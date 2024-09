Lyle a Eric rozstrieľali svojich rodičov brokovnicou a potom tvrdili, že ich otec sexuálne zneužíval. Na tom, či sú vrahovia alebo obete, sa počas prvého súdneho procesu nezhodla ani len porota.

Byť bohatý vždy neznamená byť aj šťastný. Dokazuje to aj prípad rodiny Menendezových, ktorú pred krvavou drámou neochránil luxus ani hollywoodske kontakty. Úspech, roky driny a všetko, čo celý život manželia Jose a Kitty budovali, sa za pár hodín zrútilo ako domček z karát.

Keď sa v noci 20. augusta 1989 rozzvonila na policajnej stanici v Beverly Hills tiesňová linka, zo slúchadla telefónu sa ozval hlas ich syna Lyla. 21-ročný chlapec s roztraseným hlasom povedal: „Niekto zabil mojich rodičov!“

Policajti sa spočiatku domnievali, že za dvojnásobnou vraždou môže byť Joseho konkurencia, či dokonca kvôli jej brutálnemu prevedeniu aj mafiáni. Zatiaľ čo sa usilovne snažili dolapiť páchateľa, bratia Lyle a Eric si namiesto smútenia užívali bohatstvo, ktoré zdedili po nebohom otcovi. Do pol roka od jeho smrti boli ľahší o 700 tisíc dolárov (pozn. red. zhruba 627 tisíc eur), ktoré minuli na drahé autá, značkové hodinky či na odkúpenie zabehnutých podnikov.

Či by za niekoľko rokov takýmto spôsobom preflákali celé otcovo dedičstvo sa už nedozvieme. Obaja mladíci totiž skončili v policajných putách ako hlavní podozriví z vraždy, ku ktorej sa aj dobrovoľne priznali.

Počas súdneho procesu, ktorý patril k jedným z najsledovanejších v celej Amerike, sa teda vôbec nemuselo diskutovať o tom, kto stlačil spúšť zbrane, ale prečo. A hoci právnici Lyla a Erica robili všetko preto, aby z nich spravili obete, do histórie sa navždy zapísali ako rozmaznaní bohatí chlapci, ktorí si mysleli, že im všetko prejde.

Žili si svoj „americký sen“

José Menendez sa narodil na Kube a do Spojených štátov emigroval ako tínedžer. Na vysokej škole si jeho srdce ukradla kráľovná krásy Mary Louise Anderson, ktorú všetci prezývali ‚Kitty‘. Mladý párik na začiatku 60. rokov svoju lásku spečatil manželským sľubom a presťahoval sa do New Yorku, píše portál Biography.

José vystriedal viaceré podradné práce, až kým sa vypracoval na riaditeľa hudobného vydavateľstva spoločnosti RCA Record. Počas svojho pôsobenia vo vydavateľstve podpísal zmluvy s rôznymi známymi popovými kapelami ako napríklad Duran Duran, The Eurythmics, či Menudo.

Jeho práca mu vynášala dostatok peňazí na to, aby si dokázal prenajať sídlo v jednej z najexkluzívnejších častí Beverly Hills, v ktorej kedysi žili aj osobnosti ako napríklad Michael Jackson, či Elton John, píše Vanity Fair.

Manželský pár spolu priviedol na svet dvoch synov, ktorí sa vďaka úspechom Josého mali už od detstva nadštandardne dobre. Lepšie povedané, žili ako v bavlnke. Starší z dvoch bratov Lyle mal predpoklady ísť v otcových šľapajach a vypracovať sa na úspešného obchodníka. O 3 roky mladší Eric zase vynikal v tenise a mal nabehnuté na to, stať sa jedným z najlepších hráčov amerického rebríčka.

Ani otcove bohatstvo však bratom nepomohlo, aby si splnili svoje tínedžerské sny. Práve naopak, kvôli životu v bavlnke a privilegovanosti od útleho veku nadobudli falošné zdanie, že im bez akejkoľvek námahy všetko prejde. Dokonca aj vražda.

Po vražde išli do kina na Batmana

18. augusta 1989 sa bratia Menendezoví vybrali do obchodného domu Big 5 Sporting Goods v San Diegu, aby si zaobstarali brokovnice.