švédsky spevák Jon Nödtveidt je jedným z mála metalistov, ktorí skutočne uctievali satana. Odsúdili ho za spoluúčasť na vražde homosexuála, keď sa dostal na slobodu, spáchal rituálnu samovraždu.

Keď 23. júla 1997 narazil 16-ročný chlapec v lesoparku Keillers v Göteborgu na nehybné telo Josefa ben Meddoura, vyzeralo to, že muža niekto brutálne zavraždil. Podľa forenzných expertov jeho život ukončili dva výstrely z pištole – jeden do chrbta, druhý do hlavy.  

Švédski policajti pracovali s viacerými vražednými motívmi, no ani v najhoršom sne by im nenapadlo, že majú dočinenia s ľudskou obetou. Razantný zvrat v prípade prišiel až vtedy, keď vypočuli hlavných podozrivých, Nemesisa Vlada Khosnooda a Jona Nödtveidta.  

Obaja muži boli členmi tajnej satanistickej organizácie Misantrophic Luciferian Order a jeden z nich – Jon Nödtveidt, dokonca aj známy hudobník a frontman blackmetalovej kapely Dissections. 

Súvisiace témy
NAJHORŠIE ZLOČINY VŠETKÝCH ČIAS
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Lukáš Čelka
Lukáš Čelka
Reporter
Všetky články
Cestujem po Slovensku a navštevujem rôzne netradičné, niekedy priam „tajuplné“ miesta, pričom kriticky skúmam s nimi spojené príbehy. Držím sa hesla „lepšie raz vidieť, než stokrát počuť“, a možno aj preto sa často moja práca mení na nezabudnuteľné dobrodružstvá, o ktoré sa s Tebou vždy rád podelím vo svojich článkoch. Tipy na obsah, ktorý by si si na našom webe rád prečítal mi pokojne pošli na [email protected]
Zdroj: expressen.se, expressen.se, emadion.it, bbc.com, jahernandez.com
Náhľadový obrázok: Wikipedia Commons/@Shadowgate, Švédska polícia
